Общество

15 минут назад

Липчане согласились на защиту от шума

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#шум #железная дорога #общественные обсуждения
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Липчане согласились на защиту от шума

Жители города не высказали возражений по планам установки специального ограждения.

Департамент градостроительства и архитектуры Липецка выдал заключение по итогам общественных обсуждений проекта установки ограждения в районе Сырского Рудника. Там планируют смонтировать шумозащитное ограждение.

В ходе общественных обсуждений замечаний и предложений по проекту не поступило. Ограждение от шума железной дороги планируют установить в квартале, ограниченном улицами Взлетной, Маргелова, переулком Лирическим. Шумозащитные экраны должны появиться вдоль улицы Взлетной.

Заключение по итогам общественных обсуждений направили в региональное управление строительства и архитектуры для принятия окончательного решения об установке шумозащиты.
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#шум #железная дорога #общественные обсуждения
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Комментарии (1)

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Миха

3 минуты назад
От поезда??? да там поезд ездит не чаше 2 вух раз в сутки лучше от Тамбовской Трассы защитите их.
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