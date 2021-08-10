Здоровье

сегодня, 16:22

Управление здравоохранения разбирается в скандале вокруг роддома в Усмани

11 2957
#роддом #дети
4
Управление здравоохранения разбирается в скандале вокруг роддома в Усмани

Накануне канал «Mash» обнародовал материал, в котором говорится, что у принимающего роды врача из Усмани появляется слишком много детей с нарушениями в развитии и увечьями.

Управление здравоохранения Липецкой области разбирается в ситуации вокруг врача родительного отделения Усманской ЦРБ. Накануне на канале «Mash» вышел материал, в котором мама и бабушка одного из детей и воспитатель специальной школы-интерната города Усмани говорят о том, что в последнее время в Усмани стало больше детей с родовыми травмами и нарушениями речевого развития, и роды таких детей якобы попринимал один и тот же врач акушер-гинеколог.

Руководители специальной школы-интерната города Усмани комментировать информацию о росте числа воспитанников, роды которых принимал один и тот же врач ЦРБ, отказались: только пояснили, что в коррекционной школе никто никакого анализа не проводил, а всё, что появилось в соцсетях — всего лишь версия и частное мнение одного-единственного воспитателя и отдельных родителей, и что к ним попадают дети в том числе и генетическими заболеваниями — как на это вообще мог повлиять акушер?

Воспитатель Татьяна Николаевна, напротив, охотно поделилась своими педагогическими наблюдениями.

- Многие родители рассказывают, что их дети стали нашими воспитанниками из-за тяжёлых родов, и роды принимал один и тот же врач, - рассказала GOROD48 Татьяна Николаевна. - Почему пострадавшие никуда не жалуются?! Почему родители молчат?! Вот что меня волнует! Я работаю 25 лет. Раньше детей непосредственно из Усмани в нашей специальной школе-интернате было мало. И раньше, в основном, были дети из неблагополучных семей, с педагогической запущенностью. Сейчас многие приходят из совершенно благополучных хороших молодых семей с задержкой речевого развития и другими проблемами, в приватной беседе родители рассказывают о тяжелых родах, но они никуда это не выносят. Лично я знаю о двух пострадавших девочках, моих воспитанницах. Одна сейчас уже уехала с мамой-полицейским на север. Я считаю, кто-то должен разобраться — совпадение ли, что роды у проблемных детей принимал один врач, или это закономерность?

Как рассказала GOROD48 главный консультант отдел организации медицинской помощи детям и службы родовспоможения управления здравоохранения Липецкой области Татьяна Мальцева, в этой ситуации сейчас разбираются. Но в управление в этом году поступила всего одна жалоба от мамы, а до этого таких жалоб на врача вообще никогда не было.

По словам Татьяны Мальцевой, жалоба на некорректное оказание помощи в родах со стороны врача от матери ребёнка, родившегося в 2020 году, поступила в только в июне 2021 года. Ребёнку сейчас 1 год и 1 месяц.

- Мама нас упрекает, что на жалобу в управление и в ЦРБ не последовала реакция — но ранее мы её не рассматривали, потому что главный внештатный акушер-гинеколог управления здравоохранения Липецкой области был в отпуске, - отметила Татьяна Мальцева. - Теперь обращение в работе — им комплексно занимаются специалисты лицензионного отдела, главный внештатный акушер-гинеколог и Усманская ЦРБ. В 2020-м году ни одной такой жалобы не было.

Жалоба поступила на врача, имеющего стаж работы 37 лет и высшую квалификационную категорию. Взысканий у врача нет. Все 37 лет акушер работал в Усмани — в женской консультации и в родильном отделении.
11 2957
#роддом #дети
4

Комментарии (11)

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8 минут назад
Ольга, ну нет врачей. Их все грязью поливали, вот они и ушли в бизнес, остались самые неумелые.
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1

11 минут назад
Никто никогда подобных анализов не проводил. Но бигдата теперь позволяет делать подобное. Интересно по всем врачам акушерами провести такой анализ. Даже чисто для внутренней статистики самого управления здравоохранения. Это не сложно и не дорого, не нужно никуда выдавать персональные данные. Думаю, там много интересных открытий.
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Удивляюсь

16 минут назад
Ольга, молодец, обгадила всех медиков скопом. Польза - только от таких, как вы, мастеров своего дела (языком молоть).
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Липчанин

18 минут назад
Ну и что - была в отпуске? А кроме нее некому разбираться в Департаменте здравоохранения с жалобами? Зачем они тогда там сидят в таком количестве?
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Маруся

27 минут назад
Да ЛТЗ отличается своей халатностью и взятками,без денег лучше не подходить. И детей гробят ,мне чуть не угробили месяц сохраняли а потом инвалида получила
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Маруся

31 минуту назад
А сейчас здоровых детей и нет все рождаются с разными проблемами только отличие в тяжести этих проблем. Только беременых гоняют по разным Узи и анализам а сами нечего не видят!!!
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Селянка

36 минут назад
Рожала 4х в Усмани,одни роды были тяжёлые на 36 неделе,но о врачах плохо не могу, взяток не просили,отношение отличное,человечное,молодцы врачи.
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Логопед

39 минут назад
Ситуация действительно в Липецке и не только такова. Очень много детей с ЗПРР и ЗРР и это в основном связано с травмами в родах. Если есть гематомы у деток, бцж делать нельзя, во время родов никто не подходит к роженице, даже измерить давление. У нас очень халатное отношение к роженицам. Нужно менять всю систему. На Лтз никто не подходит, а после родов, так акушерки выпрашивабт деньги, не понятно за что.
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санитар

сегодня, 16:44
Одно хорошо - не оптимизировали учреждение. Что там, кстати, с центром переливания крови в Ельце?
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Яжмать

сегодня, 16:35
Приятно детей делать , а рожать... ни очень !!...
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