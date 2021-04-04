Неделя 48
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Есть все же разум во Вселенной, раз не выходит на контакт!
Итоги недели
1 апреля во всем мире принято разыгрывать родных, друзей и знакомых, или подшучивать над ними. Но реальность порой может придать Дню дурака весьма неожиданный поворот.
Шути, да осторожно, а то в беду попасть можно
Накануне дня розыгрышей и шуток «В соцсетях появились фотографии прикольного липецкого автобуса» - два пассажирских сидения в его салоне из-за их странной установки один из комментаторов GOROD48 назвал «креслами для чотких пацанов», ведь расположиться на них можно только на корточках. В дептрансе мэрии Липецка разводят руками. Возможно, это просто чья-то шутка - в автобусе с госномером АН 092 48рус с сидениями все в порядке.
1 апреля GOROD48 сообщил, что «Из здания мэрии Липецка эвакуировали людей». Следующая новость - «В Липецке эвакуируют школы и детские сады». Кто-то сообщил о десятке заминированных образовательных учреждениях в городе. Чиновников, малышей и школьников вывели на улицу, а каждый такой объект проверили кинологи с собаками. Что это было? Чей-то злой розыгрыш или проверка на бдительность? Силовики на этот вопрос не ответили. Напомним, что 10 октября 2017 года в Липецке были «заминированы» сразу 22 школы. При всех технических возможностях найти виновных в этих «организованных массовых мероприятиях» не вышло.
А еще 1 апреля «В Липецке уборочная машина насмерть сбила пожилую женщину» на тротуаре у пешеходного перехода на перекрестке улицы Юных Натуралистов и проспекта Победы. Коммунальный автомобиль задом наехал на 81-летнюю пенсионерку, оказавшуюся в «слепой зоне» опытного водителя с 10-летним стажем работы на муниципальном предприятии. «У нас сегодня самый черный день в году» - прокомментировал ситуацию председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства Липецка Николай Дергунов.
В итоге всех этих первоапрельских перипетий как-то потерялся розыгрыш GOROD48 о том, что «Долгострой-высотка в центре Липецка станет причалом для дирижаблей» с парашютной вышкой.
Чем больше денег у архитектора, тем безумней его планы
А вот это уже не шутка - еще один «Долгострой на Набережной купили за 53 млн рублей». Областное управление имущественных и земельных отношений продало с торгов готовое лишь на 20% недостроенное здание на Манеже. На этом участке разрешено строить исключительно объекты делового, общественного или коммерческого назначения. Таким образом, после продажи фундамента спортивного центра на улице Мистюкова в 28-м микрорайоне долгострой на улице 50 лет НЛМК стал вторым объектом из 36 незавершенок, оставленных Липецку его предыдущими мэрами - Коробейниковым, Гулевским, Ивановым. Некоторые из них стали своего рода «антивизитками» города, как та же «высотка для дирижаблей» у областного управления ГИБДД.
«Генплан Липецка готов сделать «Институт Генплана Москвы». Этот документ должен регулировать застройку вплоть до 2041 года. Услуги экспертов оценили в 22,2 млн рублей.
Напомним, что действующему Генплану развития города, который за глаза называли «Нью-Липецком» по аналогии с легендарными Нью-Васюками за его грандиозную маниловщину, всего-то пять лет. Его предложило мэрии санкт-петербургское ОАО «РосНИПИУрбанистики» в 2015 году. Держа нос по ветру, его разработчики потрафили тогда главному застройщику, АО «Липецкая ипотечная корпорация», предложив развивать муниципалитет за счет окраин: «города-спутника» Романово на юге и сел Желтые Пески и Сселки на северо-востоке. В городе-спутнике были запланированы тайпарк, детский музыкальный центр, ледовый дворец и легкоатлетический комплекс. Этим же документом из Нижнего парка предлагалось вывести зоопарк и аттракционы - по Генплану на месте зоопарка должен был появится птичий зоосад, а в районе Сселок и Желтых Песков - Парк флоры и фауны. Жителям Коровино пообещали набережную. Речной порт должен был обеспечить путешествия липчан в Воронеж. На месте руин завода «Свободный сокол» видели свой ВДНХ, а на потерявшем статус особо охраняемой природной зоны Зеленом острове - рекреационную зону спортивного назначения. Огромные преобразования ждал транспорт: у нас должно было появится надземное метро и третий после Петровского и Октябрьского мост через реку. Чиновник мечтали пробить прямую дорогу из района Манежа до села Коровино, расселить «нехорошую» улицу Зои Космодемьянской, расширив за счет снесенных домов автомобильную дорогу…
Прошло пять лет. В регионе сменился губернатор и появился уже второй после Михаила Гулевского мэр. Умер ЛИК и вместе с ним - идея города-спутника Романово. Забыты метро и третий мост. Если что и появилось в районе Желтых Песков и Сселок - так это новые кладбища… Сейчас у чиновников - новая идея, подразумевающая застройку центральной части Липецка высотками. И появление обилия туристических объектов (см. «В Липецке реконструируют отель XIX века»). Понятно, что никто не отменяет и гигантоманию. Так, «На реконструкцию «Октября» мэрия намерена получить миллиард», хотя разработанный худруком «Казаков России» Леонидом Миловановым первоначальный проект предполагал два миллиарда рублей затрат.
