37 минут назад
Экс-сотрудник прокуратуры Игорь Гречуха с начала года сменил третье место работы
Советник юстиции сначала перешел в региональное управление ЖКХ, потом стал заместителем руководителя Госжилинспекции по области, а сейчас занял должность начальника областного управления административных органов.
Примечательно, что с начала года это его уже третье место работы. После ухода из прокуратуры Игорь Гречуха возглавил один из отделов областного управления ЖКХ, а недавно был назначен заместителем руководителя Госжилинспекции по области. Но в этой должности Игорь Гречуха не проработал и двух недель. И вот он уже - начальник областного управления административных органов (экс-руководитель этого управления, бывший первый заместитель начальника СУ СК РФ по Липецкой области Алексей Дуванов переведен в заместители начальника управлении по вопросам противодействия коррупции, контроля и проверки исполнения администрации области).
Примечательно, что именно Игорь Гречуха имел отношение к инициированию ряда уголовных дел в отношении двух депутатов Липецкого горсовета, руководителей управляющих компаний Юрия Шклярова и Сергея Ткаченко (уголовные процессы по которым в настоящее время проходят в Правобережном районном суде Липецка).
Липчанин
А здесь надолго ли?
Смотрящий
электорат