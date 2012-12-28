Сегодня в Липецке: работодатели почему-то стали реже дарить подарки, кому выплатят новогоднюю премию
сегодня, 14:16
50-летнюю женщину поджёг сожитель подруги
Нападение произошло во время совместного отдыха компании знакомых. У женщины серьезно обожжены тело и руки.
Как рассказал GOROD48 заведующий ожоговым отделением Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол» Илья Копылов, женщине диагностировали ожоги III-IV степени более 20% тела. У неё обожжены туловище и руки.
— ОМВД России по Грязинскому району проводит проверку по данному факту, — добавили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
