Экономика
100
43 минуты назад

По стартовым показателям бюджет Липецка-2026 год мало чем отличается от бюджета-2025

Он даже больше на миллиард рублей по доходам и расходам.

Департамент финансов администрации Липецка сверстал муниципальный бюджет на 2026 год. До этого было очень много разговоров о том, что он будет значительно хуже бюджета этого года, но по стартовым показателям он оказался даже лучше: на миллиард больше по доходам и расходам.

Так, если сверстанный в ноябре прошлого года бюджет Липецка-2025 по доходам был 20,3 миллиарда рублей, а по расходам — 20,8 миллиарда, то бюджет на 2026 год по доходам составил 21,2 миллиарда рублей, а по расходам — 21,6 миллиарда. Если дефицит бюджета-2025 прогнозировался в размере 530,6 миллионов рублей, то в бюджете 2026 года его размер — 450 миллионов.

Собственные доходы муниципалитета составят 8,3 миллиарда. Остальные средства —дотации, субсидии и субвенции вышестоящих бюджетов. 

Главными доходными источниками бюджета станут поступления от налога на доходы физических лиц (5,4 млрд рублей), земельный налог (1 млрд рублей), налог на имущество физических лиц и средства (699 млн рублей) и средства, полученные от упрощенной системы налогообложения (699 млн рублей).

Как обычно, больше всего расходов в следующем году придется на образование — 14 миллиардов рублей. На транспорт и дорожное хозяйство направят 2 миллиарда, на ЖКХ — 1 миллиард, на социальную политику — 914, 4 миллиона. На культуру потратят 723,9 миллиона рублей, на физкультуру и спорт — 617,4 миллиона. На благоустройство запланированы 406 миллиона рублей, на формирование комфортной среды — еще 256,9 миллиона. Очевидно, из-за нынешней ситуации достаточно много средств, 205 миллиона рублей, израсходуют на профилактику терроризма и экстремизма. Меньше всего будет потрачено на муниципальную программу «Липецк — мы вместе» — всего 61,9 миллиона. 

Завтра у председателя департамента финансов мэрии Татьяны Григоровой будет очень сложный день: она расскажет о формировании бюджета следующего года членам сразу трех постоянных комиссий горсовета.

