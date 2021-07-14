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Вакцинация детей в России начнется до 20 сентября

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#коронавирус #прививка #вакцинация #дети

В рамках испытаний вакцины от COVID-19 "Спутник V" на детях у двоих несовершеннолетних была зафиксирована немного повышенная температура.

Глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что вакцинация подростков от коронавируса должна начаться до 20 сентября текущего года, - передает РИА Новости.

В данный момент в столице уже проходит исследование препарата "Спутник V" для детей во возрасте от 12 до 17 лет. Исследование началось 5 июля на базе детской больницы имени З. А. Башляевой и Морозовской детской больницы. Для участия в нем выбрали 100 детей, 6 июля первый компонент вакцины получил 21 подросток.

"У двух детей была (температура) 37. Но это нормальная реакция, говорящая о том, что, извините, не физраствор колют, а вакцину. Если не мерить, то они, наверное, и не заметили бы", — пояснил Гинцбург.

По его словам, сейчас увеличилось количество зараженных ковидом детей с более тяжелым, чем раньше, течением заболевания, и их необходимо защитить.

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#коронавирус #прививка #вакцинация #дети

Комментарии (2)

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12

33 минуты назад
Нашли на ком испытывать. На своих внуках и детей испытывайте.
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Ура!

35 минут назад
Наконец-то свое чадо привью
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