Организация движения по улице Фрунзе — повороты запрещены!

Движение на перекрестке с улицей Советской вернулось к старой схеме.

Администрация Липецка предупреждает водителей о возвращении старой схемы движения на перекрестке улиц Фрунзе и Советской.«Теперь с левой полосы с площади Театральной движение только прямо и с левой полосы по улице Фрунзе движение также только прямо. Повороты с Театральной налево в сторону площади Революции и с улицы Фрунзе налево в сторону центрального рынка запрещены», — сказано в сообщении мэрии.Временная схема движения вводилась в связи с ремонтами в мостов в центре Липецка: на улицах Советской, Первомайской, Октябрьской и Фрунзе.