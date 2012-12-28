Сегодня в Липецке: работодатели почему-то стали реже дарить подарки, кому выплатят новогоднюю премию
Погода в Липецке
В Липецкой области резко похолодает
В течение дня температура упадет на 6-7 градусов.
Среднесуточные температуры воздуха составят: 23 и 25 декабря – 6-7 градусов мороза, что соответствует климатической норме, 24 декабря — 13 градусов мороза, что на 7 градусов ниже нормы.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 23 декабря в Липецкой области облачно с прояснениями, небольшой снег. Ветер северо-западный, 7-12 м/сек. Температура воздуха ночью и днем составит от -4 до -9 градусов, во второй половине дня резко похолодает до -15 градусов.
В Липецке облачно с прояснениями, ночью небольшой снег, днем без существенных осадков. Ночью на улице от -6 до -8 градусов, днем — от -4 до -6 градусов, во второй половине дня понижение до -13 градусов.
День 23 декабря стал самым теплым в Липецке в 2019 году, тогда в городе было +5. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1915 году — 29 градусов мороза.
