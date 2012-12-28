Сегодня в Липецке: работодатели почему-то стали реже дарить подарки, кому выплатят новогоднюю премию
Происшествия
сегодня, 09:59
16-летний подросток на электромопеде пострадал в столкновении с автомобилем
За пятницу и выходные дни на дорогах области один человек погиб и четверо получили травмы.
Вечером пятницы в Данковском районе на дороге Данков – Ярославы – Барятино столкнулись автомобили «Ниссан» с 27-летней девушкой за рулем и «Шевроле» под управлением 39-летнего водителя. Травмы получила 35-летняя пассажирка «Ниссана», женщину доставили в больницу.
Смертельная авария произошла 20 декабря в Елецком районе на трассе «Дон»: погиб 62-летний водитель «Лады Калины». Его автомобиль столкнулся с грузовиком «Ситрак», который затем врезался в «Фольксваген».