Кстати, эта сумма - далеко не рекорд. Так, 10 лет назад здание «Октября» 1990 года постройки балансовой стоимостью 22,3 млн рублей мэрия Липецка попыталась сдать в концессию сроком на 25 лет. В условиях сделки оговаривалось, что в этом здании должен был появиться многофункциональный культурно-развлекательный комплекс. В апреле того же года чиновники рассмотрели две заявки. Столичное ООО «СтройТехИнвест» завило, что превратят золушку в принцессу за два года, вложив в реконструкцию фантастическую на то время для Липецка сумму - 650 млн рублей! Но заявка ООО «Ташир-Липецк» была на порядок круче. Гендиректор «Ташира» Симон Овеян обещал уложиться с работами в год, вложив в проект... 6,7 миллиарда! Эта астрономическая сумма была вполне сопоставима с бюджетом Липецка, составлявшим в 2011 году 8,2 млрд рублей. При этом в распоряжении администрации Липецка оставался лишь кинозал, а у «Ташира-Липецк» - 23,2 тысяч кв.м. всего остального, в т.ч. и появившаяся гостиница на 43 номера. «Ташир», кстати, должны были освободить от концессионной платы на 10 лет. Но тогда Росреестр не дал добро на сделку. С тех пор в мэрии не знают, что сделать с этим чемоданом без ручки
Люди и манекены
«Дело о взятке экс-руководителей ОКУ «Дорожное агентство Липецкой области» передано в суд». Бывшего директора ведомства Александра Павленко и его заместителя Андрея Яицкого обвиняют во мзде размером почти в три миллиона рублей.
На сессии горсовета «За нарушения в декларации о доходах Евгению Уваркину наказали предупреждением». Спикер Александр Афанасьев сообщил депутатам, что мэр нарушила закон по неосторожности, но эти ошибки не являются серьезными. Глава Липецка признала свои ошибки, пообещав впредь быть внимательной к составлению таких документов.
Евгения Уваркина задекларировала доход в 53 820 763 рубля. Как мэр, она заработала в 2019 году 1,4 млн рублей (с 1 апреля 2019 года Евгения Уваркина вступила в должность и.о. главы Липецка, а 25 июня была избавлена от этой приставки). Еще 29,9 миллиона как свои доходы показал муж главы города. В собственности мэра - квартира площадью 81,1 кв.м. и дом площадью 678 кв.м. Муж Евгении Уваркиной владеет домом площадью 232 кв.м., а один из пяти несовершеннолетних детей - квартирой площадью 70,9 кв.м. Нарушения в декларациях о доходах мэра Липецка выявила прокуратура. Как оказалось, муж главы Липецка верно указал свой доход в ГК «Трио», но ошибочно разнес сумму в два столбца в документе, что является формальной ошибкой. Также он не отразил в своих доходах треть свое доли в однокомнатной квартире родителей, а его жена забыла сообщить о счетах в банках двух своих детей и процентах на накопления в размере 58 рублей 71 копейки и 2 рублей 93 копеек - они были открыты бабушкой девочек, которая не сообщила об этом Евгении Уваркиной.
GOROD48 спросил липчан: «Что бы вы посоветовали мэру Евгении Уваркиной?» Большинство рекомендовали заняться уборкой города и ремонтом дорог, не выдерживающих уже никакой критики. Были и те, кто хвалил Евгению Уваркину за работу, желал ей оставаться такой же красивой.
Ищут пожарные, ищет милиция… GOROD48 поговорил по телефону с Михаилом Захаровым, который уже третий год находится в международном розыске. Беглый экс-владелец строительной фирмы и бывший депутат облсовета заявил, что написал заявление в УМВД России по Липецкой области с требованием возбудить уголовное дело в отношении Константина Ефимова. «Михаил Захаров требует наказать продающего его активы конкурсного управляющего». По его мнению, Константин Ефимов нанес СУ-5 ущерб в размере 35 млн рублей.
