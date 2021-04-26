За нарушения антиковидных мер наложено штрафов на 7 миллионов рублей

С начала года проверили 700 объектов торговли и общественного питания.

Как сообщает управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области, с начала этого года на соблюдение мер по защите от коронавируса было проверено 700 объектов торговли и общественного питания.



Основные нарушения: отсутствие разметки на полу, в помещениях нет бактерицидных ламп, рабочие места не оборудованы прозрачными ограждениями (экранами) для снижения риска заражения от посетителей.



Всего с начала действия ограничительных мероприятий возбуждено более 280 административных дел по статье 20.6.1 КоАП РФ. Наложено штрафов на общую сумму 7 миллионов рублей.



В апреле проверили 15 магазинов в Тербунском районе, городах Липецк и Грязи. Установлены нарушения в 15 объектах торговли.



Напомним, что несоблюдение правил поведения при введении режима повышенной готовности влечет за собой административную ответственность по статье 20.6.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях максимально возможную в виде штрафа на должностных лиц до пятисот тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до трех лет, а на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, и юридических лиц до одного миллиона рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.