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Авторегистратор записал столкновение мотоцикла и внедорожника

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Авторегистратор записал столкновение мотоцикла и внедорожника

Столкновение произошло на улице Космонавтов в Липецке днем 14 июля.

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На видеозаписи видеорегистратора запечатлен момент столкновения: мотоциклист после площади Авиаторов ускорился и врезался неожиданно выехавший с боковой дороги внедорожник. После столкновения автомобиль  отъехал назад на второстепенную полосу. 

В пресс-службе УМВД Росси по Липецкой области сообщили, что в ГИБДД информации по факту этого столкновения не поступало.
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Комментарии (12)

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Совфед

сегодня, 20:20
Типичный случай мерцательной аритмии.
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Едим Россию

сегодня, 18:48
Эо очереднай рывок, ускорение ...
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Wert

сегодня, 18:45
Водитель джипа сидел в засаде. Один хруст - одна звёздочка на кузов.
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Wert

сегодня, 18:44
МК моё имя, пешиков тоже сбивают. Так что никуда ты не денешься с подводной лодки.
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SS

сегодня, 18:37
А, что творится на проспекте Победы по ночам (начиная с 22 часов и до 3 ночи). Так называемые "ускорители": рев, дикие крики, ПДД - это не для них. ГИБДД ни каких мер не принимает, хотя на проспекте есть видеокамеры.
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Ал1

сегодня, 18:34
Мотоцикл на свой зеленый ехал
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Ч,П,

сегодня, 18:34
Какая то мутная история!Мотоциклист то жив? Если жив лечение ему оплатят? Чей внедорожник?Сенатор был,прокурор был,кто теперь?
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Денис

сегодня, 18:20
Доускорялся * )
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O4evidec

сегодня, 17:54
Экипаж ДПС на тойоте камри проезжал мимо, посмотрели из авто и дальше поехали.
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Гость

сегодня, 17:43
Вопрос к автору видео, зачем 2 секунды вырезал? После 50 сразу 53 идет
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