Происшествия

сегодня, 16:33

Прокуратура взяла на особый контроль аварию с пострадавшим ребенком на улице Краснозаводской

44 3127
#ДТП #дети
4
Прокуратура взяла на особый контроль аварию с пострадавшим ребенком на улице Краснозаводской

Виновник ДТП не уйдет от наказания.

Казалось бы, заурядная вчерашняя авария на улице Краснозаводской заинтересовала прокуратуру области.

- Прокуратура области взяла на контроль ход проверки обстоятельств совершения ДТП на улице Краснозаводской, в которой пострадал ребенок. Будут приняты все исчерпывающие меры для установления виновника аварии и привлечении его к ответственности, - сообщили GOROD48 в пресс-службе ведомства.

Напомним, что в Липецке 21 июля в шесть часов вечера на улице Краснозаводской автомобиль «БВМ» под управлением 31-летней женщины столкнулся с автомобилем «Сузуки» с 28-летним водителем. В аварии пострадали оба водителя и два пассажира «Сузуки», в том числе 8-летний мальчик. Все потерпевшие доставлены в больницу. Ребенок находится в тяжелом состоянии в реанимации.

В отношении 31-летней женщины, управлявшей автомобилем «BMW, пока возбуждено лишь административное дело. Предполагаемая виновница аварии отказалась от прохождения медицинского освидетельствования после. Данный факт зафиксирован в установленном законом порядке.
44 3127
#ДТП #дети
4

Комментарии (44)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Коренной липчанин

7 минут назад
Вот щас посмотрим, как прокуратура липецкая работает...
ответить

М

8 минут назад
Как же с этой пьянью муж живёт??? Любовь???
ответить

Гость

11 минут назад
2222, много знаешь?
ответить

Гость

13 минут назад
Кто нибудь знает как мальчик сейчас?
ответить

Очевидец

14 минут назад
Так, Кобзева Катя
ответить

Гость

24 минуты назад
А своего прокурора уже отмазали?
ответить

Соборная Гора

31 минуту назад
А как отягчающее или смягчающее будет учтено прокуратурОЙ, что она отмечала ещё с мероприятия "ВАУ", с рок-остров-фестиваль? А Дробыша как свидетеля допросят? У них есть ПЦР тесты, они не просрочены ещё - перед островом делали бесплатно. Это же экономия бюджета гражданки за счёт областной казны.
ответить

Читатель

41 минуту назад
Возможно это был флешмоб в поддержку Олега Королева.
ответить

Так

42 минуты назад
ФИО красотки в студию, лицо уже вся страна видела!
ответить

Витек

46 минут назад
Прокуратура боится что им не занесут при отмазывании?
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

Липчане пытались украсть на железной дороге почти две тонны металла
#кража
5
Липчане пытались украсть на железной дороге почти две тонны металла

сегодня, 15:17

Происшествия
Липчанку избили и ограбили в Подмосковье
#грабеж
Липчанку избили и ограбили в Подмосковье

сегодня, 14:37

Происшествия
У липецкой колонии задержан метатель телефонов
#переброс #УФСИН
6
У липецкой колонии задержан метатель телефонов

сегодня, 13:28

Происшествия
В Ельце задержали взломщика игровых консолей
#пиратство
12
В Ельце задержали взломщика игровых консолей

сегодня, 11:20

Происшествия
Участница аварии на Краснозаводской отказалась пройти освидетельствование на наркотики и алкоголь
#ДТП #BMW
69
Участница аварии на Краснозаводской отказалась пройти освидетельствование на наркотики и алкоголь

сегодня, 11:04

Происшествия
Ельчане отдали лжебанкирам более 780`000 рублей
#мошенничество
2
Ельчане отдали лжебанкирам более 780`000 рублей

сегодня, 10:34

Происшествия