Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Перед возвращением морозов в Липецкой области пройдет снег
Погода в Липецке
Ушедшего из больницы пациента нашли мертвым
Происшествия
В пруду нашли утонувшего велосипедиста
Происшествия
Организация движения по улице Фрунзе — повороты запрещены!
Общество
Возвращать деньги банку и родителям за питание школьников оказалось нечем
Общество
19-летняя липчанка после звонка «из налоговой» лишилась более пяти миллионов
Происшествия
Сегодня в Липецке: работодатели почему-то стали реже дарить подарки, кому выплатят новогоднюю премию
Общество
В реке нашли жителя Доброго
Происшествия
50-летнюю женщину поджёг сожитель подруги
Происшествия
«Ездил в Липецк, там подрался»: зять, убивший тещу в Мичуринске, выдал себя попыткой создать идеальное алиби
Происшествия
Читать все
Минздрав области сообщил о запуске в Max чат-бота для записи к врачу
Здоровье
50-летнюю женщину поджёг сожитель подруги
Происшествия
«Ездил в Липецк, там подрался»: зять, убивший тещу в Мичуринске, выдал себя попыткой создать идеальное алиби
Происшествия
Водитель под воздействием наркотиков устроил смертельное ДТП
Происшествия
Липецкая область оказалась на 21 месте в итоговом рейтинге регионов за 2025 год
Общество
18-летнего и 19-летнего предполагаемых закладчиков задержали в Липецке
Происшествия
В Липецкой области резко похолодает
Погода в Липецке
За неделю ОРВИ в Липецкой области заболели 9819 человек
Здоровье
В районах Дачного, Матырского, Новой жизни и станции Казинка отключат холодную воду
Общество
«БМВ» и инкассаторский броневик столкнулись в Липецке
Происшествия
Читать все
Происшествия
1025
49 минут назад
3

Водитель под воздействием наркотиков устроил смертельное ДТП

Спустя почти четыре года уголовное дело ушло в суд.

Прокурор Липецкого района направил в суд уголовное дело 39-летнего водителя, устроившего смертельное ДТП под воздействием наркотиков.

Эта авария произошла утром 6 февраля 2022 года на 25-м километре трассы Липецк-Хлевное. В лобовом столкновении минивэна «Фольксваген» и грузовика «Скания» погиб 64-летний водитель «Фольксвагена». Также была госпитализирована пассажирка «Скании» — жена водителя грузовика. В минивэне кроме водителя никого не было.

ffcfee73715d28f81b8338214cec0c7b.jpeg

19119089358df4297ff8f3aca49e43db.jpeg

Действия 39-летнего водителя «Скании» квалифицированы следствием по пункту «а» части четвёртой статьи 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим в состоянии опьянения автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».

«По версии следствия, 39-летний мужчина управлял грузовиком «Скания» в состоянии наркотического опьянения. Из села Хлевное в направлении Липецка он ехал, превышая скорость. В районе села Стебаево ему навстречу выехал автомобиль «Фольксваген». Мужчина, вместо того, чтобы принять меры к остановке, сместил свой грузовик влево на полосу встречного движения, куда тут же вернулся и немецкий седан. В результате произошло столкновение и водитель «Фольксвагена» погиб», — сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Водителю «Скании» грозит до 12 лет лишения свободы.
ДТП
1
2
2
1
0

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Житель
13 минут назад
Правильнее дать не 12 лет, а 120.
Ответить
Елена
30 минут назад
очень долго шло следствие...
Ответить
Гоголь Н.В.
39 минут назад
Наркошу на нары
Ответить
Рекомендуем
Экономика
По стартовым показателям бюджет Липецка-2026 год мало чем отличается от бюджета-2025
Общество
10 «управляшек» в Липецке до сих пор не имеют паспортов готовности к зиме
Общество
На Петровском спуске запустили зимний фонтан
Общество
Комплексное обновление систем коммунальной инфраструктуры Липецка обсчитали в 60 миллиардов рублей
Культура
«Турандот» с грузинско-армянским разливом»: в театре Толстого ставят «Хануму»
Общество
В Липецкой области готовится повышение транспортного налога и базы патентной системы налогообложения
Общество
В Нижнем парке наконец-то открыта детская площадка за 28,4 млн рублей
Общество
Бывший главный строитель елецкой мэрии попал под уголовное дело
Происшествия
Лишние сим-карты отключат, наследники узнают о долгах — законы, которые вступают в силу в ноябре
Происшествия
За 10 месяцев в Липецкой области выявлено 3800 мошенничеств
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить