Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
На улице Московской «УАЗ» начал разваливаться на ходу
Происшествия
В районе Доброго утонул мужчина
Происшествия
Почти на двух десятках улиц отключат холодную воду
Общество
Перед возвращением морозов в Липецкой области пройдет снег
Погода в Липецке
Липецкий силач изобрёл новый уникальный трюк
Спорт
В районе Тракторного из-за аварии экстренно отключили холодную воду
Общество
Организация движения по улице Фрунзе — повороты запрещены!
Общество
Сегодня в Липецке: работодатели почему-то стали реже дарить подарки, кому выплатят новогоднюю премию
Общество
Главный Дед Мороз Черноземья выдал диплом липецкому коллеге
Общество
В реке нашли жителя Доброго
Происшествия
Читать все
Перед возвращением морозов в Липецкой области пройдет снег
Погода в Липецке
Сегодня в Липецке: работодатели почему-то стали реже дарить подарки, кому выплатят новогоднюю премию
Общество
Любимый город может спать спокойно
Общество
16-летний подросток на электромопеде пострадал в столкновении с автомобилем
Происшествия
Подростку продали энергетик: женщину оштрафовали на 15 тысяч рублей
Происшествия
В реке нашли жителя Доброго
Происшествия
Организация движения по улице Фрунзе — повороты запрещены!
Общество
Городские дороги чистят от снега 50 единиц техники и ещё 100 машин – областные
Общество
В Липецкой области завершается капитальный ремонт домов по плану 2025 года
Общество
52-летний мужчина пострадал в Чаплыгине во время пожара
Происшествия
Читать все
Общество
483
сегодня, 09:50
5

Любимый город может спать спокойно

Госкорпорация «Росатом» за три последних года инвестировала в теплоэнергетику региона более 4,3 млрд рублей. В 2024 и в 2025 годах компания «РИР-Энерго» заменила в Липецке 76 километров труб. Но работу энергетиков все равно критикуют: за не вовремя поданную горячую воду во время летних гидравлических испытаний, обилие порывов на сетях, многочисленные раскопки. Но давайте разберемся в причинах происходящего. И для начала побываем в котельной и ТЭЦ.

Котельная «Северо-Западная»: сердце микрорайонов

Во дворе «Северо-Западной» котельной стоят два огромных резервуара — это аккумуляторные баки с водой температурой 70–80 градусов. Они стратегический резерв, из баков в любой момент могут подать горячую воду в сеть.

— Обратка к нам приходит от 55 до 70 градусов, а мы подаем в теплосеть от 70 до 90 градусов в зависимости от температуры на улице. Раньше норматив разрешал выдавать теплоноситель в 110 градусов и выше, но это было небезопасно: при порыве сетей кипяток моментально превращался в пар. Сейчас подача не выше 90 градусов — это защита и для сетей, и для людей, — рассказывает начальник котельной Любовь Цыколанова.

86a4b5e8-42a8-4d2b-b2b1-2b071cf842dc.jpg

IMG_5117.JPG

Заходим внутрь на так называемую нулевую отметку. Это царство труб: от двухметровых в обхвате до небольших, с задвижками, вентилями, манометрами. Повсюду предупреждающие таблички: не стой, не подходи, будь осторожен... Под ногами — закрытые гофрированным железом приямки, технические помещения для входа и выхода коммуникаций. Они нужны для обслуживания трубопроводов и на случай подтопления, в том числе грунтовыми водами.

«Северо-Западная» — объект с историей. Первое здание с тремя котлами ПТВМ-30 на 30 Гкал/ч было построено еще в 1970 году. Эти котлы работают лишь в межсезонье, на подачу горячей воды. В новом корпусе — три мощных котла КВГМ на 100 Гкал/ч каждый. Сейчас в работе два. Третий, резервный, включат, если на улице будет от -15 градусов. Всего же на балансе котельной восемь котлов, в том числе два паровых для собственных нужд и разогрева мазута — резервного топлива на случай аварий на газопроводе.

IMG_5107.jpg

Зона ответственности котельной — 8–12 микрорайоны, части 15-го и 19-го, МЖК, часть улицы Гагарина.

