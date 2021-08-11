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Игрок из липецкого клуба сыграет в чемпионате мира по футзалу

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#Мини-футбол #чемпионат мира #Мадияров
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Игрок из липецкого клуба сыграет в чемпионате мира по футзалу

Аделиля Мадиярова позвали играть за сборную Казахстана.

Игрок липецкого мини-футбольного клуба Адегиль Мадияров вызван в сборную Казахстана и примет участие в чемпионате мира с 12 сентября по 3 октября в Литве.

Аделгиль станет первым в истории действующим представителем липецкого мини-футбола в чемпионате планеты. Ранее в главных турнирах Европы и мира участвовали бывшие игроки МФК «Липецк» Данил Кутузов и Дмитрий Лысков, но они на тот момент были уже представителями других клубов. 

В прошлом сезоне 25-летний Мадияров провёл за Липецк в Высшей лиге 24 матча с учётом плей-офф, в которых забил 6 мячей. До этого уроженец Караганды выступал в командах Казахстана и Киргизии, становился «бронзовым» призёром киргизского чемпионата в составе «Бишкека». В одном из интервью сказал, что в Россию и Липецк переехал по совету мамы.

Сборная Казахстана занимает 7-е место в мировом рейтинге национальных команд по мини-футболу. Как и многие представители постсоветского пространства, она активно привлекает натурализованных игроков из Южной Америке. Так, лучшими бомбардирами в истории национальной команды Казахстана является бразильцу Дуглас – 30 голов и Лео – 18. Главным тренером команды является Пауло Рикардо Кака, тоже из Бразилии. В команде собраны игроки в основном казахстанских команд, а также Тайнан (тоже бразилец!) из испанского «Эль-Посо» и два представителя чемпионата России – Мадияров и Азат Валиуллин из «Ухты». 

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Адегиль готовится

На предварительном этапе команда Казахстана сыграет в группе «А» со сборными Литвы, Венесуэлы и Коста-Рики.

Сборная России попала в группу «В» к командам Узбекистана, Гватемалы и Египта. Российская команда из-за всем известных решений будет лишена своего флага и гимна, называть ей будут названием RFU (Russian Football Union).

Чемпионат мира пройдёт в 9-й раз, участвовать будут 24 команды. Сборные России и Казахстана свои лучшие результаты показали на прошлом «мундиале» в Колумбии в 2016 году: россияне добрались до финала, где уступили Аргентине – 4:5, а казахстанцы вышли в 1/8 финала и там проиграли Испании – 2:5. 

Фото федерации футбола Казахстана.
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#Мини-футбол #чемпионат мира #Мадияров
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Комментарии (2)

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Русский

32 минуты назад
Наверное, Как и Геджуа, Алханов, Гибадуллин, Янник Сомплец, тренер Мусалов, командный мальчик на побегушках Мустафаев. Да и сам президент Гречишников - беженец из Киргизии. Создаётся впечатление, что собирает чисто своих.
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Наверное

56 минут назад
Он коренной липчанин.
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