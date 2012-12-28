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Спорт
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10 минут назад
В Липецке появился ещё один мастер спорта
Наш борец-тяжеловес в чемпионате России вошёл в пятёрку сильнейших.
Сергей претендовал и на медаль, он выиграл 4 поединка, но проиграл 2. Второе поражение в борьбе за «бронзу» ему нанёс чемпион мира из Карачаево-Черкессии, тем не менее, результат Злобина позволил ему выполнить программу-минимум – завоевать право на присвоение звания мастера спорта России.
Подготовил спортсмена Ислам Ибрагимов, на счету которого десятки учеников мастеров спорта и несколько мастеров международного класса. В Татарстане Ибрагимову доверили ещё одну почётную миссию, назначив главным судьёй соревнований.
Всего за награды боролись 280 атлетов из 27 регионов страны
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