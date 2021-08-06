Происшествия

47 минут назад

Липчане уже разворовали шеринговые электросамокаты

16 1937
#кража #шеринг #прокат
5
Липчане уже разворовали шеринговые электросамокаты

Сервис проката самокатов не проработал без проблем и суток.

Днем 5 августа липчане могли заметить на улицах города шеринговые электросамокаты. В точках их проката доступно объяснены условия аренды,  а все самокаты снабжены «маячками» на случай кражи. Но это не остановило нескольких горожан: сегодня ночью несколько самокатов пропали с точек проката.

- На этот момент в полицию поступило одно заявление о хищении электросамоката, произошедшее на улице Советской. Полицейскими установлен подозреваемый — 36-летний мужчина, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области. — Подозреваемого задержали, самокат изъят.

А вот у жены подозреваемого в краже, Александры, свое видение событий прошлой ночи. Она считает шеринг-сервис обманом и желанием бизнесменов нажиться на провинциалах, не знакомых с новинкой.

- В ночь с 5 на 6 августа ребята расставили свои драндулеты по всему городу и стали ждать! Добрые липчане в попытке уберечь чужое имущество переносили их во дворы, убирали с тротуаров подальше вглубь дворов, а кто-то умудрился занести в подъезд. Уже в пять утра, благодаря умело расставленным видеокамерам и встроенному чипу, все агрегаты с помощью полиции были обнаружены, как и добрые самаритяне. А в 7 утра люди уже сидели в отделе полиции с обвинениями в краже и злостном умысле. Однако в 8 утра, с расплатившихся с владельцами самокатов за якобы потерянное время потенциальной аренды в размере от 10 000 рублей, все обвинения снимались, - рассказывает Александра. - Мне известно о пяти подобных случаях. Под эту схему попал и мой муж. Он шел ночью и нашел самокат. Принес домой. Хотел утром покататься. Хозяин самокатов написал заявление о краже. И не хочет его забирать, потому что мы можем написать заявление о ложном обвинении.

Информацию о том, что за ночь в Липецке украли сразу пять электросамокатов, в полиции опровергают. Отозванных заявлений о краже не было.

Оперативно связаться с представителями шеринг-сервиса не удалось.
16 1937
#кража #шеринг #прокат
5

Комментарии (16)

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Прохожий

2 минуты назад
по ст.158.1 УК РФ заявление без открытия УГ уже не забрать. Придется людям признаться, тогда для них будет упрощенное производство. Для первого раза почти простят. Раз ущерба нет.
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Ага.

7 минут назад
Эксперт, И пусть производители и продавцы машин несут полную ответственность за безмозговость водятлов.
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Дядька

7 минут назад
Эксперт, а при чем здесь владелец самокатов и ответственность за дтп? Если ты берешь автомобиль напрокат, то ответственность за дтп полностью на тебе! То же самое и с самокатами. Так что сомневайся дальше насчёт законности
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Мужик

8 минут назад
Да парочке человек дать условный срок и перестанут спасать самокаты)
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it_happens

10 минут назад
Липчане как дикари.
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логика

12 минут назад
тетка,у вас во дворе куча брошенных авто.. Тащите себе,обвиняя хозяев в соблазнении.
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Ура !

24 минуты назад
В Питере спасают самокаты так : - привязывают к самокату веревку и кидают в Мойку, потом приходят через сутки и вытаскивают его, GPS уже не работает и самокат спасен !
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Злой

26 минут назад
Рассуждения типичной липецкой хабалки.Привыкли всё тащить.Специально для него оставили чтоб он забрал покататься на халяву.У таких фарш вместо мозгов
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Эксперт

30 минут назад
Вся эта система шеринг-сервиса не законный бизнес который надо прикрывать потому что я сомневаюсь что владельцы данного сервиса будут нести уголовную ответственность за каждого клиента который при попадании в Дтп и смертельном исходе ,кто то будет отвечать по всем законам это врятли!
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Чё

31 минуту назад
за левые отмазы?
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