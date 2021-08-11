В Липецке столкнулись «ВАЗ» и «Мерседес»

Люди в аварии не пострадали, машины получили повреждения

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Камера уличного наблюдения зафиксировала на улице Циолковского столкновение «ВАЗа» с «Месредесом», странно выехавшим с полукольца.



Как сообщили GOROD48 в УГИБДД МВД России по Липецкой области, за рулем «ВАЗа» находился 19-летний липчанин, за рулем «мерседеса» - 27-летний водитель. Они в аварии не пострадали. ГИБДД разбирается в обстоятельствах ДТП.



