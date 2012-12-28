Под Ельцом — массовая авария

Столкнулись пять машин. Пострадавших нет.



Массовая авария произошла вечером 22 декабря на трассе в «Дон» Елецком районе: на подъеме к селу Казинка столкнулись грузовик и четыре легковых автомобиля. При этом, как рассказали GOROD48, в полиции, пострадавших, по предварительным данным, нет.— На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, они обеспечивают безопасность движения. Заторов нет, — сообщили в областном управлении МВД.