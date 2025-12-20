Все новости
Происшествия
698
44 минуты назад
1

«Ездил в Липецк, там подрался»: зять, убивший тещу в Мичуринске, выдал себя попыткой создать идеальное алиби

В Мичуринском округе Тамбовской области раскрыто жестокое убийство 73-летней женщины. Подозреваемым оказался её 42-летний зять, который пытался создать себе железное алиби.

Тело пенсионерки с признаками насильственной смерти было обнаружено в её доме в Мичуринске. При этом орудие убийства отсутствовало, а крупная сумма денег осталась нетронутой.

Окровавленную женщину нашёл её внук. Он позвонил матери, а та — своему сожителю Александру, который, по его словам, утром уехал в Липецк, чтобы уволиться и получить расчёт. Александр сказал, что срочно выезжает обратно. Позже вместе со старшим пасынком и сожительницей он прибыл к дому тещи, зашёл внутрь, а затем вызвал полицию. При этом на Александре не было футболки, а на его шортах имелись пятна, похожие на кровь. Свой вид мужчина объяснил дракой в Липецке, где ему якобы не хотели выдавать расчёт.

Как пишет издание «Тамбовская жизнь» со ссылкой на материалы СУ СК России по Тамбовской области, в ходе расследования правоохранители обнаружили на записях камер наблюдения, установленных утром в день убийства по соседству с домом женщины, автомобиль Александра. В самой машине нашли следы крови.

После этого Александр признался в преступлении и указал место, где спрятал орудие убийства — кухонный топорик.
По версии следствия, он приехал к теще, чтобы занять 50 тысяч рублей, скрыв это от жены. Та ему отказала, и во время вспыхнувшей ссоры он столкнул женщину в подвал, а затем добил топором. После убийства он пытался найти в доме деньги, но безуспешно.

«Он на самом деле утром поехал в Липецк. На работу в тот день ему выходить не нужно было. Потом он отправился в Мичуринский округ, где совершил преступление, затем снова вернулся в Липецк, но по другому маршруту, где нет камер. Всё продумал до мелочей: придумал и драку на предприятии, чтобы объяснить кровь на шортах, и вошёл в дом с пасынком, чтобы оправдать свои следы в доме тещи в тот день. Но он не предполагал, что его выдаст запись видеокамеры с соседней улицы», — цитирует издание следователя Тамбовского управления СКР Андрея Лапынина.

По некоторым данным, подозреваемый имел долги, связанные с пристрастием к наркотикам. Ему предъявлено обвинение в убийстве.

Фото: t.me/susk68tmb
убийство
0
1
5
0
2

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Маша
33 минуты назад
Изверг, а что с Липецким Раскольниковым который свою бабулю зарубил топором в октябре на Университетском? Его осудили?
Ответить
