Культура

сегодня, 11:48

«Библионочь» в этом году будет космической

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#Библионочь
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«Библионочь» в этом году будет космической

Библиотеки Липецкой области готовятся к всероссийской акции «Библионочь», которая пройдёт 24 апреля.

Как сообщает управление культуры и туризма Липецкой области, в 2021 году «Библионочь» пройдет под девизом «Книга — путь к звездам», будет посвящена 60-летию полета Юрия Гагарина в космос и приурочена к празднованию Года науки и технологий.

Интерактивные программы в рамках «Библионочи» 24 апреля состоятся в Липецкой областной универсальной научной библиотеке (ул. Кузнечная, д. 2) и во всех ее филиалах и структурных подразделениях — Центре молодежного чтения (ул. Неделина, д. 31а), Липецкой областной детской библиотеке (ул. Толстого, д. 40), Липецкой областной специальной библиотеке для слепых (ул. Елецкая, д. 69).

В Липецкой областной универсальной научной библиотеке на улице Кузнечной намечена ретро-вечеринка в атмосфере 60-х годов. В библиотеке будут представлены книги из редкого фонда, периодические ретро-издания апреля 1961 года, грампластинки тех лет, грамзаписи речей космонавтов. Гости космической ночи в научной библиотеке смогут просмотреть филателистическую коллекцию почтовых марок. Самая ценная из них — марка, изданная 17 апреля 1961 года, посвящена полету Юрия Гагарина.

Популяризатор астрономии Виктор Смагин расскажет о последних астрономических новостях. Также намечены интеллектуальная игра «Большой взрыв», мастер-класс по рисованию «По следам Маленького принца», лазерное шоу, астроигротека, работа фотозон.

В Центре молодежного чтения будут действовать несколько космических площадок. На площадке «Космодром детской мечты», которая откроется в 15:30, юных читателей и их родителей ждет встреча с артистами Липецкого государственного театра кукол, которые покажут отрывки из спектаклей на космическую тему: «Звездный мальчик», «Приключения Марселя» и др. С 18:00 там же начнутся викторины, тесты, филворды, необычные мастер-классы, аквагрим на космическую тему, видеопрезентация о космическом туризме.

В рамках Библионочи наградят победителей пятого юбилейного сезона областного творческого конкурса «Юность читающая — 2021», а также подведут итоги конкурса рисунков ДХШ № 1 им. В. Сорокина «Удивительный мир Космоса».

В детской библиотеке «Библионочь» начнётся в 18:00. Здесь юные исследователи космоса примут участие в квесте «Звездные маршруты». Ребята изучат карту звездного неба, отыщут на ней созвездия и планеты, побывав в мини-планетарии от Липецкого музея народного и декоративно-прикладного искусства, вспомнят самые важные для освоения космоса естественные науки, проведут интересные опыты и научатся азам программирования и моделирования. Так же ребят ждет мастер-класс «Чудеса из ничего» в технике айрис-фолдинг.

В Липецкой областной специальной библиотеке для слепых «Библионочь» начнется в 12:00. Гостей ждут тематическая литературно-музыкальная композиция, космическая викторина, просмотр фильма о Юрии Гагарине и мастер-класс по созданию ракеты из спичек.

Добавим, что необходима предварительная запись на площадки во всех библиотеках.
2 419
#Библионочь
2

Комментарии (2)

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Липчанин

сегодня, 13:43
Спасибо СССР, что оставили то чем можно гордиться и вспоминать эту гордость десятилетиями. Во времена рывков и прорывов гордиться можно только победами Советского союза и его народа
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Ольга

сегодня, 12:43
А где записаться?
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