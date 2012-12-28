Сегодня в Липецке: работодатели почему-то стали реже дарить подарки, кому выплатят новогоднюю премию
сегодня, 09:50
Любимый город может спать спокойно
Госкорпорация «Росатом» за три последних года инвестировала в теплоэнергетику региона более 4,3 млрд рублей. В 2024 и в 2025 годах компания «РИР-Энерго» заменила в Липецке 76 километров труб. Но работу энергетиков все равно критикуют: за не вовремя поданную горячую воду во время летних гидравлических испытаний, обилие порывов на сетях, многочисленные раскопки. Но давайте разберемся в причинах происходящего. И для начала побываем в котельной и ТЭЦ.
Во дворе «Северо-Западной» котельной стоят два огромных резервуара — это аккумуляторные баки с водой температурой 70–80 градусов. Они стратегический резерв, из баков в любой момент могут подать горячую воду в сеть.
— Обратка к нам приходит от 55 до 70 градусов, а мы подаем в теплосеть от 70 до 90 градусов в зависимости от температуры на улице. Раньше норматив разрешал выдавать теплоноситель в 110 градусов и выше, но это было небезопасно: при порыве сетей кипяток моментально превращался в пар. Сейчас подача не выше 90 градусов — это защита и для сетей, и для людей, — рассказывает начальник котельной Любовь Цыколанова.
Заходим внутрь на так называемую нулевую отметку. Это царство труб: от двухметровых в обхвате до небольших, с задвижками, вентилями, манометрами. Повсюду предупреждающие таблички: не стой, не подходи, будь осторожен... Под ногами — закрытые гофрированным железом приямки, технические помещения для входа и выхода коммуникаций. Они нужны для обслуживания трубопроводов и на случай подтопления, в том числе грунтовыми водами.
«Северо-Западная» — объект с историей. Первое здание с тремя котлами ПТВМ-30 на 30 Гкал/ч было построено еще в 1970 году. Эти котлы работают лишь в межсезонье, на подачу горячей воды. В новом корпусе — три мощных котла КВГМ на 100 Гкал/ч каждый. Сейчас в работе два. Третий, резервный, включат, если на улице будет от -15 градусов. Всего же на балансе котельной восемь котлов, в том числе два паровых для собственных нужд и разогрева мазута — резервного топлива на случай аварий на газопроводе.
Зона ответственности котельной — 8–12 микрорайоны, части 15-го и 19-го, МЖК, часть улицы Гагарина.
А знаете ли вы, что самый большой расход горячей воды в Липецке — 31 декабря? В этот день готовят новогодний стол, перемывают посуду, а домохозяйки принимают душ после кухонных хлопот. А вот 1 января потребление горячей воды уменьшается в разы — все отсыпаются после встречи Нового года. Также пиковый разбор горячей воды происходит 31 августа, когда перед школой купают детей и стирают их форму, и в «чистый четверг» перед Пасхой. Также есть осязаемые суточные пики расхода горячей воды: утром и вечером, когда все собираются на работу, а потом возвращаются домой.
Исполин в работе: что представляет собой котел
Ширина котла КВГМ (котла водогрейного газомазутного) — 15,8 метра, высота — 18. По габаритам он, как часть пятиэтажного дома! Обмуровка котла состоит из четырех защитных слоев: асбестовой плиты, теплоизоляционного материала, сетки-рабицы и газонепроницаемой обмазки. Толщина такого пирога — 10 сантиметров.
В цехе — оглушительный свистящий гул насосов, поэтому машинисты работают в наушниках и берушах. Вода бежит по лабиринту трубок и змеевиков — трем пакетам по 30 метров труб в каждом, раскаляемых пламенем сгорающего газа. Заглядываем в смотровое окошко размером чуть больше пятирублевой монеты. Внутри бушует белое пламя температурой до 1600 градусов, похожее на реактивную струю из сопла космической ракеты. Этот котел потребляет в час до 8 000 кубометров газа! Даже резервный котел не простаивает без дела: в нем постоянно циркулирует и нагревается 30 кубометров воды.
Поднимаемся на третий этаж, в диспетчерскую. Здесь — пульты управления для каждого котла, самоспасатели на случай чрезвычайной ситуации (их использовали пока лишь на учениях) и дежурная смена. В смене — пять человек, график — железнодорожный: день, ночь, отсыпной, выходной. Машинисты скрупулезно фиксируют все параметры каждые 60 минут, непрерывно обмениваются данными со центральной городской диспетчерской службой.
