Липецкая вечЁрка: утонувший велосипедист, оптимизация больницы и пропавшие деньги на питание школьников

Сегодня, 22 декабря, стало известно о найденном в пруду велосипедисте, жители Измалковского округа жалуются на закрытие педиатрического отделения, и кормившая школьников компания «Мастер Провиант» никому не вернет долги.