На этой неделе накалилась ситуация с еще одним известным в Липецке человеком: директором 44-го лицея Натальей Ельчаниновой, заслуженном учителе РФ, кандидате педагогических наук, победителе конкурсов профмастерства, «Липчанке года-2012», имеющей Почетную грамоту администрации Липецкой области и знак «За заслуги перед Липецком». Слухи о предстоящем ее увольнении пошли после визита в это престижное образовательное учреждение (в прошлом году из лицея выпустилась дочь Евгении Уваркиной) губернатора. Лицей оказался победителем антирейтинга: его ученики жаловались на качество пищи в столовой. При описании блюд школьники использовали слова, которые не везде можно и употребить. Игорь Артамонов с такими оценками согласился.
- После этой неприятной ситуации директор школы очень переживала, почувствовала себя плохо и ушла на больничный, - сообщили GOROD48 в приемной лицея во вторник (см. «Слухи о скорой отставке директора лицея №44 не подтверждаются»).
А в среду GOROD48 сообщил: «Ситуация в лицее №44 продолжает накаляться». На встрече с педагогами и родителями учеников председатель департамента образования Липецка Светлана Бедрова заявила, что у нее есть ряд замечаний к организации питания в учреждении.
— Департамент образования - учредитель лицея, и отношения руководителя школы с департаментом лежат в плоскости работодатель-работник, - рассказала собравшимся Светлана Бедрова. - У нас есть ряд замечаний, которые мы обосновали на прошлой неделе, и мы будем их обсуждать, когда руководитель школы выйдет с больничного. Эти вопросы мы будем обсуждать лично с Натальей Фёдоровной, и я их не буду выносить на коллектив и на широкую аудиторию.
Светлана Бедрова добавила, что помимо обращений в департамент и к областной власти в защиту директора есть и другие диаметрально противоположные обращения.
Одно в этой ситуации хорошо: после визита губернатора Игоря Артамонова в 44-й лицей обеды в образовательных учреждениях теперь рассматривают чуть ли не под лупой. «Меню в школьных столовых теперь могут составлять с учетом пожеланий учеников».
Самым распространенным типом дорожного покрытия у нас является мат
31 марта «Городские службы приступили к влажной уборке улиц Липецка». Впервые после зимы на чрезвычайно грязные тротуары и дороги вышли поливомоечные и вакуумные подметально-уборочные машины. Генеральную уборку Липецка мэрия планирует завершить в конце апреля.
Пришла пора браться и за ремонты дорог. И где-то они начались спонтанно. Так, «Жители улицы на окраине Липецка решили сами отремонтировать дорогу» по улице Минина. За свой счет жители этой городской окраины закупили щебень и наняли трактор, чтобы заделать ямы на участке улицы от кафе «Дача» до остановки «Улица Доменщиков».
Эта та самая дорога, кстати, которая едва не попала в федеральные новостные ленты после того, как 22 июля прошлого года ее жители пригрозили мэрии Липецка перекрытием федеральной трассы Р-119. Причиной скандала и выхода жителей Сокола на улицу стало их недовольство действиями Воронежского филиала федерального казенного учреждения «Управление автомобильной магистрали Москва-Харьков»: расширяя федеральную трассу, строители уничтожили три из пяти самовольно устроенных выездов на окружную дорогу с территории садоводств. На месте стихийного митинга тогда появились десятки полицейских и два городских чиновника - Евгений Зенков и Андрей Деев. Они пообещали, что сообщат о разбитой дороге по улице Минина руководству города. Но в планах мэрии на этот год ремонт этой улицы не появился.
Тем временем «В Липецке начали сезон дорожных ремонтов». 2 апреля компания «Строймастер» вышла на улицу Меркулова. За 42 млн рублей подрядчик поменяет бордюры, срежет верхний слой старого покрытия дороги и настелит два новых, переложив их геосеткой. Также будут отремонтированы тротуары, приведены в порядок остановки и обновлены светофоры. В последний раз дорогу по этой улице ремонтировали в 2014 году.
Качество таких работ оставляет желать лучшего. Гарантия на них - 5 лет. Но «В Липецке начали переделывать дорожные ремонты 2019 года». Речь идет об улицах Яна Фабрициуса и Титова (сюда заходила техника по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», но на полотне сегодня присутствуют ямы и разрушенные стыки между полосами асфальта).