А знаете ли вы, что самый большой расход горячей воды в Липецке — 31 декабря? В этот день готовят новогодний стол, перемывают посуду, а домохозяйки принимают душ после кухонных хлопот. А вот 1 января потребление горячей воды уменьшается в разы — все отсыпаются после встречи Нового года. Также пиковый разбор горячей воды происходит 31 августа, когда перед школой купают детей и стирают их форму, и в «чистый четверг» перед Пасхой. Также есть осязаемые суточные пики расхода горячей воды: утром и вечером, когда все собираются на работу, а потом возвращаются домой.

Исполин в работе: что представляет собой котел

Ширина котла КВГМ (котла водогрейного газомазутного) — 15,8 метра, высота — 18. По габаритам он, как часть пятиэтажного дома! Обмуровка котла состоит из четырех защитных слоев: асбестовой плиты, теплоизоляционного материала, сетки-рабицы и газонепроницаемой обмазки. Толщина такого пирога — 10 сантиметров.

630303df-0a3a-47e4-8d06-cc8eae09625b.jpg

В цехе — оглушительный свистящий гул насосов, поэтому машинисты работают в наушниках и берушах. Вода бежит по лабиринту трубок и змеевиков — трем пакетам по 30 метров труб в каждом, раскаляемых пламенем сгорающего газа. Заглядываем в смотровое окошко размером чуть больше пятирублевой монеты. Внутри бушует белое пламя температурой до 1600 градусов, похожее на реактивную струю из сопла космической ракеты. Этот котел потребляет в час до 8 000 кубометров газа! Даже резервный котел не простаивает без дела: в нем постоянно циркулирует и нагревается 30 кубометров воды.

PgYfeHt_UjrjYECA0xtbWK9ZYdoNl4oHkRlHQkzi1P8jZv364IPfMjTUmMzKtJEhFRnxsvFxmJDGnXnvkINcLF-q.jpeg

Поднимаемся на третий этаж, в диспетчерскую. Здесь — пульты управления для каждого котла, самоспасатели на случай чрезвычайной ситуации (их использовали пока лишь на учениях) и дежурная смена. В смене — пять человек, график — железнодорожный: день, ночь, отсыпной, выходной. Машинисты скрупулезно фиксируют все параметры каждые 60 минут, непрерывно обмениваются данными со центральной городской диспетчерской службой.

Люди огня и воды: Цыколанова и Ропотова

Значительная часть работников котельной — с высшим образованием. Тут нужно знать физику и химию, гидравлику и статику.

Начальник смены Светлана Ропотова отдала котельной 18 лет:

— Я пришла сюда на экскурсию после учебы. Мне сказали: если не испугаешься этого большого хозяйства, сможешь тут работать. Не испугалась. Главное в нашей работе — не выходить из заданных параметров. Если автоматика не справляется, переходим на ручное управление.

IMG_5148.JPG

Ее начальник Любовь Цыколанова начала карьеру в этой же котельной… уборщицей! Проработала два года со шваброй, а потом окончила учебно-курсовой комбинат и вернулась сюда уже машинистом. Потом был энергетический техникум в Иваново, профильный вуз, должности старшего машиниста, ведущего инженера и, наконец, начальника котельной. С 1995 года ее жизнь неразрывно связана с «Северо-Западной».

— Молодежь почему-то к нам не приходит, — с сожалением отмечает начальник котельной. — Возможно, пугает труд с огромной ответственностью.

Работа этих женщин — постоянный контроль. Обычный липчанин даже не представляет, какой это технически сложный объект — современная котельная с ее мазутным хозяйством, аккумуляторной, цехом химочистки воды, котлами. Все это надо постоянно обходить и проверять. При повышении разбора горячей воды нужно «поддавать газу» в горелки, при снижении — разгружать котлы. Зимой требуется очищать территорию котельной от снега. С весны по осень готовить оборудование к новому отопительному сезону. В котельной — более 5 000 кранов, задвижек, вентилей. И любой машинист знает их все. Кстати, оперативный персонал котельной не имеет права ее покидать даже при красном уровне угрозы.

IMG_5140.JPG

— Иногда приходится слышать жалобы на то, что мы виноваты в том, что в одном доме тепло, в соседнем — холодно. Но все такие вопросы надо адресовать управляющим компаниям, которые регулируют внутридомовые системы, — говорит Любовь Цыколанова.

Цех водоочистки ТЭЦ-2: где рождается чистота

ТЭЦ-2, введенная в строй в 1978 году, — другая, более сложная вселенная. Ее важнейшая часть — цех водоочистки.

