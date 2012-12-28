Возвращать деньги банку и родителям за питание школьников оказалось нечем

Долги оператора школьного питания «Мастер Провиант» составили 31,5 миллиона рублей.

Арбитражный суд Липецкой области прекратил производство по заявлению о признании ООО «Мастер Провиант» банкротом в связи с отсутствием у компании средств.Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области, с иском об банкротстве бывшего оператора питания в липецких школах «Мастер Провианта» в арбитражный суд летом 2024 года обратилось ПАО «Московский кредитный банк». Компания задолжала банку по кредитному договору 5,7 миллиона рублей, а также школам — аванс за питание учеников и коммунальные платежи. Имел оператор и долги по налогам. Общий объем всех этих обязательств составил 31,5 миллиона рублей.Определением арбитражного суда ещё 28 января в ООО «Мастер Провиант» введена процедура банкротства — наблюдение. В декабре суд рассмотрел ходатайство арбитражного управляющего о прекращении производства по делу в связи с отсутствием денег для продолжения конкурсного производства. Кредиторы финансировать судебные расходы и продолжение конкурсного производства отказались.