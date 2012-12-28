19-летняя липчанка после звонка «из налоговой» лишилась больше пяти миллионов

Девушка восемь дней снимала в банке деньги и отправляла их на «безопасные счета».





А 32-летний липчанин пытался оплатить услуги на игровой платформе и лишился 36 тысяч рублей.

19-летняя липчанка пересела мошенникам более 5 миллионов рублей.Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, изначально девушке позвонил «сотрудник налоговой службы» и убедил её задекларировать накопления. Для этого она продиктовала код из SMS.После этого девушке начали поступать звонки и сообщения «от Госуслуг» об утечке данных и необходимости перевода средств на «безопасные счета».В течение 8 дней липчанка снимала деньги и переводила их мошенникам. Когда сумма переводов составила 5 180 000 рублей, и девушка снова пришла в банк снять 2 миллиона рублей, его сотрудники обратились а полицию.Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ.Всего да три дня — с 19 по 21 декабря жертвами мошенников стали 11 человек, а сумма ущерба составила 8 миллионов 954 тысячи рублей. Четверых обманули при покупке товаров и оплате услуг, трое перевели деньги на «безопасный счет», двое пытались получить дополнительный заработок, один дал в долг и ещё один «продлевал срок действия абонентского номера».Так, 20 декабря в полицию обратился 65-летний липчанин, который с 17 по 19 декабря пытался сохранить своих деньги и отправил мошенникам через банкомат 525 тысяч рублей.19 декабря в Липецком округе заявление написала 26-летняя женщина, которая с октября по ноябрь пыталась получить дополнительный заработок и лишилась больше миллиона рублей.23-летняя жительница 18 декабря Усмани поговорила с «сотрудником Центробанка» и под предлогом предотвращения оформления кредита на ее имя перевела мошенникам 98 тысяч рублей.