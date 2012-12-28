50-летнюю женщину поджёг сожитель подруги

Нападение произошло во время совместного отдыха компании знакомых. У женщины серьезно обожжены тело и руки.

Сегодня в областной ожоговый центр доставили 50-летнюю женщину, которая стала жертвой разборок, когда находилась с компанией знакомых в селе Фащёвка Грязинского района. Со слов пациентки, во время конфликта сожитель подруги бил её гаечным ключом, после чего вылил на неё и поджёг горючую жидкость.Как рассказал GOROD48 заведующий ожоговым отделением Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол» Илья Копылов, женщине диагностировали ожоги III-IV степени более 20% тела. У неё обожжены туловище и руки.— ОМВД России по Грязинскому району проводит проверку по данному факту, — добавили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.