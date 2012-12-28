Все новости
Культура
«Турандот» с грузинско-армянским разливом»: в театре Толстого ставят «Хануму»

Премьера — уже через неделю.

28-30 ноября в Липецком государственном академическом театре драмы имени Л.Н. Толстого премьера спектакля «Ханума» по пьесе Авксентия Цагарели, написанной в 1882 году. Русский текст и стихи — Бориса Рацера и Владимира Константинова.

Причём 30 ноября «Ханума» будет идти сразу в двух липецких театрах — постановке Липецкого драматического театра (театра на Соколе) в этом году уже 25 лет: премьера спектакля Якова Лившица состоялась 20 декабря 2000 года. Хануму в этом спектакле играет Народная артистка России Валентина Бражник, недавно отметившая своё 75-летие.

В театре Толстого Хануму играет Заслуженная артистка России Ирина Горбацкая (Иолтуховская): в труппу театра Толстого она перешла в 2022-м году, а до этого служила в Тамбовском драматическом театре и играла там в «Хануме» другую сваху — Кабато.

Сюжет многим хорошо знаком: действие происходит в конце XIX века в армянском квартале Тифлиса, где за внимание князя Пантиашвили, который надеется поправить дела женитьбой на невесте с богатым приданным, соперничают две свахи: Ханума и Кабато. Ханума нашла для него невесту Гулико, а Кабато хочет женить князя на дочери богатого купца Соне. Сам купец пытается породниться с княжеским родом. Но в Сону влюблён её учитель и бедный племянник князя Котэ… Ханума выдаёт себя за Сону, а саму Сону представляет как Гулико. В конце-концов путаница с невестами разъясняется, и князь женится на Гулико, а Ханума выходит замуж за приказчика.

Спектакль в театре Толстого ставит главный режиссёр Калужского областного драматического театра Роберт Манукян. Дружба липецкого и калужского театра началась с обменных гастролей.

Роберт Манукян работает над постановкой в Липецке уже полтора месяца. С ним также приехала хореограф-постановщик из калужского театра Елена Теребиленко — вместе они уже поставили около 10 спектаклей.

В театре Толстого говорят: режиссёр родом из Тбилиси, поэтому постановка получается с особенно ярким кавказским колоритом. А ещё очень танцевальной и музыкальной. Хореографии и вокалу уделяют очень много внимания: как раз сегодня актёры театра Толстого репетировали с Еленой Теребиленко грузинский городской танец «Багдадури».

Сам Роберт Манукян охарактеризовал постановку словами: «У нас получилась «Турандот» с грузинско-армянским разливом, «театр представления» — то есть то, что делал в своё время Евгений Вахтангов. Это спектакль первого плана и он будет очень колоритный. А колорит начинается с атмосферы, которая создаётся музыкой, cценографией, костюмами, способами существования актёров, режиссёрскими фантазией и воображением...»

Манукян уверен: две «Ханумы» в один день — не намеренная конкуренция, а вполне обычное явление. Тем более что речь идёт о постановке о любви, которая вне времени. 

Не зря в советское время «Ханума» шла во всех театрах оперетты! Это спектакль — настроение, когда публика на три часа погружается в атмосферу праздника и выходит из театра с позитивными эмоциями. Неслучайно в этом году именно «Хануму» театр Толстого покажет 31 декабря, отказавшись от традиционного новогоднего карнавала — хотя перед спектаклем в фойе всё же будет велком-зона и музыкальное представление, чтобы сохранить праздничный формат.

— Когда я был главным режиссёром Государственного театра киноактёра в 2010-м году, я поставил «Чайку» к 150-летию Антона Павловича Чехова, и в тот период в Москве в разных театрах шли, наверное, 15 «Чаек» Чехова! И все были разные! Это пьеса одна и та же, а воображение режиссёров отличается, — отметил Роберт Манукян.

O3HzDTT6WCsmO6HqHB-042ezfwCwXeE2XD04aGuaBORCR2nt_7WsHKKOPlRDisSNp8gWLKxOhuA8S4HkDOIyJ9Ew.jpg
фото - vk.com/teatrtolstogo 

Роберт Манукян — именитый режиссёр. Поставил более 70 спектаклей в России, Грузии и Армении, в разные годы работал режиссёром-постановщиком Армянского драматического театра им. П. Адамяна, Театра Сергея Безрукова, Краснодарского академического театра драмы им. М. Горького, главным режиссёром Государственного театра киноактёра, Хабаровского краевого музыкального театра, художественным руководителем Хабаровского краевого театра драмы, несколько лет был режиссёром-постановщиком церемоний открытия и закрытия, а также фестивальных программ Открытого кинофестиваля «Киношок». А ещё он даже снял сериал — «Снег растает в сентябре», который вышел на канале «Россия-1» в 2015 году. Правда, после него Манукян понял: он больше любит кино смотреть, а не делать, а его настоящая любовь — театр.

«Хануму» Манукян ставил только год назад — в 2024-м во Владикавказе в Русском академическом театре имени Евгения Вахтангова. Там на его «Хануму» до сих пор не достать билет: настолько постановка полюбилась публике. Но, по словам режиссёра, липецкий и владикавказский спектакли — абсолютно разные: другая сценография и параметры сцены, совершенно другие костюмы и актёры, другая аранжировка музыки Канчели.

И ещё одна деталь: с липецкими артистами сейчас ставит спектакль режиссёр, который до этого работал со многими именитыми актёрами — такими как Инна Макарова, Людмила Чурсина, Софико Чиаурели, Михаил Державин, Ольга Волкова, Роксана Бабаян, Нина Русланова, Лариса Лужина, Геннадий Юхтин, Илья Олейников, Борис Смолкин, Раиса Рязанова, Татьяна Кравченко, Юлия Рутберг, Дмитрий Харатьян, Сергей Никоненко, Валентина Теличкина и многими другими.




театр
спектакль
