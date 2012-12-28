Все новости
Общество
819
сегодня, 11:26
7

Возвращать деньги банку и родителям за питание школьников оказалось нечем

Долги оператора школьного питания «Мастер Провиант» составили 31,5 миллиона рублей.

Арбитражный суд Липецкой области прекратил производство по заявлению о признании ООО «Мастер Провиант» банкротом в связи с отсутствием у компании средств.

Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области, с иском об банкротстве бывшего оператора питания в липецких школах «Мастер Провианта» в арбитражный суд летом 2024 года обратилось ПАО «Московский кредитный банк». Компания задолжала банку по кредитному договору 5,7 миллиона рублей, а также школам — аванс за питание учеников и коммунальные платежи. Имел оператор и долги по налогам. Общий объем всех этих обязательств составил 31,5 миллиона рублей.

Определением арбитражного суда ещё 28 января в ООО «Мастер Провиант» введена процедура банкротства — наблюдение. В декабре суд рассмотрел ходатайство арбитражного управляющего о прекращении производства по делу в связи с отсутствием денег для продолжения конкурсного производства. Кредиторы финансировать судебные расходы и продолжение конкурсного производства отказались.
арбитражный суд
школьное питание
Комментарии (9)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
СССР
30 минут назад
в наше время все школы готовили сами и ни каких проблем! А щас всем нужны откаты и посредники, тендеры, шмендеры.
Ответить
489
44 минуты назад
В таких случаях заявление в Прокуратуру и возбуждение уголовного дела! Было бы заявление, а статья найдется!
Ответить
Нервная мать
58 минут назад
А что же не проверяли платежеспособность этой шарашкиной конторы заранее, а? Родители в чем виноваты? И кто вернет их деньги?
Ответить
смотритель зоопарка
сегодня, 11:37
ну это база, всем хочется жить хорошо, из Китая БМВ привозить....
Ответить
Савелий
сегодня, 11:36
Надо принять закон, по которому в таких вот случаях материально ответственным становится чиновник, подписавший контракт с подобной компанией. И отвечать он должен своим собственным имуществом, а также имуществом своих близких родственников.
Ответить
житель
53 минуты назад
Каждое слово в точку!
Ответить
Витек
сегодня, 11:35
Взыскать деньги с тех, кто проводил аукцион и подписывал контракты.
Ответить
