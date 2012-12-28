Сегодня в Липецке: работодатели почему-то стали реже дарить подарки, кому выплатят новогоднюю премию
Организация движения по улице Фрунзе — повороты запрещены!
Движение на перекрестке с улицей Советской вернулось к старой схеме.
«Теперь с левой полосы с площади Театральной движение только прямо и с левой полосы по улице Фрунзе движение также только прямо. Повороты с Театральной налево в сторону площади Революции и с улицы Фрунзе налево в сторону центрального рынка запрещены», — сказано в сообщении мэрии.
Временная схема движения вводилась в связи с ремонтами в мостов в центре Липецка: на улицах Советской, Первомайской, Октябрьской и Фрунзе.
