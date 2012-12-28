Сегодня в Липецке: работодатели почему-то стали реже дарить подарки, кому выплатят новогоднюю премию

Липчан ждут живой и виртуальный концерты, новогоднее представление в театре и скандинавская ходьба.

Днём в Липецке около 0 градусов, небольшие снег и мокрый снег.









- ул. Прудная, 2.





















В 16:00 зал «Унион» приглашает на просмотр программы известного музыкального критика и журналиста Артёма Варгафтика «История одного шедевра» (6+).









В 13:30 Липецкий государственный академический театр драмы им. Л.Н. Толстого покажет праздничный спектакль «Новогоднее Зазеркалье, или Там, где живут чудеса» (0+).









В 18:00 Детская школа искусств №1 им. М.Глинки (ул. Интернациональная, 53а) приглашает на концерт воспитанников струнно-смычкового отделения (6+).









В 17:00 в Центральной городской библиотеке им. С.Есенина (ул. Космонавтов, 15/3) проёдет встреча с историком и блогером Никитой Сюндюковым «Философия Серебряного века» (12+).













Год назад таких организаций было заметно больше – 42%. Даже не знаем, с чем связать такое резкое падение, ведь инфляция что-то около 5%, а в экономике всё стабильно. Может, бензин?









Премии кому?





На премию к Новому Году рассчитывает 41% липчан, подсчитали в SuperJob. Чаще всего о вознаграждении говорят те, кто зарабатывает от 150 тысяч рублей, среди них таких 57%.








