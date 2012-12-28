Все новости
На улице Московской «УАЗ» начал разваливаться на ходу
Происшествия
В районе Доброго утонул мужчина
Происшествия
Почти на двух десятках улиц отключат холодную воду
Общество
Перед возвращением морозов в Липецкой области пройдет снег
Погода в Липецке
Липецкий силач изобрёл новый уникальный трюк
Спорт
В районе Тракторного из-за аварии экстренно отключили холодную воду
Общество
Организация движения по улице Фрунзе — повороты запрещены!
Общество
Сегодня в Липецке: работодатели почему-то стали реже дарить подарки, кому выплатят новогоднюю премию
Общество
Главный Дед Мороз Черноземья выдал диплом липецкому коллеге
Общество
В реке нашли жителя Доброго
Происшествия
Перед возвращением морозов в Липецкой области пройдет снег
Погода в Липецке
Сегодня в Липецке: работодатели почему-то стали реже дарить подарки, кому выплатят новогоднюю премию
Общество
Любимый город может спать спокойно
Общество
16-летний подросток на электромопеде пострадал в столкновении с автомобилем
Происшествия
Подростку продали энергетик: женщину оштрафовали на 15 тысяч рублей
Происшествия
В реке нашли жителя Доброго
Происшествия
Организация движения по улице Фрунзе — повороты запрещены!
Общество
Городские дороги чистят от снега 50 единиц техники и ещё 100 машин – областные
Общество
В Липецкой области завершается капитальный ремонт домов по плану 2025 года
Общество
52-летний мужчина пострадал в Чаплыгине во время пожара
Происшествия
Происшествия
731
сегодня, 09:59
4

16-летний подросток на электромопеде пострадал в столкновении с автомобилем

За пятницу и выходные дни на дорогах области один человек погиб и четверо получили травмы.

19 октября в Липецке на улице Октябрьской столкнулись автомобиль «Тенет» под управлением 58-летнего мужчины и электромопед с 16-летним подростком. В аварии получил травмы юный водитель, его госпитализировали.

Вечером пятницы в Данковском районе на дороге Данков – Ярославы – Барятино столкнулись автомобили «Ниссан» с 27-летней девушкой за рулем и «Шевроле» под управлением 39-летнего водителя. Травмы получила 35-летняя пассажирка «Ниссана», женщину доставили в больницу.

Смертельная авария произошла 20 декабря в Елецком районе на трассе «Дон»: погиб 62-летний водитель «Лады Калины». Его автомобиль столкнулся с грузовиком «Ситрак», который затем врезался в «Фольксваген». 



авария
ДТП
0
4
2
1
2

Комментарии (4)

Сначала новые
Тыква
23 минуты назад
Что ни выходные то минус один - два из населения
Ответить
1984
51 минуту назад
Девушки и юноши - до 16 лет не включительно.
Ответить
Виктор
сегодня, 10:07
С 1 декабря по 31 марта обязательное использование зимних шин на автотранспорте почему нет сезонного ограничения на использование мото и велотехники ?
Ответить
Сенсей
38 минут назад
Ты не буробь, друг. Не путай малолеток без прав и умения
Ответить