Люди огня и воды: Цыколанова и Ропотова
Значительная часть работников котельной — с высшим образованием. Тут нужно знать физику и химию, гидравлику и статику.
Начальник смены Светлана Ропотова отдала котельной 18 лет:
— Я пришла сюда на экскурсию после учебы. Мне сказали: если не испугаешься этого большого хозяйства, сможешь тут работать. Не испугалась. Главное в нашей работе — не выходить из заданных параметров. Если автоматика не справляется, переходим на ручное управление.
Ее начальник Любовь Цыколанова начала карьеру в этой же котельной… уборщицей! Проработала два года со шваброй, а потом окончила учебно-курсовой комбинат и вернулась сюда уже машинистом. Потом был энергетический техникум в Иваново, профильный вуз, должности старшего машиниста, ведущего инженера и, наконец, начальника котельной. С 1995 года ее жизнь неразрывно связана с «Северо-Западной».
— Молодежь почему-то к нам не приходит, — с сожалением отмечает начальник котельной. — Возможно, пугает труд с огромной ответственностью.
Работа этих женщин — постоянный контроль. Обычный липчанин даже не представляет, какой это технически сложный объект — современная котельная с ее мазутным хозяйством, аккумуляторной, цехом химочистки воды, котлами. Все это надо постоянно обходить и проверять. При повышении разбора горячей воды нужно «поддавать газу» в горелки, при снижении — разгружать котлы. Зимой требуется очищать территорию котельной от снега. С весны по осень готовить оборудование к новому отопительному сезону. В котельной — более 5 000 кранов, задвижек, вентилей. И любой машинист знает их все. Кстати, оперативный персонал котельной не имеет права ее покидать даже при красном уровне угрозы.
— Иногда приходится слышать жалобы на то, что мы виноваты в том, что в одном доме тепло, в соседнем — холодно. Но все такие вопросы надо адресовать управляющим компаниям, которые регулируют внутридомовые системы, — говорит Любовь Цыколанова.
Цех водоочистки ТЭЦ-2: где рождается чистота
ТЭЦ-2, введенная в строй в 1978 году, — другая, более сложная вселенная. Ее важнейшая часть — цех водоочистки.
— Начинается все с воды. Мы используем в работе два источника: Матырское водохранилище и водопроводную воду от «РВК-Липецк», — рассказывает начальник цеха Юрий Шапкин.
Очистка — многоступенчатый процесс. Сначала поднятая насосом вода из «липецкого моря» под давлением проходит через 25 механических фильтров с активированным углем. В каждом из них по 10 тонн угля, который задерживает песок, тину, ракушки. Потом воду прогоняют через 25 больших 10-метровой высоты ионнообменных смоляных фильтров и известковое «молоко» для ее умягчения. Финальный этап очистки — пять батарей фильтров глубокого обессоливания. На выходе получается вода, которая в четыре раза чище дистиллированной.
Через эту систему каждый час проходит 12 тысяч кубометров воды — объем, сопоставимый со стоком Москвы-реки! Обратно же, в систему, возвращается на 1000–1200 кубометров меньше. Эта разница и есть горячая вода, которую выбирают липчане для своих нужд.
На ТЭЦ-2 работает уникальный мастер, Виктор Дьяков. Он запускал теплоэлектроцентраль в 1978 году. Ему уже под 70, но он полон сил и не хочет сидеть на пенсии. Но в цехе водоочистки больше женщин — именно они уверенно управляют всеми процессами. Мастер цеха Ирина Фурсова, например, начинавшая свою трудовую биографию метеорологом, отдала своему месту работы почти 30 лет.
Алхимия для котлов: подготовка воды
Зачем воде такая стерильная чистота? На ТЭЦ есть не только водогрейные, но и паровые котлы с давлением до 130 атмосфер (для сравнения: в автомобильной шине — около двух). Если подать в такой котел обычную воду, которую пьют горожане, он выйдет из строя за несколько часов.