Не выдержавшую двух с половиной лет эксплуатации улицу Титова делало воронежское ООО «Дорожник». А вот «Дорогу на Манеже будет строить депутат Липецкого горсовета по этому округу». Победителем аукциона стало ООО «Стройотдел», которая в ходе торгов снизила начальную стоимость контракта по реконструкции улицы с начальных 515,7 миллиона рублей до 477,1 миллиона. Директор «Стройотдела» Александр Кофанов говорит, что опыт у него есть - организация была подрядчиком на строительстве в 2017 году дороги по улице Советской (по правде говоря, эта дорога сегодня выглядит не ахти, нуждаясь в ямочном ремонте).
Крупные ремонты пока не начались, а те, что делают по мелочи, порой вызывают недоумение. Так, на днях «В Липецке асфальт заливали в лужу» на улице Водопьянова. Так как косяк был зафиксирован на видео, в мэрии заверили, что ямы заделают повторно.
По срокам годности и по инструкции, мы все - ходячие конструкции
За эту неделю в Липецке диагноз CОVID-19 официально поставили 423 липчанам. 12 человек от этой инфекции скончались.
1 апреля GOROD48 сообщил, что «Коронавирусными больными заняты 1082 койки из 1480 существующих. Треть пациентов - тяжелые». В облздраве считают, что в регионе высока вероятность третьей волны COVID-19, хотя пока в регионе заболеваемость постепенно идет на спад - медленно, почти незаметно. Предотвратить негативный сценарий, которого медикам хотелось бы избежать, возможно при ускорении темпов вакцинации населения.
По данным на 31 марта, в регионе привиты однократно 76 340 человек, две аппликации вакцины получили 56 166 липчан. На этой неделе «В Липецкую области поступили еще 52 тысячи доз вакцины от COVID-19».
В областном управлении Роспотребнадзора просят не спешить с отменой 159-го «антиковидного» постановления, несмотря на то, что в общественном транспорте и в магазинах все меньше людей в масках. В ведомстве заявили, что «Маски и социальное дистанцирование - надолго. Снятие запрета на массовые мероприятия - по ситуации». Кстати, бывший главный санитарный врач РФ, депутат Госдумы Геннадий Онищенко на этой неделе огорошил заявлением о том, что масочный режим в стране следует ввести на постоянной основе. Россиянам в пример этот бесстрашный воин с латвийскими шпротами, молдавским вином и грузинской минералкой привел жителей Китая, Японии и Южной Кореи, для которых маски стали частью повседневной жизни.
Тот, кого ты любишь, на 72,8% - вода...
На этой неделе в регион пришел паводок. Мы сообщили, что «В Липецкой области ушел под воду открытый полгода назад парк» в селе Кореневщино Добровского района. Пока передвигаться по аллеям можно разве что на лодках.
«В Измалковском районе до «большой земли» самые рисковые добираются вплавь». В селе Пятницкое ушел под воду мост через Быструю Сосну. В распоряжение редакции GOROD48 попало видео, на котором автомобиль «Ауди А8» буквально переплывает реку.
2 апреля в публикации «Дон-батюшка показывает характер» GOROD48 показал картину подтопления берегов реки в этом городе, где за два дня уровень воды поднялся почти на три метра. Раньше на половодье никто бы и не обратил особого внимания, но в этом году, как назло, в Данкове началась реконструкция моста, и временная пешеходная переправа через реку полностью ушла под воду. А вчера под воду ушла и смотровая площадка на реке: «Дон затопил Набережную за 79 млн рублей».
GOROD48, тем временем, узнал, «Каким будет липецкое лето: прогнозы синоптиков и народные приметы». Ни аномальной жары, ни холодного лета в этом году никто не ждет. И на том спасибо.
«Умом Россию не понять... В Россию можно только верить» © Тютчев
«Липецкстат: реальные зарплаты липчан снизились на 2,1%». 36 126 рублей составила средняя номинальная зарплата в Липецкой области в январе. При том, если ее номинальный размер вырос по сравнению с прошлым годом на 4%, то реальная заработная плата, которая рассчитывается с учетом индекса потребительских цен, составила 97,9%.
«Статистика: ожидаемая продолжительность жизни липчан сократилась на 2,7 года». Ожидаемая продолжительность жизни липчан в пандемийном 2020 году снизилась с 73,3 года в 2019 году до 70,6 года. Продолжительность жизни в стране сократилась впервые с 2003 года.
Итак, мы немного обеднели и стали меньше жить.
- Все правильно: продолжительность жизни уменьшается, а пенсионный возраст увеличивается, - прокомментировал новость читатель с ником «Так и задумано».
Ну, как тут не вспомнить знаменитое тютчевское четверостишие из школьной программы!
А вот и новость в тему: «Под Липецком предлагают установить памятник вере в будущее России». Монумент хотят посвятить памяти писателя Александра Левитова на его родине в селе Доброе. Автор предложил концепцию памятника, он должен представить собой раскрытую книгу с пером и надписью «…глубоко верю в будущее России».
