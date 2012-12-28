Сегодня в Липецке: работодатели почему-то стали реже дарить подарки, кому выплатят новогоднюю премию
Липчан ждут живой и виртуальный концерты, новогоднее представление в театре и скандинавская ходьба.
Днём в Липецке около 0 градусов, небольшие снег и мокрый снег.
Отключение воды
С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду:
- ул. Берзина, 2, 4, 6;
- ул. Вермишева, 17, 17/1, 18/2;
- ул. Прудная, 2.
В частном секторе расстанутся с комфортом жители улиц Жактовской, Исполкомовской, Медицинской, Минской, О.Городовикова, Паровозной, Поселковой, Прудной, Рудничной, Рябиновой, Солнечной, Технической, Ударников, Ю.Смирнова, переулка Узорного.
Отключение света
С 09:00 до 17:00 обесточат:
- ул. К.Е. Ворошилова;
- ул. Подовражная;
29 микр-н.
Понедельник – день тяжёлый, в том числе и из-за интенсивного движения. Узнавать о заторах и маршрутах их объезда удобно в «Яндекс-картах» или аналогичных приложениях.
Начни неделю активно
Центральный стадион «Металлург» (ул. Первомайская, 59) приглашает желающих на мероприятия проекта «Липецк в спорте» (6+).
В 10:30 на арене начнутся занятия по скандинавской ходьбе, в 11:00 – суставная гимнастика.
Фото vk.com/club216246322
История шедевра
В 16:00 зал «Унион» приглашает на просмотр программы известного музыкального критика и журналиста Артёма Варгафтика «История одного шедевра» (6+).
Виртуальный концертный зал – трансляция на большом экране и великолепный звук с помощью специальной аппаратуры. Вниманию будет представлена запись из столичного концертного зала им. П.И. Чайковского от 17 февраля 2024 года. Музыку Эдварда Грига к драме Генрика Ибсена «Пер Гюнт» исполняют Государственный Академический симфонический оркестр России имени Е.Ф. Светланова, дирижер Иван Никифорчин, и Альбина Латипова (сопрано).
Новогодний спектакль
В 13:30 Липецкий государственный академический театр драмы им. Л.Н. Толстого покажет праздничный спектакль «Новогоднее Зазеркалье, или Там, где живут чудеса» (0+).
Подробнее о постановке мы уже рассказывали. Театр в канун праздников переходит на режим работы без выходных, спектакль будут показывать каждый день до 30 января включительно.
Юные таланты
В 18:00 Детская школа искусств №1 им. М.Глинки (ул. Интернациональная, 53а) приглашает на концерт воспитанников струнно-смычкового отделения (6+).
Фото vk.com/dshi1lipetsk
Юные воспитанники блеснут своими талантами и умениями.
Серебряный век
В 17:00 в Центральной городской библиотеке им. С.Есенина (ул. Космонавтов, 15/3) проёдет встреча с историком и блогером Никитой Сюндюковым «Философия Серебряного века» (12+).
Мы перестаём дарить подарки… Мы потеряли веру в людей?
Только 29% компаний Липецка будут дарить к Новому году подарки для своих сотрудников, выяснили в SuperJob.
Год назад таких организаций было заметно больше – 42%. Даже не знаем, с чем связать такое резкое падение, ведь инфляция что-то около 5%, а в экономике всё стабильно. Может, бензин?
Дарить подарки детям работников пока не бросили в 71% организаций. И сотрудников и их детей одарят в 18% компаний.
Не сказать, чтобы подарки взрослым представляли какую-то особую ценность. Чаще всего это календари и брендированная канцелярия. Третью строчку занимают чайно-кофейные, четвёртую – сувениры. Но есть и хорошая новость. В «пятёрку» презентов входит и алкоголь.
Премии кому?
На премию к Новому Году рассчитывает 41% липчан, подсчитали в SuperJob. Чаще всего о вознаграждении говорят те, кто зарабатывает от 150 тысяч рублей, среди них таких 57%.
15% опрошенных не ждут бонусов из-за нестабильной ситуации, правда, в чем она заключается не объяснили. 7% не ждут премии «по другим причинам», но не назвали по каким.
33% рассказали, что в их компаниях такая практика отсутствует в принципе
Когда приходит понедельник,
По тротуарам городов
Бредут штаны, пальто, ботинки
И люди спящие внутри…
Дорогие липчане! До Нового года осталось 10 дней, это предпоследний понедельник в 2025-м. Держитесь! Помогут короткие паузы на работе для чтения новостей на GOROD48. Всего пара минут чтения свежих записей вооружат вас всей необходимой информацией. Ждём вас на электронных страницах и продолжаем работать 24/7. До встречи!
