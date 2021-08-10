Общество
15 минут назад
Липчане согласились на защиту от шума
Жители города не высказали возражений по планам установки специального ограждения.
Департамент градостроительства и архитектуры Липецка выдал заключение по итогам общественных обсуждений проекта установки ограждения в районе Сырского Рудника. Там планируют смонтировать шумозащитное ограждение.
В ходе общественных обсуждений замечаний и предложений по проекту не поступило. Ограждение от шума железной дороги планируют установить в квартале, ограниченном улицами Взлетной, Маргелова, переулком Лирическим. Шумозащитные экраны должны появиться вдоль улицы Взлетной.
Заключение по итогам общественных обсуждений направили в региональное управление строительства и архитектуры для принятия окончательного решения об установке шумозащиты.
В ходе общественных обсуждений замечаний и предложений по проекту не поступило. Ограждение от шума железной дороги планируют установить в квартале, ограниченном улицами Взлетной, Маргелова, переулком Лирическим. Шумозащитные экраны должны появиться вдоль улицы Взлетной.
Заключение по итогам общественных обсуждений направили в региональное управление строительства и архитектуры для принятия окончательного решения об установке шумозащиты.
Миха