Коронавирус

сегодня, 09:19

За нарушения антиковидных мер наложено штрафов на 7 миллионов рублей

5 408
#коронавирус
За нарушения антиковидных мер наложено штрафов на 7 миллионов рублей

С начала года проверили 700 объектов торговли и общественного питания.

Как сообщает управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области, с начала этого года на соблюдение мер по защите от коронавируса было проверено 700 объектов торговли и общественного питания.

Основные нарушения: отсутствие разметки на полу, в помещениях нет бактерицидных ламп, рабочие места не оборудованы прозрачными ограждениями (экранами) для снижения риска заражения от посетителей.

Всего с начала действия ограничительных мероприятий возбуждено более 280 административных дел по статье 20.6.1 КоАП РФ. Наложено штрафов на общую сумму 7 миллионов рублей.

В апреле проверили 15 магазинов в Тербунском районе, городах Липецк и Грязи. Установлены нарушения в 15 объектах торговли.

Напомним, что несоблюдение правил поведения при введении режима повышенной готовности влечет за собой административную ответственность по статье 20.6.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях максимально возможную в виде штрафа на должностных лиц до пятисот тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до трех лет, а на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, и юридических лиц до одного миллиона рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.
5 408
#коронавирус

Комментарии (5)

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На меня

40 минут назад
Наложен штраф 10 тыс. Баксов за то, что я марсианин. Но решения суда об уплате нет.
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53 минуты назад
Мерша сама без маски
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Вася

59 минут назад
Кому война , а кому мать родна . А отсутствие разметки на полу корень зла . Ковид разметки боится . Липецкая область впереди планеты всей по штрафам . Больше нигде такой шляпы нет .
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Прекрасно!!!

сегодня, 09:38
Пора опять автобусы проверять, там все без масок!
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Нормальную

сегодня, 09:23
Кормушку нашли паразиты. Присосались-не оторвать
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