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Вакцинация детей в России начнется до 20 сентября
В рамках испытаний вакцины от COVID-19 "Спутник V" на детях у двоих несовершеннолетних была зафиксирована немного повышенная температура.
В данный момент в столице уже проходит исследование препарата "Спутник V" для детей во возрасте от 12 до 17 лет. Исследование началось 5 июля на базе детской больницы имени З. А. Башляевой и Морозовской детской больницы. Для участия в нем выбрали 100 детей, 6 июля первый компонент вакцины получил 21 подросток.
"У двух детей была (температура) 37. Но это нормальная реакция, говорящая о том, что, извините, не физраствор колют, а вакцину. Если не мерить, то они, наверное, и не заметили бы", — пояснил Гинцбург.
По его словам, сейчас увеличилось количество зараженных ковидом детей с более тяжелым, чем раньше, течением заболевания, и их необходимо защитить.
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Ура!