Шути, да осторожно, а то в беду попасть можно
Накануне дня розыгрышей и шуток «В соцсетях появились фотографии прикольного липецкого автобуса» - два пассажирских сидения в его салоне из-за их странной установки один из комментаторов GOROD48 назвал «креслами для чотких пацанов», ведь расположиться на них можно только на корточках. В дептрансе мэрии Липецка разводят руками. Возможно, это просто чья-то шутка - в автобусе с госномером АН 092 48рус с сидениями все в порядке.
1 апреля GOROD48 сообщил, что «Из здания мэрии Липецка эвакуировали людей». Следующая новость - «В Липецке эвакуируют школы и детские сады». Кто-то сообщил о десятке заминированных образовательных учреждениях в городе. Чиновников, малышей и школьников вывели на улицу, а каждый такой объект проверили кинологи с собаками. Что это было? Чей-то злой розыгрыш или проверка на бдительность? Силовики на этот вопрос не ответили. Напомним, что 10 октября 2017 года в Липецке были «заминированы» сразу 22 школы. При всех технических возможностях найти виновных в этих «организованных массовых мероприятиях» не вышло.
А еще 1 апреля «В Липецке уборочная машина насмерть сбила пожилую женщину» на тротуаре у пешеходного перехода на перекрестке улицы Юных Натуралистов и проспекта Победы. Коммунальный автомобиль задом наехал на 81-летнюю пенсионерку, оказавшуюся в «слепой зоне» опытного водителя с 10-летним стажем работы на муниципальном предприятии. «У нас сегодня самый черный день в году» - прокомментировал ситуацию председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства Липецка Николай Дергунов.
В итоге всех этих первоапрельских перипетий как-то потерялся розыгрыш GOROD48 о том, что «Долгострой-высотка в центре Липецка станет причалом для дирижаблей» с парашютной вышкой.
Чем больше денег у архитектора, тем безумней его планы
А вот это уже не шутка - еще один «Долгострой на Набережной купили за 53 млн рублей». Областное управление имущественных и земельных отношений продало с торгов готовое лишь на 20% недостроенное здание на Манеже. На этом участке разрешено строить исключительно объекты делового, общественного или коммерческого назначения. Таким образом, после продажи фундамента спортивного центра на улице Мистюкова в 28-м микрорайоне долгострой на улице 50 лет НЛМК стал вторым объектом из 36 незавершенок, оставленных Липецку его предыдущими мэрами - Коробейниковым, Гулевским, Ивановым. Некоторые из них стали своего рода «антивизитками» города, как та же «высотка для дирижаблей» у областного управления ГИБДД.
«Генплан Липецка готов сделать «Институт Генплана Москвы». Этот документ должен регулировать застройку вплоть до 2041 года. Услуги экспертов оценили в 22,2 млн рублей.
Напомним, что действующему Генплану развития города, который за глаза называли «Нью-Липецком» по аналогии с легендарными Нью-Васюками за его грандиозную маниловщину, всего-то пять лет. Его предложило мэрии санкт-петербургское ОАО «РосНИПИУрбанистики» в 2015 году. Держа нос по ветру, его разработчики потрафили тогда главному застройщику, АО «Липецкая ипотечная корпорация», предложив развивать муниципалитет за счет окраин: «города-спутника» Романово на юге и сел Желтые Пески и Сселки на северо-востоке. В городе-спутнике были запланированы тайпарк, детский музыкальный центр, ледовый дворец и легкоатлетический комплекс. Этим же документом из Нижнего парка предлагалось вывести зоопарк и аттракционы - по Генплану на месте зоопарка должен был появится птичий зоосад, а в районе Сселок и Желтых Песков - Парк флоры и фауны. Жителям Коровино пообещали набережную. Речной порт должен был обеспечить путешествия липчан в Воронеж. На месте руин завода «Свободный сокол» видели свой ВДНХ, а на потерявшем статус особо охраняемой природной зоны Зеленом острове - рекреационную зону спортивного назначения. Огромные преобразования ждал транспорт: у нас должно было появится надземное метро и третий после Петровского и Октябрьского мост через реку. Чиновник мечтали пробить прямую дорогу из района Манежа до села Коровино, расселить «нехорошую» улицу Зои Космодемьянской, расширив за счет снесенных домов автомобильную дорогу…
Прошло пять лет. В регионе сменился губернатор и появился уже второй после Михаила Гулевского мэр. Умер ЛИК и вместе с ним - идея города-спутника Романово. Забыты метро и третий мост. Если что и появилось в районе Желтых Песков и Сселок - так это новые кладбища… Сейчас у чиновников - новая идея, подразумевающая застройку центральной части Липецка высотками. И появление обилия туристических объектов (см. «В Липецке реконструируют отель XIX века»). Понятно, что никто не отменяет и гигантоманию. Так, «На реконструкцию «Октября» мэрия намерена получить миллиард», хотя разработанный худруком «Казаков России» Леонидом Миловановым первоначальный проект предполагал два миллиарда рублей затрат.