Очищенная вода, нагреваясь, превращается в «острый пар» с температурой 515 градусов и давлением 120 атмосфер. Он крутит турбины, вырабатывая электричество. Отработанный пар, в свою очередь, греет воду в теплообменниках — ее получают котельные, подогревают и отдают потребителям. «В системе горячего водоснабжения Липецка 85% — это наша вода», — подчеркивает Шапкин.
Теплоэнергией ТЭЦ-2 покрывает половину города: от поселка Матырского до микрорайонов, граничащих с проспектом Победы, включая все Левобережье.
Интересный факт: эту воду можно пить без вреда для здоровья, а для чайников она — спасение, ведь не образует накипи.
Стены цеха расписаны разнообразными пейзажами. Животные, птицы, цветы, сказочные и мультипликационные персонажи нарисованы на люке каждого ионнообменного фильтра (их содержимое аналогично бытовым фильтрам, использующимся в кувшинах для очистки воды). Это творчество бывшей сотрудницы-художницы оказалось практичным: новичкам теперь легче ориентироваться, когда их посылают не к «фильтру №7», а к «зайчику» или «тигру».
Управление всеми процессами выведено на пульты управления. Один из них — родной, 50-летний советский. На нем сотни приборов, кнопок, переключателей. Этот щит управления занимает отдельное большое помещение. Второй пульт — монитор обычного компьютера. Он стоит на столе, управляется машинистом мышкой и занимает полтора квадратных метров площади, выполняя те же задачи.
— В платежке от «РИР-Энерго» 60% — тарифы на газ. Дорожает газ — и это сразу сказывается на себестоимости горячей воды и отопления, — объясняет методику формирования платежки Юрий Шапкин.
Инвестиции и ремонты: укрепляя основу
Общая протяженность теплосетей Липецка — 1500 километров. Это сопоставимо с расстоянием от нашего города до Екатеринбурга. Сети изношены более чем на 70%. В 2024 году «РИР-Энерго» заменил 14 километров трубопроводов, в этом — 16. Но это лишь 1% от общей длины сетей. И этого мало: для опережения износа необходимо ежегодно менять не менее 5% труб, что требует постоянных значительных вложений. Их не хватает потому, что все ремонты финансируются из тарифа. А рост тарифов у нас, как говорят власти, ограничены инфляцией.
Но «РИР-Энерго» старается. В этом году липецкий филиал направил на реабилитацию сетей более 1,3 млрд рублей, из которых 680 миллионов —инвестиции головного офиса компании. За три года пребывания компании в структурах «Росатома» в ремонты вложено 4,3 млрд рублей, за счет чего обновлено 76 километров сетей.
Ключевыми проектами уходящего года стали:
— Замена сложнейшего участка магистрального трубопровода диаметром в метр (!) длиной в полкилометра у самой большой котельной города, Юго-Западной. К концу декабря энергетики восстановят движение транспорта по улице Московской в месте проведения работ.
— Укладка 240 метров труб диаметром 500 мм на улицах Липовской и Гагарина с полностью измененной схемой теплоснабжения, обновлением тепловые камеры и запорной арматуры.
— Реконструкция 230 метров теплосети на улице Пролетарской, в том числе под дорогой на улице Плеханова, обновление тепловой камеры на пересечении с Интернациональной.
— Окончание третьего этап реконструкции сетей на улице Индустриальной в границах улиц Депутатской и Механизаторов с заменой крупной тепловой камеры и укладкой 500 метров труб. Работы осложнялись обилием подземных коммуникаций и велись частично в отопительный период.
— Завершение проекта перекладки магистрального теплопровода по улице Неделина от Фрунзе до Центрального рынка: на пощади Победы заменены 357 метров труб.
— Прокладка 600 метров теплосетей с обновлением камеры и бетонных лотков по улице Меркулова.
Проблема с теплосетями в Липецке, как, собственно, и в целом по стране, — в хронической недофинансированности энергетики. Десятилетиями инфраструктура держалась лишь на энтузиазме и профессионализме таких людей как Любовь Цыколанова, Светлана Ропотова, Юрий Шапкин, Виктор Дьяков и сотен их коллег. Сегодня, благодаря их ежедневному труду и масштабным инвестициям, ситуация поменялась в лучшую сторону. Каждый отремонтированный метр трубы, каждый очищенный кубометр воды, каждый дежурный у пульта, — это кирпичик в фундаменте спокойствия города. Благодаря труду коллектива «РИР-Энерго» Липецк может спать спокойно.
