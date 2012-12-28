Семья пропавшего без вести участника СВО получила 13 миллионов рублей после вмешательства прокуратуры
На Петровском спуске запустили зимний фонтан
«Липецкгорсвет» проводит пробные запуски новогодней иллюминации. Включат праздничные огни 15 декабря.
Светодинамическая конструкция состоит из четырех десятков секций и оснащена 28 тысячами светодиодных лампочек. Все они зажглись.
Еще одну светодинамическую композицию «Липецкгорсвет» устанавливает по соседству — над фонтаном на улице Ленина. Эта конструкция состоит из 60 частей.
К Новому году в Липецке установят три десятка световых конструкций. Все они хорошо известны горожанам. А запустят праздничную иллюминацию 15 декабря.
Добавим, что в этом году новогодней столицей области станет Елец, где пройдет фестиваль «Ёлки Липецкой земли».
