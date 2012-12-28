Все новости
На улице Московской «УАЗ» начал разваливаться на ходу
Происшествия
Почти на двух десятках улиц отключат холодную воду
Общество
В районе Доброго утонул мужчина
Происшествия
Перед возвращением морозов в Липецкой области пройдет снег
Погода в Липецке
В пруду нашли утонувшего велосипедиста
Происшествия
Ушедшего из больницы пациента нашли мертвым
Происшествия
Организация движения по улице Фрунзе — повороты запрещены!
Общество
Сегодня в Липецке: работодатели почему-то стали реже дарить подарки, кому выплатят новогоднюю премию
Общество
В реке нашли жителя Доброго
Происшествия
Возвращать деньги банку и родителям за питание школьников оказалось нечем
Общество
В больнице Измалковского района переформатируется педиатрическое отделение
Общество
Возвращать деньги банку и родителям за питание школьников оказалось нечем
Общество
Городские дороги чистят от снега 50 единиц техники и ещё 100 машин – областные
Общество
19-летняя липчанка после звонка «из налоговой» лишилась больше пяти миллионов
Происшествия
Ушедшего из больницы пациента нашли мертвым
Происшествия
В пруду нашли утонувшего велосипедиста
Происшествия
16-летний подросток на электромопеде пострадал в столкновении с автомобилем
Происшествия
За неделю ОРВИ в Липецкой области заболели 9819 человек
Здоровье
50-летнюю женщину поджёг сожитель подруги
Происшествия
Более трех тысяч липчан перешли на цифровые квитанции за капремонт
Общество
Происшествия
453
28 минут назад
8

19-летняя липчанка после звонка «из налоговой» лишилась больше пяти миллионов

Девушка восемь дней снимала в банке деньги и отправляла их на «безопасные счета».

19-летняя липчанка пересела мошенникам более 5 миллионов рублей.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, изначально девушке позвонил «сотрудник налоговой службы» и убедил её задекларировать накопления. Для этого она продиктовала код из SMS.

После этого девушке начали поступать звонки и сообщения «от Госуслуг» об утечке данных и необходимости перевода средств на «безопасные счета».

В течение 8 дней липчанка снимала деньги и переводила их мошенникам. Когда сумма переводов составила 5 180 000 рублей, и девушка снова пришла в банк снять 2 миллиона рублей, его сотрудники обратились а полицию.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ.

Всего да три дня — с 19 по 21 декабря жертвами мошенников стали 11 человек, а сумма ущерба составила 8 миллионов 954 тысячи рублей. Четверых обманули при покупке товаров и оплате услуг, трое перевели деньги на «безопасный счет», двое пытались получить дополнительный заработок, один дал в долг и ещё один «продлевал срок действия абонентского номера».

Так, 20 декабря в полицию обратился 65-летний липчанин, который с 17 по 19 декабря пытался сохранить своих деньги и отправил мошенникам через банкомат 525 тысяч рублей.

19 декабря в Липецком округе заявление написала 26-летняя женщина, которая с октября по ноябрь пыталась получить дополнительный заработок и лишилась больше миллиона рублей.

23-летняя жительница 18 декабря Усмани поговорила с «сотрудником Центробанка» и под предлогом предотвращения оформления кредита на ее имя перевела мошенникам 98 тысяч рублей. 

А 32-летний липчанин пытался оплатить услуги на игровой платформе и лишился 36 тысяч рублей. 

мошенничество
0
1
3
1
3

Комментарии (8)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Молодуха
7 минут назад
А что за вопрос? Откуда- откуда? От папочки и мамочки, обычно от папочки. Или папика, но это уже другая история. Мой папочка денег не дает, знает, что молодая, легкомысленная. Кавалеры сейчас тоже не промахи, сами с кредитами, а родословную им расскажи. Папочка это знает. Поэтому и ждет, когда я найду достойного и внуков подарю. Но таких,увы и ах. Разобрали. А вот у девушки папочка зря ранее подарил. Теперь влетели.
Ответить
Работу
9 минут назад
Надо искать воочию с начальником и бесед с рабочими, что важно, потому, что начальство не всегда правду о зарплате говорит. А насчёт денег, то не надо верить никому и никогда!!!
Ответить
Бабушка
11 минут назад
девчонку жалко, а разве нельзя было мамке сказать, она бы что-нибудь да присоветовала?
Ответить
Мнение
15 минут назад
Привлечь всех "пострадавших" за финансирование ... (понятно кого и чего).
Ответить
Капитан
20 минут назад
Макс устанавливайте, там больше движух будет.
Ответить
Бабка Лукерья
20 минут назад
Покуда есть на свете дураки, обманом жить нам, стало быть, с руки.
Ответить
Жительница
21 минуту назад
Откуда в 19 лет на счете более 5 млн рублей?
Ответить
Л Т З
21 минуту назад
Откуда у 19летней миллионы,и в Москве есть больница Ганнушкина надо обратится,как можно 8 дней ходить снимать и отправлять.
Ответить
