Игрок из липецкого клуба сыграет в чемпионате мира по футзалу

Аделиля Мадиярова позвали играть за сборную Казахстана.



Игрок липецкого мини-футбольного клуба Адегиль Мадияров вызван в сборную Казахстана и примет участие в чемпионате мира с 12 сентября по 3 октября в Литве.Аделгиль станет первым в истории действующим представителем липецкого мини-футбола в чемпионате планеты. Ранее в главных турнирах Европы и мира участвовали бывшие игроки МФК «Липецк» Данил Кутузов и Дмитрий Лысков, но они на тот момент были уже представителями других клубов.В прошлом сезоне 25-летний Мадияров провёл за Липецк в Высшей лиге 24 матча с учётом плей-офф, в которых забил 6 мячей. До этого уроженец Караганды выступал в командах Казахстана и Киргизии, становился «бронзовым» призёром киргизского чемпионата в составе «Бишкека». В одном из интервью сказал, что в Россию и Липецк переехал по совету мамы.Сборная Казахстана занимает 7-е место в мировом рейтинге национальных команд по мини-футболу. Как и многие представители постсоветского пространства, она активно привлекает натурализованных игроков из Южной Америке. Так, лучшими бомбардирами в истории национальной команды Казахстана является бразильцу Дуглас – 30 голов и Лео – 18. Главным тренером команды является Пауло Рикардо Кака, тоже из Бразилии. В команде собраны игроки в основном казахстанских команд, а также Тайнан (тоже бразилец!) из испанского «Эль-Посо» и два представителя чемпионата России – Мадияров и Азат Валиуллин из «Ухты».На предварительном этапе команда Казахстана сыграет в группе «А» со сборными Литвы, Венесуэлы и Коста-Рики.Сборная России попала в группу «В» к командам Узбекистана, Гватемалы и Египта. Российская команда из-за всем известных решений будет лишена своего флага и гимна, называть ей будут названием RFU (Russian Football Union).Чемпионат мира пройдёт в 9-й раз, участвовать будут 24 команды. Сборные России и Казахстана свои лучшие результаты показали на прошлом «мундиале» в Колумбии в 2016 году: россияне добрались до финала, где уступили Аргентине – 4:5, а казахстанцы вышли в 1/8 финала и там проиграли Испании – 2:5.