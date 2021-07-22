Происшествия

53 минуты назад

Участница аварии на Краснозаводской отказалась пройти освидетельствование на наркотики и алкоголь

16 2605
#ДТП #BMW
2

По факту ДТП возбуждено административное дело.

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В отношении 31-летней женщины, управлявшей автомобилем «BMW, который вечером 21 июля столкнулся на улице Краснозаводской с автомобилем «Сузуки» возбуждено административное дело, сообщила GOROD48 начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Липецкой области Ольга Снежкова.

По словам Ольги Снежковой, предполагаемая виновница аварии отказалась от прохождения медицинского освидетельствования после. Данный факт зафиксирован в установленном законом порядке.

Напомним, что в Липецке 21 июля в шесть часов вечера на улице Краснозаводской столкнулись «BMW» под управлением 31-летней женщины и «Сузуки» с 28-летним водителем. В аварии пострадали оба водителя и два пассажира второй иномарки, в том числе 8-летний мальчик. С травмами их доставили в больницу. Ребенок находится в тяжелом состоянии в реанимации.

Причинной столкновения стал выезд на полосу встречного движения.
16 2605
#ДТП #BMW
2

Комментарии (17)

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Антисоветчик.

8 минут назад
Причиной столкновения, стала пьяная баба, которую ранее неоднократно "отмазывали".
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Все Путем

9 минут назад
принудительной может быть только вакцинация
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Смотрящий

17 минут назад
Нам не понять, почему вокруг "алкашей и нариков" всегда столько информационного бума! Совершил, на нары, и забыли ...
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Сними очки.

18 минут назад
У неё на бмв, Какие московские номера? У тебя что очки для слепых одеты?
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Ольга

18 минут назад
Люди, если кто-то есть в Инстаграм, давайте в последнем посте губернатора Артамонова напишем ему об этой аварии с просьбой взять ее на контроль!
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гость

19 минут назад
Логика, займись , никто не против .
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Митрич

20 минут назад
Логика2, если смерти будут, будет и уголовная.
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Несправедливо

22 минуты назад
Как обязательную вакцинацию для отдельных категорий вводить, так это пожалуйста, а как обязательное медосвидетельствование для таких случаев ввести, так это никак нельзя... М-да, ну и законы у нас... И суд самый гуманный в мире...
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Логика2

25 минут назад
Логика, я не юрист, и мне тоже интересно, почему административная? Ну с таким подходом у нас бухие так и будут гонять и нарушать на дорогах...
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Добрый Санитар

29 минут назад
Может она с Зои ехала?, да призналась для административного дела. А если это будет уголовное дело, то нужно только заключение экспертизы об алкогольном опьянение. Отказ от освидетельствования не будет основанием вменить ей нахождение в алкогольном опьянении.
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