— Начинается все с воды. Мы используем в работе два источника: Матырское водохранилище и водопроводную воду от «РВК-Липецк», — рассказывает начальник цеха Юрий Шапкин.

b52a1cd1-5d3d-4022-94e0-fde948c92897.jpg

Очистка — многоступенчатый процесс. Сначала поднятая насосом вода из «липецкого моря» под давлением проходит через 25 механических фильтров с активированным углем. В каждом из них по 10 тонн угля, который задерживает песок, тину, ракушки. Потом воду прогоняют через 25 больших 10-метровой высоты ионнообменных смоляных фильтров и известковое «молоко» для ее умягчения. Финальный этап очистки — пять батарей фильтров глубокого обессоливания. На выходе получается вода, которая в четыре раза чище дистиллированной.

IMG_5178.JPG

Через эту систему каждый час проходит 12 тысяч кубометров воды — объем, сопоставимый со стоком Москвы-реки! Обратно же, в систему, возвращается на 1000–1200 кубометров меньше. Эта разница и есть горячая вода, которую выбирают липчане для своих нужд.

На ТЭЦ-2 работает уникальный мастер, Виктор Дьяков. Он запускал теплоэлектроцентраль в 1978 году. Ему уже под 70, но он полон сил и не хочет сидеть на пенсии. Но в цехе водоочистки больше женщин — именно они уверенно управляют всеми процессами. Мастер цеха Ирина Фурсова, например, начинавшая свою трудовую биографию метеорологом, отдала своему месту работы почти 30 лет.

Алхимия для котлов: подготовка воды

Зачем воде такая стерильная чистота? На ТЭЦ есть не только водогрейные, но и паровые котлы с давлением до 130 атмосфер (для сравнения: в автомобильной шине — около двух). Если подать в такой котел обычную воду, которую пьют горожане, он выйдет из строя за несколько часов.

Очищенная вода, нагреваясь, превращается в «острый пар» с температурой 515 градусов и давлением 120 атмосфер. Он крутит турбины, вырабатывая электричество. Отработанный пар, в свою очередь, греет воду в теплообменниках — ее получают котельные, подогревают и отдают потребителям. «В системе горячего водоснабжения Липецка 85% — это наша вода», — подчеркивает Шапкин.

IMG_5198.JPG

Теплоэнергией ТЭЦ-2 покрывает половину города: от поселка Матырского до микрорайонов, граничащих с проспектом Победы, включая все Левобережье.

Интересный факт: эту воду можно пить без вреда для здоровья, а для чайников она — спасение, ведь не образует накипи.

IMG_5190.JPG

IMG_5188.JPG

Стены цеха расписаны разнообразными пейзажами. Животные, птицы, цветы, сказочные и мультипликационные персонажи нарисованы на люке каждого ионнообменного фильтра (их содержимое аналогично бытовым фильтрам, использующимся в кувшинах для очистки воды). Это творчество бывшей сотрудницы-художницы оказалось практичным: новичкам теперь легче ориентироваться, когда их посылают не к «фильтру №7», а к «зайчику» или «тигру».

Управление всеми процессами выведено на пульты управления. Один из них — родной, 50-летний советский. На нем сотни приборов, кнопок, переключателей. Этот щит управления занимает отдельное большое помещение. Второй пульт — монитор обычного компьютера. Он стоит на столе, управляется машинистом мышкой и занимает полтора квадратных метров площади, выполняя те же задачи.

— В платежке от «РИР-Энерго» 60% — тарифы на газ. Дорожает газ — и это сразу сказывается на себестоимости горячей воды и отопления, — объясняет методику формирования платежки Юрий Шапкин.

Инвестиции и ремонты: укрепляя основу

Общая протяженность теплосетей Липецка — 1500 километров. Это сопоставимо с расстоянием от нашего города до Екатеринбурга. Сети изношены более чем на 70%. В 2024 году «РИР-Энерго» заменил 14 километров трубопроводов, в этом — 16. Но это лишь 1% от общей длины сетей. И этого мало: для опережения износа необходимо ежегодно менять не менее 5% труб, что требует постоянных значительных вложений. Их не хватает потому, что все ремонты финансируются из тарифа. А рост тарифов у нас, как говорят власти, ограничены инфляцией.

ljvxJGsf02ZYC75CT0e7sxQzVv_q5MFb77oDgG3n83e-yT1QOH7347Qyhu6sMoStd6ntZ93CmtUsOsbgRuKnOePT.jpeg

0ad0ec6f-5c3b-40a0-8a0b-866f6f180a68.jpg

7bafd4fa-2577-4841-b25c-6993afd963aa.jpg

Но «РИР-Энерго» старается. В этом году липецкий филиал направил на реабилитацию сетей более 1,3 млрд рублей, из которых 680 миллионов —инвестиции головного офиса компании. За три года пребывания компании в структурах «Росатома» в ремонты вложено 4,3 млрд рублей, за счет чего обновлено 76 километров сетей.

