Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Семья пропавшего без вести участника СВО получила 13 миллионов рублей после вмешательства прокуратуры
Общество
В Липецкой области «чёрные копатели» извлекли из земли 22 монеты и три перстня
Происшествия
Подростки катали с горки надгробие в тележке из супермаркета
Происшествия
Кровавая ссора у грязинского бара: мать троих детей бутылкой обезобразила лицо женщины
Происшествия
Роман Ченцов: «Если бы я жил в «Елецком», то сказал бы спасибо за благоустройство»
Общество
«Выходим из подъезда по доскам и кирпичам, вынося на руках детей»
Общество
На Казанском кладбище Ельца задержали вандала
Происшествия
На шести улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Липчане боятся упасть в раскопку энергетиков
Общество
«Не все то золото, что блестит»: ресурсники развеяли мечты жителей улицы Островского
Общество
Читать все
Кровавая ссора у грязинского бара: мать троих детей бутылкой обезобразила лицо женщины
Происшествия
Сегодня в Липецке: любовь и нейросеть, на что липчане потратят 13-ю зарплату
Общество
Липчанин снял езду во встречном направлении по односторонней дороге
Общество
11-летняя девочка пострадала при резком торможении автобуса
Происшествия
Ночью во время пожара в жилом доме погибла 67-летняя женщина
Происшествия
На Петровском спуске запустили зимний фонтан
Общество
Менеджер восемь месяцев воровал у компании запчасти для сельхозтехники
Происшествия
На шести улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Липецкая вечЁрка: труп на улице, наказание за покатушки на тюбинге и дело «черных копателей»
Общество
Житель Ельца зарезал мать
Происшествия
Читать все
Общество
194
40 минут назад
1

На Петровском спуске запустили зимний фонтан

«Липецкгорсвет» проводит пробные запуски новогодней иллюминации. Включат праздничные огни 15 декабря.

Сегодня «Липецкгорсвет» проверял работу зимнего варианта фонтана на Соборной площади. Его над каскадом вдоль лестницы с Соборной горы устанавливают с 2013 года.





Светодинамическая конструкция состоит из четырех десятков секций и оснащена 28 тысячами светодиодных лампочек. Все они зажглись.

Еще одну светодинамическую композицию «Липецкгорсвет» устанавливает по соседству — над фонтаном на улице Ленина. Эта конструкция состоит из 60 частей.






К Новому году в Липецке установят три десятка световых конструкций. Все они хорошо известны горожанам. А запустят праздничную иллюминацию 15 декабря.

Добавим, что в этом году новогодней столицей области станет Елец, где пройдет фестиваль «Ёлки Липецкой земли».
Новый год
иллюминация
0
0
1
0
0

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
!
10 минут назад
Во как здОрово! Хоть на иллюминацию деньги есть. А то во дворах на Опытной ни одного фонаря, на просьбы жителей один ответ: нет денег на освещение.
Ответить
Рекомендуем
Происшествия
Лишние сим-карты отключат, наследники узнают о долгах — законы, которые вступают в силу в ноябре
Общество
24 школы Липецкой области подписали соглашения о сотрудничестве с РосУниМедом
Экономика
В Липецкой области сократились ремонт машин и производство оптики
Происшествия
За 10 месяцев в Липецкой области выявлено 3800 мошенничеств
Общество
Передумавшая ремонтировать ограждение моста на Плеханова компания включена в реестр недобросоветсных
Общество
В Липецкой области готовится повышение транспортного налога и базы патентной системы налогообложения
Общество
Отремонтировать разбитый тротуар на проспекте Мира в мэрии хотят в следующем году
Общество
В Липецкой области мальчиков родилось на 254 больше, чем девочек
Происшествия
30 человек травмированы за время сезона электросамокатов
Происшествия
Мать старшеклассницы присвоила собранные с класса на выпускной деньги
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить