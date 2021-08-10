Управление здравоохранения разбирается в скандале вокруг роддома в Усмани

Накануне канал «Mash» обнародовал материал, в котором говорится, что у принимающего роды врача из Усмани появляется слишком много детей с нарушениями в развитии и увечьями.

Управление здравоохранения Липецкой области разбирается в ситуации вокруг врача родительного отделения Усманской ЦРБ. Накануне на канале «Mash» вышел материал, в котором мама и бабушка одного из детей и воспитатель специальной школы-интерната города Усмани говорят о том, что в последнее время в Усмани стало больше детей с родовыми травмами и нарушениями речевого развития, и роды таких детей якобы попринимал один и тот же врач акушер-гинеколог.



Руководители специальной школы-интерната города Усмани комментировать информацию о росте числа воспитанников, роды которых принимал один и тот же врач ЦРБ, отказались: только пояснили, что в коррекционной школе никто никакого анализа не проводил, а всё, что появилось в соцсетях — всего лишь версия и частное мнение одного-единственного воспитателя и отдельных родителей, и что к ним попадают дети в том числе и генетическими заболеваниями — как на это вообще мог повлиять акушер?



Воспитатель Татьяна Николаевна, напротив, охотно поделилась своими педагогическими наблюдениями.



- Многие родители рассказывают, что их дети стали нашими воспитанниками из-за тяжёлых родов, и роды принимал один и тот же врач, - рассказала GOROD48 Татьяна Николаевна. - Почему пострадавшие никуда не жалуются?! Почему родители молчат?! Вот что меня волнует! Я работаю 25 лет. Раньше детей непосредственно из Усмани в нашей специальной школе-интернате было мало. И раньше, в основном, были дети из неблагополучных семей, с педагогической запущенностью. Сейчас многие приходят из совершенно благополучных хороших молодых семей с задержкой речевого развития и другими проблемами, в приватной беседе родители рассказывают о тяжелых родах, но они никуда это не выносят. Лично я знаю о двух пострадавших девочках, моих воспитанницах. Одна сейчас уже уехала с мамой-полицейским на север. Я считаю, кто-то должен разобраться — совпадение ли, что роды у проблемных детей принимал один врач, или это закономерность?



Как рассказала GOROD48 главный консультант отдел организации медицинской помощи детям и службы родовспоможения управления здравоохранения Липецкой области Татьяна Мальцева, в этой ситуации сейчас разбираются. Но в управление в этом году поступила всего одна жалоба от мамы, а до этого таких жалоб на врача вообще никогда не было.



По словам Татьяны Мальцевой, жалоба на некорректное оказание помощи в родах со стороны врача от матери ребёнка, родившегося в 2020 году, поступила в только в июне 2021 года. Ребёнку сейчас 1 год и 1 месяц.



- Мама нас упрекает, что на жалобу в управление и в ЦРБ не последовала реакция — но ранее мы её не рассматривали, потому что главный внештатный акушер-гинеколог управления здравоохранения Липецкой области был в отпуске, - отметила Татьяна Мальцева. - Теперь обращение в работе — им комплексно занимаются специалисты лицензионного отдела, главный внештатный акушер-гинеколог и Усманская ЦРБ. В 2020-м году ни одной такой жалобы не было.



Жалоба поступила на врача, имеющего стаж работы 37 лет и высшую квалификационную категорию. Взысканий у врача нет. Все 37 лет акушер работал в Усмани — в женской консультации и в родильном отделении.