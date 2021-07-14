Авторегистратор записал столкновение мотоцикла и внедорожника

Столкновение произошло на улице Космонавтов в Липецке днем 14 июля.



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На видеозаписи видеорегистратора запечатлен момент столкновения: мотоциклист после площади Авиаторов ускорился и врезался неожиданно выехавший с боковой дороги внедорожник. После столкновения автомобиль отъехал назад на второстепенную полосу.



В пресс-службе УМВД Росси по Липецкой области сообщили, что в ГИБДД информации по факту этого столкновения не поступало.

