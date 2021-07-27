Общество

37 минут назад

Экс-сотрудник прокуратуры Игорь Гречуха с начала года сменил третье место работы

4 755
#кадры #областная администрация
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Экс-сотрудник прокуратуры Игорь Гречуха с начала года сменил третье место работы

Советник юстиции сначала перешел в региональное управление ЖКХ, потом стал заместителем руководителя Госжилинспекции по области, а сейчас занял должность начальника областного управления административных органов.

В областной администрации случились перемены. Так, должность начальника областного управления административных органов занял бывший сотрудник прокуратуры региона Игорь Гречуха. Об этом GOROD48 сообщили в пресс-службе областной администрации.

Примечательно, что с начала года это его уже третье место работы. После ухода из прокуратуры Игорь Гречуха возглавил один из отделов областного управления ЖКХ, а недавно был назначен заместителем руководителя Госжилинспекции по области. Но в этой должности Игорь Гречуха не проработал и двух недель. И вот он уже - начальник областного управления административных органов (экс-руководитель этого управления, бывший первый заместитель начальника СУ СК РФ по Липецкой области Алексей Дуванов переведен в заместители начальника управлении по вопросам противодействия коррупции, контроля и проверки исполнения администрации области).

Примечательно, что именно Игорь Гречуха имел отношение к инициированию ряда уголовных дел в отношении двух депутатов Липецкого горсовета, руководителей управляющих компаний Юрия Шклярова и Сергея Ткаченко (уголовные процессы по которым в настоящее время проходят в Правобережном районном суде Липецка).
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#кадры #областная администрация
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Комментарии (4)

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Липчанин

4 минуты назад
Как сказал президент, своих не бросаем
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А здесь надолго ли?

15 минут назад
Что-то не где по долгу не задерживает? Ценный наверное работник, НА РАСХВАТ. И главное во всех структурах, и знает и не знает а главное место по теплее и денежнее.
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Смотрящий

23 минуты назад
Прокурорские - подвинули СКашных. Маятник качнулся ...
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электорат

28 минут назад
что то не было объявлений по этим вакансиям...
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