Происшествия
сегодня, 19:11
Под Ельцом — массовая авария
Столкнулись пять машин. Пострадавших нет.
— На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, они обеспечивают безопасность движения. Заторов нет, — сообщили в областном управлении МВД.
