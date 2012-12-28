Сегодня в Липецке: работодатели почему-то стали реже дарить подарки, кому выплатят новогоднюю премию
49 минут назад
Водитель под воздействием наркотиков устроил смертельное ДТП
Спустя почти четыре года уголовное дело ушло в суд.
Эта авария произошла утром 6 февраля 2022 года на 25-м километре трассы Липецк-Хлевное. В лобовом столкновении минивэна «Фольксваген» и грузовика «Скания» погиб 64-летний водитель «Фольксвагена». Также была госпитализирована пассажирка «Скании» — жена водителя грузовика. В минивэне кроме водителя никого не было.
Действия 39-летнего водителя «Скании» квалифицированы следствием по пункту «а» части четвёртой статьи 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим в состоянии опьянения автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».
«По версии следствия, 39-летний мужчина управлял грузовиком «Скания» в состоянии наркотического опьянения. Из села Хлевное в направлении Липецка он ехал, превышая скорость. В районе села Стебаево ему навстречу выехал автомобиль «Фольксваген». Мужчина, вместо того, чтобы принять меры к остановке, сместил свой грузовик влево на полосу встречного движения, куда тут же вернулся и немецкий седан. В результате произошло столкновение и водитель «Фольксвагена» погиб», — сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Водителю «Скании» грозит до 12 лет лишения свободы.