Ключевыми проектами уходящего года стали:

— Замена сложнейшего участка магистрального трубопровода диаметром в метр (!) длиной в полкилометра у самой большой котельной города, Юго-Западной. К концу декабря энергетики восстановят движение транспорта по улице Московской в месте проведения работ.

— Укладка 240 метров труб диаметром 500 мм на улицах Липовской и Гагарина с полностью измененной схемой теплоснабжения, обновлением тепловые камеры и запорной арматуры.

— Реконструкция 230 метров теплосети на улице Пролетарской, в том числе под дорогой на улице Плеханова, обновление тепловой камеры на пересечении с Интернациональной.

— Окончание третьего этап реконструкции сетей на улице Индустриальной в границах улиц Депутатской и Механизаторов с заменой крупной тепловой камеры и укладкой 500 метров труб. Работы осложнялись обилием подземных коммуникаций и велись частично в отопительный период.

— Завершение проекта перекладки магистрального теплопровода по улице Неделина от Фрунзе до Центрального рынка: на пощади Победы заменены 357 метров труб.

— Прокладка 600 метров теплосетей с обновлением камеры и бетонных лотков по улице Меркулова.

551ba754-f265-410d-9469-80fcf7be0f52.jpg

9e3961c6-8df4-424e-9695-756df510de3f.jpg

Проблема с теплосетями в Липецке, как, собственно, и в целом по стране, — в хронической недофинансированности энергетики. Десятилетиями инфраструктура держалась лишь на энтузиазме и профессионализме таких людей как Любовь Цыколанова, Светлана Ропотова, Юрий Шапкин, Виктор Дьяков и сотен их коллег. Сегодня, благодаря их ежедневному труду и масштабным инвестициям, ситуация поменялась в лучшую сторону. Каждый отремонтированный метр трубы, каждый очищенный кубометр воды, каждый дежурный у пульта, — это кирпичик в фундаменте спокойствия города. Благодаря труду коллектива «РИР-Энерго» Липецк может спать спокойно.
«РИР-Энерго»
отопление
горячая вода
3
1
2
3
0

Комментарии (5)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Задолбали
28 минут назад
Всех работяг энергетиков с Днем энергетика и всех благ! А дефективным менеджерам - премию с гулькин нос.
Ответить
Пенсионерка
51 минуту назад
Какое недофинансирование? Ободрали людей уже. Плата растет, а догнать финансирование не может. Простые работники -энергетики, конечно, не виноваты, а рулисты себя не обижают.
Ответить
Сергей
52 минуты назад
С Днем энергетика всех причастных
Ответить
С праздником !
сегодня, 10:23
Передаю привет коллективу Северо-Западной котельной. Моя мама Татьяна Ивановна отработала там более 35 лет. Здоровья и всех благ!
Ответить
Хорошая статья
сегодня, 10:23
С Днем энергетика всех причастных!
Ответить
Рекомендуем
Экономика
По стартовым показателям бюджет Липецка-2026 год мало чем отличается от бюджета-2025
Общество
10 «управляшек» в Липецке до сих пор не имеют паспортов готовности к зиме
Общество
На Петровском спуске запустили зимний фонтан
Общество
Комплексное обновление систем коммунальной инфраструктуры Липецка обсчитали в 60 миллиардов рублей
Культура
«Турандот» с грузинско-армянским разливом»: в театре Толстого ставят «Хануму»
Общество
В Липецкой области готовится повышение транспортного налога и базы патентной системы налогообложения
Общество
В Нижнем парке наконец-то открыта детская площадка за 28,4 млн рублей
Общество
Бывший главный строитель елецкой мэрии попал под уголовное дело
Происшествия
Лишние сим-карты отключат, наследники узнают о долгах — законы, которые вступают в силу в ноябре
Происшествия
За 10 месяцев в Липецкой области выявлено 3800 мошенничеств
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить