Бывший главный строитель елецкой мэрии попал под уголовное дело

Прокуратура считает, что Андрей Казаков причинил городскому бюджету ущерб в полтора миллиона рублей.

Прокуратура области сообщила о возбуждении Следкомом уголовного дела в отношении бывшего начальника МКУ «Управление капитального строительства» Ельца сразу по двум статьям Уголовного кодекса РФ: по п. «е» ч. 3 статьи 286-й («превышение должностных полномочий из корыстной или иной личной заинтересованности») и ч. 2 статьи 292-й («служебный подлог, повлекший существенное нарушение охраняемых законом интересов общества или государства»). Дело возбуждено на основании результатов проверки, проведенной прокуратурой Ельца.Фабула преступления такова. МКУ «Управление капитального строительства» Ельца заключило с ООО «АкваСервис» муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству территории набережной реки Быстрая Сосна со сроком выполнения до 1 сентября 2025 года. Однако на протяжении более чем двух месяцев работы подрядчиком не велись, чем нарушались сроки, предусмотренные графиком. По результатам рассмотрения представления, внесенного прокурором в адрес главы Ельца, контракт был расторгнут по соглашению сторон. Во время определения суммы фактически исполненных подрядчиком обязательств, фигурантом из личной заинтересованности были совершены действия, явно выходящие за пределы его полномочий. Действиями должностного лица бюджету Ельца причинен ущерб на сумму 1,5 млн рублей.Как стало известно GOROD48, речь идет об Андрее Казакове, который до прихода на должность начальника МКУ «Управление капитального строительства» Ельца несколько лет возглавлял управление строительства липецкой мэрии. На работу в мэрию Ельца Казаков перешел весной этого года.