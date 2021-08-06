Происшествия
49 минут назад
За ночь в Липецке украли пять электросамокатов
Один из них унесли с улицы Советской. Вор уже задержан.
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УМВД по Липецкой области опубликовало видеозаписи допроса подозреваемого в краже электросамоката. Злоумышленник уже задержан, самокат у него изъяли.
- Сегодня ночью сотрудники полиции установили личность и доставили в отдел 36-летнего липчанина, подозреваемого в краже самоката, находящегося в шеринге. Как сообщил задержанный, прогуливаясь по улице Советской города Липецка, он увидел оставленный, как ему показалось, «без присмотра» электросамокат. Мужчина подумал, что его кто-то потерял и решил забрать двухколесную технику домой. Липчанина не смутил ни тот факт, что брать чужое само по себе нехорошо, ни странный «писк», издаваемый устройством. Он принес самокат домой и попытался отсоединить аккумулятор. Спустя некоторое время в дверь его квартиры позвонили. На пороге стояли полицейские и представитель шеринговой компании. Липчанин отпираться не стал и вернул хозяину подобранный самокат, - сообщили в УМВД. - В полиции мужчине разъяснили, что самокат находится в прокате и стоит более 15000 рублей, а его действия, согласно уголовному кодексу, квалифицируются, как кража. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело, ведется следствие.
С GOROD48 связался Михаил, представитель компании «Тесла-шеринг». Он рассказал, что за первую ночь работы сервиса проката было украдено пять самокатов. На момент разговора с Михаилом один из них еще был не найден: его украли от бизнес-центра на площади Плеханова.
- Это нормальная практика. Электросамокаты часто воруют. Но они снабжены «маячками», так что мы их быстро находим. Безвозвратно уходят не более 0,2% электросамокатов, - рассказал Михаил. - По всем кражам будут написаны заявления в полицию. Те злоумышленники, которые уже вычислены, будут обязаны возместить по 10 000 рублей убытков за шеринг, ведь украденные самокаты кто-то мог взять в аренду. С этими компенсациями проблем нет, мы оформляем все расписками. Никакого вымогательства нет.
С GOROD48 связался Михаил, представитель компании «Тесла-шеринг». Он рассказал, что за первую ночь работы сервиса проката было украдено пять самокатов. На момент разговора с Михаилом один из них еще был не найден: его украли от бизнес-центра на площади Плеханова.
- Это нормальная практика. Электросамокаты часто воруют. Но они снабжены «маячками», так что мы их быстро находим. Безвозвратно уходят не более 0,2% электросамокатов, - рассказал Михаил. - По всем кражам будут написаны заявления в полицию. Те злоумышленники, которые уже вычислены, будут обязаны возместить по 10 000 рублей убытков за шеринг, ведь украденные самокаты кто-то мог взять в аренду. С этими компенсациями проблем нет, мы оформляем все расписками. Никакого вымогательства нет.
Дед
Обыватель
Жеглов