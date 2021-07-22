Происшествия
сегодня, 16:33
Прокуратура взяла на особый контроль аварию с пострадавшим ребенком на улице Краснозаводской
Виновник ДТП не уйдет от наказания.
Казалось бы, заурядная вчерашняя авария на улице Краснозаводской заинтересовала прокуратуру области.
- Прокуратура области взяла на контроль ход проверки обстоятельств совершения ДТП на улице Краснозаводской, в которой пострадал ребенок. Будут приняты все исчерпывающие меры для установления виновника аварии и привлечении его к ответственности, - сообщили GOROD48 в пресс-службе ведомства.
Напомним, что в Липецке 21 июля в шесть часов вечера на улице Краснозаводской автомобиль «БВМ» под управлением 31-летней женщины столкнулся с автомобилем «Сузуки» с 28-летним водителем. В аварии пострадали оба водителя и два пассажира «Сузуки», в том числе 8-летний мальчик. Все потерпевшие доставлены в больницу. Ребенок находится в тяжелом состоянии в реанимации.
В отношении 31-летней женщины, управлявшей автомобилем «BMW, пока возбуждено лишь административное дело. Предполагаемая виновница аварии отказалась от прохождения медицинского освидетельствования после. Данный факт зафиксирован в установленном законом порядке.
- Прокуратура области взяла на контроль ход проверки обстоятельств совершения ДТП на улице Краснозаводской, в которой пострадал ребенок. Будут приняты все исчерпывающие меры для установления виновника аварии и привлечении его к ответственности, - сообщили GOROD48 в пресс-службе ведомства.
Напомним, что в Липецке 21 июля в шесть часов вечера на улице Краснозаводской автомобиль «БВМ» под управлением 31-летней женщины столкнулся с автомобилем «Сузуки» с 28-летним водителем. В аварии пострадали оба водителя и два пассажира «Сузуки», в том числе 8-летний мальчик. Все потерпевшие доставлены в больницу. Ребенок находится в тяжелом состоянии в реанимации.
В отношении 31-летней женщины, управлявшей автомобилем «BMW, пока возбуждено лишь административное дело. Предполагаемая виновница аварии отказалась от прохождения медицинского освидетельствования после. Данный факт зафиксирован в установленном законом порядке.
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