Кстати, эта сумма - далеко не рекорд. Так, 10 лет назад здание «Октября» 1990 года постройки балансовой стоимостью 22,3 млн рублей мэрия Липецка попыталась сдать в концессию сроком на 25 лет. В условиях сделки оговаривалось, что в этом здании должен был появиться многофункциональный культурно-развлекательный комплекс. В апреле того же года чиновники рассмотрели две заявки. Столичное ООО «СтройТехИнвест» завило, что превратят золушку в принцессу за два года, вложив в реконструкцию фантастическую на то время для Липецка сумму - 650 млн рублей! Но заявка ООО «Ташир-Липецк» была на порядок круче. Гендиректор «Ташира» Симон Овеян обещал уложиться с работами в год, вложив в проект... 6,7 миллиарда! Эта астрономическая сумма была вполне сопоставима с бюджетом Липецка, составлявшим в 2011 году 8,2 млрд рублей. При этом в распоряжении администрации Липецка оставался лишь кинозал, а у «Ташира-Липецк» - 23,2 тысяч кв.м. всего остального, в т.ч. и появившаяся гостиница на 43 номера. «Ташир», кстати, должны были освободить от концессионной платы на 10 лет. Но тогда Росреестр не дал добро на сделку. С тех пор в мэрии не знают, что сделать с этим чемоданом без ручки
Люди и манекены
«Дело о взятке экс-руководителей ОКУ «Дорожное агентство Липецкой области» передано в суд». Бывшего директора ведомства Александра Павленко и его заместителя Андрея Яицкого обвиняют во мзде размером почти в три миллиона рублей.
На сессии горсовета «За нарушения в декларации о доходах Евгению Уваркину наказали предупреждением». Спикер Александр Афанасьев сообщил депутатам, что мэр нарушила закон по неосторожности, но эти ошибки не являются серьезными. Глава Липецка признала свои ошибки, пообещав впредь быть внимательной к составлению таких документов.
Евгения Уваркина задекларировала доход в 53 820 763 рубля. Как мэр, она заработала в 2019 году 1,4 млн рублей (с 1 апреля 2019 года Евгения Уваркина вступила в должность и.о. главы Липецка, а 25 июня была избавлена от этой приставки). Еще 29,9 миллиона как свои доходы показал муж главы города. В собственности мэра - квартира площадью 81,1 кв.м. и дом площадью 678 кв.м. Муж Евгении Уваркиной владеет домом площадью 232 кв.м., а один из пяти несовершеннолетних детей - квартирой площадью 70,9 кв.м. Нарушения в декларациях о доходах мэра Липецка выявила прокуратура. Как оказалось, муж главы Липецка верно указал свой доход в ГК «Трио», но ошибочно разнес сумму в два столбца в документе, что является формальной ошибкой. Также он не отразил в своих доходах треть свое доли в однокомнатной квартире родителей, а его жена забыла сообщить о счетах в банках двух своих детей и процентах на накопления в размере 58 рублей 71 копейки и 2 рублей 93 копеек - они были открыты бабушкой девочек, которая не сообщила об этом Евгении Уваркиной.
GOROD48 спросил липчан: «Что бы вы посоветовали мэру Евгении Уваркиной?» Большинство рекомендовали заняться уборкой города и ремонтом дорог, не выдерживающих уже никакой критики. Были и те, кто хвалил Евгению Уваркину за работу, желал ей оставаться такой же красивой.
Ищут пожарные, ищет милиция… GOROD48 поговорил по телефону с Михаилом Захаровым, который уже третий год находится в международном розыске. Беглый экс-владелец строительной фирмы и бывший депутат облсовета заявил, что написал заявление в УМВД России по Липецкой области с требованием возбудить уголовное дело в отношении Константина Ефимова. «Михаил Захаров требует наказать продающего его активы конкурсного управляющего». По его мнению, Константин Ефимов нанес СУ-5 ущерб в размере 35 млн рублей.
