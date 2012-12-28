Все новости
Происшествия
1198
сегодня, 14:16
5

50-летнюю женщину поджёг сожитель подруги

Нападение произошло во время совместного отдыха компании знакомых. У женщины серьезно обожжены тело и руки. 

Сегодня в областной ожоговый центр доставили 50-летнюю женщину, которая стала жертвой разборок, когда находилась с компанией знакомых в селе Фащёвка Грязинского района. Со слов пациентки, во время конфликта сожитель подруги бил её гаечным ключом, после чего вылил на неё и поджёг горючую жидкость.

Как рассказал GOROD48 заведующий ожоговым отделением Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол» Илья Копылов, женщине диагностировали ожоги III-IV степени более 20% тела. У неё обожжены туловище и руки.

— ОМВД России по Грязинскому району проводит проверку по данному факту, — добавили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области. 
поджог
конфликт
Комментарии (5)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Александр Н.
37 минут назад
Пить надо меньше и знать с кем,а мужик неадекват.
Ответить
Тыква
сегодня, 14:45
Что за страшное слово "сожитель"
Ответить
Е
сегодня, 14:41
Пьют с кем попало вот итог
Ответить
Житель
сегодня, 14:37
Сколько не адекватов. Быть обидчивым и импульсивным обычно женское дело. Обиделся и расстроился - нужно было поплакать, а не за гаечный ключ хвататься.
Ответить
...
сегодня, 14:35
Какая интересная у людей жизнь!
Ответить
