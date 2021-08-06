Липчане уже разворовали шеринговые электросамокаты

Сервис проката самокатов не проработал без проблем и суток.

Днем 5 августа липчане могли заметить на улицах города шеринговые электросамокаты. В точках их проката доступно объяснены условия аренды, а все самокаты снабжены «маячками» на случай кражи. Но это не остановило нескольких горожан: сегодня ночью несколько самокатов пропали с точек проката.



- На этот момент в полицию поступило одно заявление о хищении электросамоката, произошедшее на улице Советской. Полицейскими установлен подозреваемый — 36-летний мужчина, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области. — Подозреваемого задержали, самокат изъят.



А вот у жены подозреваемого в краже, Александры, свое видение событий прошлой ночи. Она считает шеринг-сервис обманом и желанием бизнесменов нажиться на провинциалах, не знакомых с новинкой.



- В ночь с 5 на 6 августа ребята расставили свои драндулеты по всему городу и стали ждать! Добрые липчане в попытке уберечь чужое имущество переносили их во дворы, убирали с тротуаров подальше вглубь дворов, а кто-то умудрился занести в подъезд. Уже в пять утра, благодаря умело расставленным видеокамерам и встроенному чипу, все агрегаты с помощью полиции были обнаружены, как и добрые самаритяне. А в 7 утра люди уже сидели в отделе полиции с обвинениями в краже и злостном умысле. Однако в 8 утра, с расплатившихся с владельцами самокатов за якобы потерянное время потенциальной аренды в размере от 10 000 рублей, все обвинения снимались, - рассказывает Александра. - Мне известно о пяти подобных случаях. Под эту схему попал и мой муж. Он шел ночью и нашел самокат. Принес домой. Хотел утром покататься. Хозяин самокатов написал заявление о краже. И не хочет его забирать, потому что мы можем написать заявление о ложном обвинении.



Информацию о том, что за ночь в Липецке украли сразу пять электросамокатов, в полиции опровергают. Отозванных заявлений о краже не было.



Оперативно связаться с представителями шеринг-сервиса не удалось.