На этой неделе накалилась ситуация с еще одним известным в Липецке человеком: директором 44-го лицея Натальей Ельчаниновой, заслуженном учителе РФ, кандидате педагогических наук, победителе конкурсов профмастерства, «Липчанке года-2012», имеющей Почетную грамоту администрации Липецкой области и знак «За заслуги перед Липецком». Слухи о предстоящем ее увольнении пошли после визита в это престижное образовательное учреждение (в прошлом году из лицея выпустилась дочь Евгении Уваркиной) губернатора. Лицей оказался победителем антирейтинга: его ученики жаловались на качество пищи в столовой. При описании блюд школьники использовали слова, которые не везде можно и употребить. Игорь Артамонов с такими оценками согласился.
- После этой неприятной ситуации директор школы очень переживала, почувствовала себя плохо и ушла на больничный, - сообщили GOROD48 в приемной лицея во вторник (см. «Слухи о скорой отставке директора лицея №44 не подтверждаются»).
А в среду GOROD48 сообщил: «Ситуация в лицее №44 продолжает накаляться». На встрече с педагогами и родителями учеников председатель департамента образования Липецка Светлана Бедрова заявила, что у нее есть ряд замечаний к организации питания в учреждении.
— Департамент образования - учредитель лицея, и отношения руководителя школы с департаментом лежат в плоскости работодатель-работник, - рассказала собравшимся Светлана Бедрова. - У нас есть ряд замечаний, которые мы обосновали на прошлой неделе, и мы будем их обсуждать, когда руководитель школы выйдет с больничного. Эти вопросы мы будем обсуждать лично с Натальей Фёдоровной, и я их не буду выносить на коллектив и на широкую аудиторию.
Светлана Бедрова добавила, что помимо обращений в департамент и к областной власти в защиту директора есть и другие диаметрально противоположные обращения.
Одно в этой ситуации хорошо: после визита губернатора Игоря Артамонова в 44-й лицей обеды в образовательных учреждениях теперь рассматривают чуть ли не под лупой. «Меню в школьных столовых теперь могут составлять с учетом пожеланий учеников».
Самым распространенным типом дорожного покрытия у нас является мат
31 марта «Городские службы приступили к влажной уборке улиц Липецка». Впервые после зимы на чрезвычайно грязные тротуары и дороги вышли поливомоечные и вакуумные подметально-уборочные машины. Генеральную уборку Липецка мэрия планирует завершить в конце апреля.
Пришла пора браться и за ремонты дорог. И где-то они начались спонтанно. Так, «Жители улицы на окраине Липецка решили сами отремонтировать дорогу» по улице Минина. За свой счет жители этой городской окраины закупили щебень и наняли трактор, чтобы заделать ямы на участке улицы от кафе «Дача» до остановки «Улица Доменщиков».
Эта та самая дорога, кстати, которая едва не попала в федеральные новостные ленты после того, как 22 июля прошлого года ее жители пригрозили мэрии Липецка перекрытием федеральной трассы Р-119. Причиной скандала и выхода жителей Сокола на улицу стало их недовольство действиями Воронежского филиала федерального казенного учреждения «Управление автомобильной магистрали Москва-Харьков»: расширяя федеральную трассу, строители уничтожили три из пяти самовольно устроенных выездов на окружную дорогу с территории садоводств. На месте стихийного митинга тогда появились десятки полицейских и два городских чиновника - Евгений Зенков и Андрей Деев. Они пообещали, что сообщат о разбитой дороге по улице Минина руководству города. Но в планах мэрии на этот год ремонт этой улицы не появился.
Тем временем «В Липецке начали сезон дорожных ремонтов». 2 апреля компания «Строймастер» вышла на улицу Меркулова. За 42 млн рублей подрядчик поменяет бордюры, срежет верхний слой старого покрытия дороги и настелит два новых, переложив их геосеткой. Также будут отремонтированы тротуары, приведены в порядок остановки и обновлены светофоры. В последний раз дорогу по этой улице ремонтировали в 2014 году.
Качество таких работ оставляет желать лучшего. Гарантия на них - 5 лет. Но «В Липецке начали переделывать дорожные ремонты 2019 года». Речь идет об улицах Яна Фабрициуса и Титова (сюда заходила техника по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», но на полотне сегодня присутствуют ямы и разрушенные стыки между полосами асфальта).
Не выдержавшую двух с половиной лет эксплуатации улицу Титова делало воронежское ООО «Дорожник». А вот «Дорогу на Манеже будет строить депутат Липецкого горсовета по этому округу». Победителем аукциона стало ООО «Стройотдел», которая в ходе торгов снизила начальную стоимость контракта по реконструкции улицы с начальных 515,7 миллиона рублей до 477,1 миллиона. Директор «Стройотдела» Александр Кофанов говорит, что опыт у него есть - организация была подрядчиком на строительстве в 2017 году дороги по улице Советской (по правде говоря, эта дорога сегодня выглядит не ахти, нуждаясь в ямочном ремонте).
