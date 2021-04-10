Заводская площадь должна быть благоустроена к маю

Об этом сегодня заявила подрядчикам мэр Липецка Евгения Уваркина.

Утром глава города провела на объекте благоустройства выездное совещание с представителями профильных подразделений администрации, представителями подрядной организации и бизнесменами.



На данный момент подрядчик продолжает укладку тротуарной плитки рядом с киосками внутри площади, а также частично меняет уложенное в прошлом году покрытие у торгового центра «Ивушка». Здесь отдельные детали растрескались. Причина — заезжающие на территорию продолжали машины, которые привозят товар в близлежащие магазины, рассказали в пресс-службе мэрии.



Евгения Уваркина поручила руководителю Правобережного округа Вячеславу Погорелову решить вопрос с предпринимателями и разработать логистику разгрузки, чтобы исключить возможность заезда машин на тротуар.



— Когда приступите к устройству водоотводных лотков? — поинтересовалась мэр Липецка.



Подрядчик пообещал начать работы уже на следующей неделе — когда просохнет грунт.



— Ускоряйтесь, иначе вы не уложитесь в сроки, и у нас с вами будет уже другой разговор. В мае жители уже должны увидеть красивую и благоустроенную площадь, — отметила Евгения Уваркина.



Также Евгения Уваркина подняла вопрос об активизации работ по ремонту фасадов торговых объектов, стоящих на территории.



— Все предприниматели заключили контракты с подрядными организациями, — сказал начальник управления Правобережным округом.



— Надо активнее взаимодействовать с бизнесом, чтобы не получилось так, что готова площадь, а магазины все еще в неприглядном состоянии, — подчеркнула глава города.



Особое внимание мэр обратила на фасады крупных торговых центров. Несмотря на то, что незаконные разноцветные баннеры собственник уже убрал, на здании остались металлические конструкции. Евгения Уваркина поставила руководителям профильных подразделений администрации задачу окончательно привести в порядок фасады и прилегающие территории.



Ход работ руководители Липецка теперь будут инспектировать еженедельно. Напомним, реконструкция Заводской площади началась еще в прошлом году по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».



Сегодня на площади уже частично уложили плитку, провели коммуникации и смонтировали освещение. В ближайшее время подрядчик планирует завершить укладку тротуарного полотна, а затем приступит к обустройству асфальтобетонного покрытия и монтажу боллардов. Финальным штрихом станет озеленение — на площади посеют газон, высадят липы, кустарники и цветы.



Фото: пресс-служба администрации Липецка

