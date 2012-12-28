Любимый город может спать спокойно

Госкорпорация «Росатом» за три последних года инвестировала в теплоэнергетику региона более 4,3 млрд рублей. В 2024 и в 2025 годах компания «РИР-Энерго» заменила в Липецке 76 километров труб. Но работу энергетиков все равно критикуют: за не вовремя поданную горячую воду во время летних гидравлических испытаний, обилие порывов на сетях, многочисленные раскопки. Но давайте разберемся в причинах происходящего. И для начала побываем в котельной и ТЭЦ.

Во дворе «Северо-Западной» котельной стоят два огромных резервуара — это аккумуляторные баки с водой температурой 70–80 градусов. Они стратегический резерв, из баков в любой момент могут подать горячую воду в сеть.— Обратка к нам приходит от 55 до 70 градусов, а мы подаем в теплосеть от 70 до 90 градусов в зависимости от температуры на улице. Раньше норматив разрешал выдавать теплоноситель в 110 градусов и выше, но это было небезопасно: при порыве сетей кипяток моментально превращался в пар. Сейчас подача не выше 90 градусов — это защита и для сетей, и для людей, — рассказывает начальник котельной Любовь Цыколанова.Заходим внутрь на так называемую нулевую отметку. Это царство труб: от двухметровых в обхвате до небольших, с задвижками, вентилями, манометрами. Повсюду предупреждающие таблички: не стой, не подходи, будь осторожен... Под ногами — закрытые гофрированным железом приямки, технические помещения для входа и выхода коммуникаций. Они нужны для обслуживания трубопроводов и на случай подтопления, в том числе грунтовыми водами.«Северо-Западная» — объект с историей. Первое здание с тремя котлами ПТВМ-30 на 30 Гкал/ч было построено еще в 1970 году. Эти котлы работают лишь в межсезонье, на подачу горячей воды. В новом корпусе — три мощных котла КВГМ на 100 Гкал/ч каждый. Сейчас в работе два. Третий, резервный, включат, если на улице будет от -15 градусов. Всего же на балансе котельной восемь котлов, в том числе два паровых для собственных нужд и разогрева мазута — резервного топлива на случай аварий на газопроводе.Зона ответственности котельной — 8–12 микрорайоны, части 15-го и 19-го, МЖК, часть улицы Гагарина.А знаете ли вы, что самый большой расход горячей воды в Липецке — 31 декабря? В этот день готовят новогодний стол, перемывают посуду, а домохозяйки принимают душ после кухонных хлопот. А вот 1 января потребление горячей воды уменьшается в разы — все отсыпаются после встречи Нового года. Также пиковый разбор горячей воды происходит 31 августа, когда перед школой купают детей и стирают их форму, и в «чистый четверг» перед Пасхой. Также есть осязаемые суточные пики расхода горячей воды: утром и вечером, когда все собираются на работу, а потом возвращаются домой.Ширина котла КВГМ (котла водогрейного газомазутного) — 15,8 метра, высота — 18. По габаритам он, как часть пятиэтажного дома! Обмуровка котла состоит из четырех защитных слоев: асбестовой плиты, теплоизоляционного материала, сетки-рабицы и газонепроницаемой обмазки. Толщина такого пирога — 10 сантиметров.В цехе — оглушительный свистящий гул насосов, поэтому машинисты работают в наушниках и берушах. Вода бежит по лабиринту трубок и змеевиков — трем пакетам по 30 метров труб в каждом, раскаляемых пламенем сгорающего газа. Заглядываем в смотровое окошко размером чуть больше пятирублевой монеты. Внутри бушует белое пламя температурой до 1600 градусов, похожее на реактивную струю из сопла космической ракеты. Этот котел потребляет в час до 8 000 кубометров газа! Даже резервный котел не простаивает без дела: в нем постоянно циркулирует и нагревается 30 кубометров воды.Поднимаемся на третий этаж, в диспетчерскую. Здесь — пульты управления для каждого котла, самоспасатели на случай чрезвычайной ситуации (их использовали пока лишь на учениях) и дежурная смена. В смене — пять человек, график — железнодорожный: день, ночь, отсыпной, выходной. Машинисты скрупулезно фиксируют все параметры каждые 60 минут, непрерывно обмениваются данными со центральной городской диспетчерской службой.