Крупные ремонты пока не начались, а те, что делают по мелочи, порой вызывают недоумение. Так, на днях «В Липецке асфальт заливали в лужу» на улице Водопьянова. Так как косяк был зафиксирован на видео, в мэрии заверили, что ямы заделают повторно.
По срокам годности и по инструкции, мы все - ходячие конструкции
За эту неделю в Липецке диагноз CОVID-19 официально поставили 423 липчанам. 12 человек от этой инфекции скончались.
1 апреля GOROD48 сообщил, что «Коронавирусными больными заняты 1082 койки из 1480 существующих. Треть пациентов - тяжелые». В облздраве считают, что в регионе высока вероятность третьей волны COVID-19, хотя пока в регионе заболеваемость постепенно идет на спад - медленно, почти незаметно. Предотвратить негативный сценарий, которого медикам хотелось бы избежать, возможно при ускорении темпов вакцинации населения.
По данным на 31 марта, в регионе привиты однократно 76 340 человек, две аппликации вакцины получили 56 166 липчан. На этой неделе «В Липецкую области поступили еще 52 тысячи доз вакцины от COVID-19».
В областном управлении Роспотребнадзора просят не спешить с отменой 159-го «антиковидного» постановления, несмотря на то, что в общественном транспорте и в магазинах все меньше людей в масках. В ведомстве заявили, что «Маски и социальное дистанцирование - надолго. Снятие запрета на массовые мероприятия - по ситуации». Кстати, бывший главный санитарный врач РФ, депутат Госдумы Геннадий Онищенко на этой неделе огорошил заявлением о том, что масочный режим в стране следует ввести на постоянной основе. Россиянам в пример этот бесстрашный воин с латвийскими шпротами, молдавским вином и грузинской минералкой привел жителей Китая, Японии и Южной Кореи, для которых маски стали частью повседневной жизни.
Тот, кого ты любишь, на 72,8% - вода...
На этой неделе в регион пришел паводок. Мы сообщили, что «В Липецкой области ушел под воду открытый полгода назад парк» в селе Кореневщино Добровского района. Пока передвигаться по аллеям можно разве что на лодках.
«В Измалковском районе до «большой земли» самые рисковые добираются вплавь». В селе Пятницкое ушел под воду мост через Быструю Сосну. В распоряжение редакции GOROD48 попало видео, на котором автомобиль «Ауди А8» буквально переплывает реку.
2 апреля в публикации «Дон-батюшка показывает характер» GOROD48 показал картину подтопления берегов реки в этом городе, где за два дня уровень воды поднялся почти на три метра. Раньше на половодье никто бы и не обратил особого внимания, но в этом году, как назло, в Данкове началась реконструкция моста, и временная пешеходная переправа через реку полностью ушла под воду. А вчера под воду ушла и смотровая площадка на реке: «Дон затопил Набережную за 79 млн рублей».
GOROD48, тем временем, узнал, «Каким будет липецкое лето: прогнозы синоптиков и народные приметы». Ни аномальной жары, ни холодного лета в этом году никто не ждет. И на том спасибо.
«Умом Россию не понять... В Россию можно только верить» © Тютчев
«Липецкстат: реальные зарплаты липчан снизились на 2,1%». 36 126 рублей составила средняя номинальная зарплата в Липецкой области в январе. При том, если ее номинальный размер вырос по сравнению с прошлым годом на 4%, то реальная заработная плата, которая рассчитывается с учетом индекса потребительских цен, составила 97,9%.
«Статистика: ожидаемая продолжительность жизни липчан сократилась на 2,7 года». Ожидаемая продолжительность жизни липчан в пандемийном 2020 году снизилась с 73,3 года в 2019 году до 70,6 года. Продолжительность жизни в стране сократилась впервые с 2003 года.
Итак, мы немного обеднели и стали меньше жить.
- Все правильно: продолжительность жизни уменьшается, а пенсионный возраст увеличивается, - прокомментировал новость читатель с ником «Так и задумано».
Ну, как тут не вспомнить знаменитое тютчевское четверостишие из школьной программы!
А вот и новость в тему: «Под Липецком предлагают установить памятник вере в будущее России». Монумент хотят посвятить памяти писателя Александра Левитова на его родине в селе Доброе. Автор предложил концепцию памятника, он должен представить собой раскрытую книгу с пером и надписью «…глубоко верю в будущее России».
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