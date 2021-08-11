Происшествия

сегодня, 09:24

В Липецке столкнулись «ВАЗ» и «Мерседес»

9 1345
#ДТП
1
В Липецке столкнулись «ВАЗ» и «Мерседес»

Люди в аварии не пострадали, машины получили повреждения

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Камера уличного наблюдения зафиксировала на улице Циолковского столкновение «ВАЗа» с «Месредесом», странно выехавшим с полукольца.

Как сообщили GOROD48 в УГИБДД МВД России по Липецкой области, за рулем «ВАЗа» находился 19-летний липчанин, за рулем «мерседеса» - 27-летний водитель. Они в аварии не пострадали. ГИБДД разбирается в обстоятельствах ДТП.

9 1345
#ДТП
1

Комментарии (9)

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кто виноват...

32 минуты назад
Водитель ВАЗа должен был уступить по знакам вроде..
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097

42 минуты назад
Вина тот кто прямо ехал
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12 стульев

51 минуту назад
время на реакцию и нажатия на тормоз было вагон и маленькая тележка (у обоих), ан нет, самолет так быстро не остановишь)))
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Гость

53 минуты назад
А что здесь разбираться, на видео видно, что виноват Мерседес
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Где реакция на происходящие от органов?

54 минуты назад
Это говорит о том что с 20 часов вечера и до 4-5 утра на дорогах города творится беспридел. Гонял как хочу, делаю что хочу.
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Юг

сегодня, 09:36
Спят что-ли за рулём, даже не притормозил, или автоподставщики
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_

сегодня, 09:36
Водитель ВАЗа обязан был уступить дорогу согласно знакам.
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Влад

сегодня, 09:33
Два оленя... Один песни переключал, а другой на звёзды смотрел )))))))))))
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123 таксист

сегодня, 09:29
обкуренная молодежь
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