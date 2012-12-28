Все новости
Общество
55
10 минут назад

Липецкая вечЁрка: утонувший велосипедист, оптимизация больницы и пропавшие деньги на питание школьников

Сегодня, 22 декабря, стало известно о найденном в пруду велосипедисте, жители Измалковского округа жалуются на закрытие педиатрического отделения, и кормившая школьников компания «Мастер Провиант» никому не вернет долги.

В пруду деревни Савинки Лебедянского округа был найден утонувший 45-летний местный житель, рядом, подо льдом, лежал его велосипед.

Внешних признаков насильственной смерти на теле криминалисты не обнаружили. В обстоятельствах гибели мужчины теперь разбирается региональный Следком.

«Мое предложение, установить электрические фонари по берегам рек и озер. Человек на велосипеде спутал в темноте лед на реке с асфальтированной дорогой», — предложил Mikl.

Сегодня же опознали мужчину, найденного 21 декабря в реке Воронеж у села Доброе — это 36-летний местный житель.

На территории садоводческого товарищества «Мечта» нашли труп 82-летнего пенсионера, которого искали еще с октября — он ушел из больницы и пропал.

С 1 января 2026 года круглосуточное педиатрическое отделение в Измалковской районной больнице превратится в дневной стационар.

Жители Измалковского округа переживают, что из-за такой оптимизации их дети не смогут получать качественные медицинские услуги — до Липецка более сотни километров.

В региональном минздраве уверены в обратном. Дневной стационар остается, а пациентам, нуждающимся в серьезном лечении, предложат пройти его в Липецке, Ельце и Долгоруково. 

Читатели GOROD48 оставили под этой новостью множество гневных комментариев.

«Постепенно возвращаемся даже не в прошлый, а позапрошлый век. В XIX век — век отмены крепостного права», — добавил Савелий.

«А давайте всех депутатов области прикрепим к поликлинике Измалково с запретом пользоваться служебным транспортом для посещения врачей? Только общественным транспортом, только хардкор. Как долго протянут?» — предложил Горожанин.

«Да что происходит! Как жить на селе? Везде сокращение, ФАПы. Закрывают целые функционирующие больницы, врачи увольняются, персонал, а говорят ещё врачей нет, да попросту не ценят. А почему во всей области закрывают? Стационар в пять коек и те сократить. Что нелюди за городом, или они с пересадками должны ездить в Липецк, так областная больница не резиновая», — возмутилась Фемида.

Всем кому должны — прощаем! Арбитражный суд Липецкой области прекратил производство по заявлению  ПАО «Московский кредитный банк» о признании ООО «Мастер Провиант» банкротом в связи с отсутствием у компании средств.

«Мастер Провиант» кормил липецких школьников в 2023-2024 учебном году. Компания задолжала 31,5 миллиона рублей: банку по кредиту — 5,7 миллиона рублей, школам — коммунальные платежи, налоговикам — обязательные выплаты. Также денег лишились родители, оплатившие заранее питание своих детей.

«Надо принять закон, по которому в таких вот случаях материально ответственным становится чиновник, подписавший контракт с подобной компанией. И отвечать он должен своим собственным имуществом, а также имуществом своих близких родственников», — предложил Савелий. С  похожей инициативой мэрия уже, кстати, вышла в Горсовет.

«Правильно, денежки собрали и в банкрот. Нормально! Очередная афера», — возмущается комментатор.

«У нас, что ни фирма, то уставной капитал 10 000 рублей. Пора менять законы», — негодует Юрист.

Наконец-то зима. Завтра в Липецке, по прогнозам синоптиков, похолодает до -13 градусов, а по области и до -15. Причем похолодание будет резким: температура воздуха опуститься во второй половине дня.

И обратите внимание, движение на перекрестке с улицей Советской возвращено к старой схеме.

«Теперь с левой полосы с площади Театральной движение только прямо и с левой полосы по улице Фрунзе движение также только прямо. Повороты с Театральной налево в сторону площади Революции и с улицы Фрунзе налево в сторону центрального рынка запрещены», — напомнили в мэрии Липецка. 

Возвращаясь к старой схеме, существенно было сокращено время для пешеходов, не все теперь успевают перейти дорогу даже в нормальном темпе, не говоря уже о пожилых людях. 

Записаться на прием к врачу в Липецкой области теперь можно через чат-бота в мессенджере Мax, сообщили в региональном минздраве.
