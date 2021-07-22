Происшествия
53 минуты назад
Участница аварии на Краснозаводской отказалась пройти освидетельствование на наркотики и алкоголь
По факту ДТП возбуждено административное дело.
Загрузка плеера
В отношении 31-летней женщины, управлявшей автомобилем «BMW, который вечером 21 июля столкнулся на улице Краснозаводской с автомобилем «Сузуки» возбуждено административное дело, сообщила GOROD48 начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Липецкой области Ольга Снежкова.
По словам Ольги Снежковой, предполагаемая виновница аварии отказалась от прохождения медицинского освидетельствования после. Данный факт зафиксирован в установленном законом порядке.
Напомним, что в Липецке 21 июля в шесть часов вечера на улице Краснозаводской столкнулись «BMW» под управлением 31-летней женщины и «Сузуки» с 28-летним водителем. В аварии пострадали оба водителя и два пассажира второй иномарки, в том числе 8-летний мальчик. С травмами их доставили в больницу. Ребенок находится в тяжелом состоянии в реанимации.
Причинной столкновения стал выезд на полосу встречного движения.
По словам Ольги Снежковой, предполагаемая виновница аварии отказалась от прохождения медицинского освидетельствования после. Данный факт зафиксирован в установленном законом порядке.
Напомним, что в Липецке 21 июля в шесть часов вечера на улице Краснозаводской столкнулись «BMW» под управлением 31-летней женщины и «Сузуки» с 28-летним водителем. В аварии пострадали оба водителя и два пассажира второй иномарки, в том числе 8-летний мальчик. С травмами их доставили в больницу. Ребенок находится в тяжелом состоянии в реанимации.
Причинной столкновения стал выезд на полосу встречного движения.
Комментарии (17)
комментарии обновляютсяЕще комментарии
Антисоветчик.
Все Путем
Смотрящий
Сними очки.
Ольга
гость
Митрич
Несправедливо
Логика2
Добрый Санитар