Значительная часть работников котельной — с высшим образованием. Тут нужно знать физику и химию, гидравлику и статику.Начальник смены Светлана Ропотова отдала котельной 18 лет:— Я пришла сюда на экскурсию после учебы. Мне сказали: если не испугаешься этого большого хозяйства, сможешь тут работать. Не испугалась. Главное в нашей работе — не выходить из заданных параметров. Если автоматика не справляется, переходим на ручное управление.Ее начальник Любовь Цыколанова начала карьеру в этой же котельной… уборщицей! Проработала два года со шваброй, а потом окончила учебно-курсовой комбинат и вернулась сюда уже машинистом. Потом был энергетический техникум в Иваново, профильный вуз, должности старшего машиниста, ведущего инженера и, наконец, начальника котельной. С 1995 года ее жизнь неразрывно связана с «Северо-Западной».— Молодежь почему-то к нам не приходит, — с сожалением отмечает начальник котельной. — Возможно, пугает труд с огромной ответственностью.Работа этих женщин — постоянный контроль. Обычный липчанин даже не представляет, какой это технически сложный объект — современная котельная с ее мазутным хозяйством, аккумуляторной, цехом химочистки воды, котлами. Все это надо постоянно обходить и проверять. При повышении разбора горячей воды нужно «поддавать газу» в горелки, при снижении — разгружать котлы. Зимой требуется очищать территорию котельной от снега. С весны по осень готовить оборудование к новому отопительному сезону. В котельной — более 5 000 кранов, задвижек, вентилей. И любой машинист знает их все. Кстати, оперативный персонал котельной не имеет права ее покидать даже при красном уровне угрозы.— Иногда приходится слышать жалобы на то, что мы виноваты в том, что в одном доме тепло, в соседнем — холодно. Но все такие вопросы надо адресовать управляющим компаниям, которые регулируют внутридомовые системы, — говорит Любовь Цыколанова.ТЭЦ-2, введенная в строй в 1978 году, — другая, более сложная вселенная. Ее важнейшая часть — цех водоочистки.— Начинается все с воды. Мы используем в работе два источника: Матырское водохранилище и водопроводную воду от «РВК-Липецк», — рассказывает начальник цеха Юрий Шапкин.Очистка — многоступенчатый процесс. Сначала поднятая насосом вода из «липецкого моря» под давлением проходит через 25 механических фильтров с активированным углем. В каждом из них по 10 тонн угля, который задерживает песок, тину, ракушки. Потом воду прогоняют через 25 больших 10-метровой высоты ионнообменных смоляных фильтров и известковое «молоко» для ее умягчения. Финальный этап очистки — пять батарей фильтров глубокого обессоливания. На выходе получается вода, которая в четыре раза чище дистиллированной.Через эту систему каждый час проходит 12 тысяч кубометров воды — объем, сопоставимый со стоком Москвы-реки! Обратно же, в систему, возвращается на 1000–1200 кубометров меньше. Эта разница и есть горячая вода, которую выбирают липчане для своих нужд.На ТЭЦ-2 работает уникальный мастер, Виктор Дьяков. Он запускал теплоэлектроцентраль в 1978 году. Ему уже под 70, но он полон сил и не хочет сидеть на пенсии. Но в цехе водоочистки больше женщин — именно они уверенно управляют всеми процессами. Мастер цеха Ирина Фурсова, например, начинавшая свою трудовую биографию метеорологом, отдала своему месту работы почти 30 лет.Зачем воде такая стерильная чистота? На ТЭЦ есть не только водогрейные, но и паровые котлы с давлением до 130 атмосфер (для сравнения: в автомобильной шине — около двух). Если подать в такой котел обычную воду, которую пьют горожане, он выйдет из строя за несколько часов.Очищенная вода, нагреваясь, превращается в «острый пар» с температурой 515 градусов и давлением 120 атмосфер. Он крутит турбины, вырабатывая электричество. Отработанный пар, в свою очередь, греет воду в теплообменниках — ее получают котельные, подогревают и отдают потребителям. «В системе горячего водоснабжения Липецка 85% — это наша вода», — подчеркивает Шапкин.