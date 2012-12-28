Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Подростки катали с горки надгробие в тележке из супермаркета
Происшествия
Кровавая ссора у грязинского бара: мать троих детей бутылкой обезобразила лицо женщины
Происшествия
Липчанин снял езду во встречном направлении по односторонней дороге
Общество
На шести улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Пожилая женщина попала под автомобиль на грязинской трассе
Происшествия
Житель Ельца зарезал мать
Происшествия
В Липецкой области уничтожат контрафактную технику Apple на 1,6 миллиона рублей
Происшествия
Липецкая вечЁрка: труп на улице, наказание за покатушки на тюбинге и дело «черных копателей»
Общество
В «Петропарке» разбивают газоны, сажают деревья и строят забор
Общество
11-летняя девочка пострадала при резком торможении автобуса
Происшествия
Читать все
«Author Development» начнет строить на Опытной ЖК «Ботаника»
Общество
В Нижнем парке наконец-то открыта детская площадка за 28,4 млн рублей
Общество
«По пути на «ДП-6» страшная тьма, работать невозможно!»
Общество
Серийного магазинного вора отправили в колонию-поселение на три года
Общество
За застреленного краснокнижного лебедя житель области получил год исправительных работ
Происшествия
Энергетики застряли с перекладкой теплосети на улице Московской
Общество
«РИР-Энерго» докопалось до Липецкого областного центра инфекционных болезней
Общество
Бывший главный строитель елецкой мэрии попал под уголовное дело
Общество
В Липецкой области потеплеет до +13
Погода в Липецке
Ветер сорвал ограждение кровли с расселенной «сталинки» на улице Ильича
Происшествия
Читать все
Общество
221
45 минут назад
1

Бывший главный строитель елецкой мэрии попал под уголовное дело

Прокуратура считает, что Андрей Казаков причинил городскому бюджету ущерб в полтора миллиона рублей.

Прокуратура области сообщила о возбуждении Следкомом уголовного дела в отношении бывшего начальника МКУ «Управление капитального строительства» Ельца сразу по двум статьям Уголовного кодекса РФ: по п. «е» ч. 3 статьи 286-й («превышение должностных полномочий из корыстной или иной личной заинтересованности») и ч. 2 статьи 292-й («служебный подлог, повлекший существенное нарушение охраняемых законом интересов общества или государства»). Дело возбуждено на основании результатов проверки, проведенной прокуратурой Ельца.

Фабула преступления такова. МКУ «Управление капитального строительства» Ельца заключило с ООО «АкваСервис» муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству территории набережной реки Быстрая Сосна со сроком выполнения до 1 сентября 2025 года. Однако на протяжении более чем двух месяцев работы подрядчиком не велись, чем нарушались сроки, предусмотренные графиком. По результатам рассмотрения представления, внесенного прокурором в адрес главы Ельца, контракт был расторгнут по соглашению сторон. Во время определения суммы фактически исполненных подрядчиком обязательств, фигурантом из личной заинтересованности были совершены действия, явно выходящие за пределы его полномочий. Действиями должностного лица бюджету Ельца причинен ущерб на сумму 1,5 млн рублей.

Как стало известно GOROD48, речь идет об Андрее Казакове, который до прихода на должность начальника МКУ «Управление капитального строительства» Ельца несколько лет возглавлял управление строительства липецкой мэрии. На работу в мэрию Ельца Казаков перешел весной этого года.
коррупция
0
0
0
1
1

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
гостья
16 минут назад
Одно ворьё. Представляю, что в Липецке твориться.
Ответить
Рекомендуем
Происшествия
Лишние сим-карты отключат, наследники узнают о долгах — законы, которые вступают в силу в ноябре
Общество
24 школы Липецкой области подписали соглашения о сотрудничестве с РосУниМедом
Экономика
В Липецкой области сократились ремонт машин и производство оптики
Происшествия
За 10 месяцев в Липецкой области выявлено 3800 мошенничеств
Общество
Передумавшая ремонтировать ограждение моста на Плеханова компания включена в реестр недобросоветсных
Общество
В Липецкой области готовится повышение транспортного налога и базы патентной системы налогообложения
Общество
Отремонтировать разбитый тротуар на проспекте Мира в мэрии хотят в следующем году
Общество
В Липецкой области мальчиков родилось на 254 больше, чем девочек
Происшествия
30 человек травмированы за время сезона электросамокатов
Происшествия
Мать старшеклассницы присвоила собранные с класса на выпускной деньги
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить