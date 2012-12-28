«Ездил в Липецк, там подрался»: зять, убивший тещу в Мичуринске, выдал себя попыткой создать идеальное алиби
Липецкая вечЁрка: утонувший велосипедист, оптимизация больницы и пропавшие деньги на питание школьников
Сегодня, 22 декабря, стало известно о найденном в пруду велосипедисте, жители Измалковского округа жалуются на закрытие педиатрического отделения, и кормившая школьников компания «Мастер Провиант» никому не вернет долги.
Внешних признаков насильственной смерти на теле криминалисты не обнаружили. В обстоятельствах гибели мужчины теперь разбирается региональный Следком.
«Мое предложение, установить электрические фонари по берегам рек и озер. Человек на велосипеде спутал в темноте лед на реке с асфальтированной дорогой», — предложил Mikl.
Сегодня же опознали мужчину, найденного 21 декабря в реке Воронеж у села Доброе — это 36-летний местный житель.
На территории садоводческого товарищества «Мечта» нашли труп 82-летнего пенсионера, которого искали еще с октября — он ушел из больницы и пропал.
С 1 января 2026 года круглосуточное педиатрическое отделение в Измалковской районной больнице превратится в дневной стационар.
Жители Измалковского округа переживают, что из-за такой оптимизации их дети не смогут получать качественные медицинские услуги — до Липецка более сотни километров.
В региональном минздраве уверены в обратном. Дневной стационар остается, а пациентам, нуждающимся в серьезном лечении, предложат пройти его в Липецке, Ельце и Долгоруково.
Читатели GOROD48 оставили под этой новостью множество гневных комментариев.
«Постепенно возвращаемся даже не в прошлый, а позапрошлый век. В XIX век — век отмены крепостного права», — добавил Савелий.
«А давайте всех депутатов области прикрепим к поликлинике Измалково с запретом пользоваться служебным транспортом для посещения врачей? Только общественным транспортом, только хардкор. Как долго протянут?» — предложил Горожанин.
«Да что происходит! Как жить на селе? Везде сокращение, ФАПы. Закрывают целые функционирующие больницы, врачи увольняются, персонал, а говорят ещё врачей нет, да попросту не ценят. А почему во всей области закрывают? Стационар в пять коек и те сократить. Что нелюди за городом, или они с пересадками должны ездить в Липецк, так областная больница не резиновая», — возмутилась Фемида.
Всем кому должны — прощаем! Арбитражный суд Липецкой области прекратил производство по заявлению ПАО «Московский кредитный банк» о признании ООО «Мастер Провиант» банкротом в связи с отсутствием у компании средств.
«Мастер Провиант» кормил липецких школьников в 2023-2024 учебном году. Компания задолжала 31,5 миллиона рублей: банку по кредиту — 5,7 миллиона рублей, школам — коммунальные платежи, налоговикам — обязательные выплаты. Также денег лишились родители, оплатившие заранее питание своих детей.
«Надо принять закон, по которому в таких вот случаях материально ответственным становится чиновник, подписавший контракт с подобной компанией. И отвечать он должен своим собственным имуществом, а также имуществом своих близких родственников», — предложил Савелий. С похожей инициативой мэрия уже, кстати, вышла в Горсовет.
«Правильно, денежки собрали и в банкрот. Нормально! Очередная афера», — возмущается комментатор.
«У нас, что ни фирма, то уставной капитал 10 000 рублей. Пора менять законы», — негодует Юрист.
Наконец-то зима. Завтра в Липецке, по прогнозам синоптиков, похолодает до -13 градусов, а по области и до -15. Причем похолодание будет резким: температура воздуха опуститься во второй половине дня.
И обратите внимание, движение на перекрестке с улицей Советской возвращено к старой схеме.
«Теперь с левой полосы с площади Театральной движение только прямо и с левой полосы по улице Фрунзе движение также только прямо. Повороты с Театральной налево в сторону площади Революции и с улицы Фрунзе налево в сторону центрального рынка запрещены», — напомнили в мэрии Липецка.
Возвращаясь к старой схеме, существенно было сокращено время для пешеходов, не все теперь успевают перейти дорогу даже в нормальном темпе, не говоря уже о пожилых людях.
Записаться на прием к врачу в Липецкой области теперь можно через чат-бота в мессенджере Мax, сообщили в региональном минздраве.