Теплоэнергией ТЭЦ-2 покрывает половину города: от поселка Матырского до микрорайонов, граничащих с проспектом Победы, включая все Левобережье.Интересный факт: эту воду можно пить без вреда для здоровья, а для чайников она — спасение, ведь не образует накипи.Стены цеха расписаны разнообразными пейзажами. Животные, птицы, цветы, сказочные и мультипликационные персонажи нарисованы на люке каждого ионнообменного фильтра (их содержимое аналогично бытовым фильтрам, использующимся в кувшинах для очистки воды). Это творчество бывшей сотрудницы-художницы оказалось практичным: новичкам теперь легче ориентироваться, когда их посылают не к «фильтру №7», а к «зайчику» или «тигру».Управление всеми процессами выведено на пульты управления. Один из них — родной, 50-летний советский. На нем сотни приборов, кнопок, переключателей. Этот щит управления занимает отдельное большое помещение. Второй пульт — монитор обычного компьютера. Он стоит на столе, управляется машинистом мышкой и занимает полтора квадратных метров площади, выполняя те же задачи.— В платежке от «РИР-Энерго» 60% — тарифы на газ. Дорожает газ — и это сразу сказывается на себестоимости горячей воды и отопления, — объясняет методику формирования платежки Юрий Шапкин.Общая протяженность теплосетей Липецка — 1500 километров. Это сопоставимо с расстоянием от нашего города до Екатеринбурга. Сети изношены более чем на 70%. В 2024 году «РИР-Энерго» заменил 14 километров трубопроводов, в этом — 16. Но это лишь 1% от общей длины сетей. И этого мало: для опережения износа необходимо ежегодно менять не менее 5% труб, что требует постоянных значительных вложений. Их не хватает потому, что все ремонты финансируются из тарифа. А рост тарифов у нас, как говорят власти, ограничены инфляцией.Но «РИР-Энерго» старается. В этом году липецкий филиал направил на реабилитацию сетей более 1,3 млрд рублей, из которых 680 миллионов —инвестиции головного офиса компании. За три года пребывания компании в структурах «Росатома» в ремонты вложено 4,3 млрд рублей, за счет чего обновлено 76 километров сетей.Ключевыми проектами уходящего года стали:— Замена сложнейшего участка магистрального трубопровода диаметром в метр (!) длиной в полкилометра у самой большой котельной города, Юго-Западной. К концу декабря энергетики восстановят движение транспорта по улице Московской в месте проведения работ.— Укладка 240 метров труб диаметром 500 мм на улицах Липовской и Гагарина с полностью измененной схемой теплоснабжения, обновлением тепловые камеры и запорной арматуры.— Реконструкция 230 метров теплосети на улице Пролетарской, в том числе под дорогой на улице Плеханова, обновление тепловой камеры на пересечении с Интернациональной.— Окончание третьего этап реконструкции сетей на улице Индустриальной в границах улиц Депутатской и Механизаторов с заменой крупной тепловой камеры и укладкой 500 метров труб. Работы осложнялись обилием подземных коммуникаций и велись частично в отопительный период.— Завершение проекта перекладки магистрального теплопровода по улице Неделина от Фрунзе до Центрального рынка: на пощади Победы заменены 357 метров труб.— Прокладка 600 метров теплосетей с обновлением камеры и бетонных лотков по улице Меркулова.Проблема с теплосетями в Липецке, как, собственно, и в целом по стране, — в хронической недофинансированности энергетики. Десятилетиями инфраструктура держалась лишь на энтузиазме и профессионализме таких людей как Любовь Цыколанова, Светлана Ропотова, Юрий Шапкин, Виктор Дьяков и сотен их коллег. Сегодня, благодаря их ежедневному труду и масштабным инвестициям, ситуация поменялась в лучшую сторону. Каждый отремонтированный метр трубы, каждый очищенный кубометр воды, каждый дежурный у пульта, — это кирпичик в фундаменте спокойствия города. Благодаря труду коллектива «РИР-Энерго» Липецк может спать спокойно.