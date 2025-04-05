Во время красного уровня воздушной опасности в Липецке коммунальщики на тракторах затеяли странный перформанс
Мэрия поможет одинокой пенсионерке, чей дом лишился крыши во время отражения ночной атаки БПЛА
Во время красного уровня воздушной опасности в Липецке коммунальщики на тракторах затеяли странный перформанс
Выходные в Липецке: громкое начало футбольного сезона, фестиваль блюза и субботники под музыку
Происшествия
381
сегодня, 12:11
1
Сухая трава горит возле Южного обхода Липецка
Пал возник на территории Двуреченского сельсовета, где вчера уже тушили подобное возгорание.
Напомним, вчера подобный пожар возник в самих Двуречках: трава разгорелась на площади с несколько гектаров, после того, как местный житель решил сжечь растительный мусорсо своего участка.
С 26 марта в Липецкой области объявлен пожароопасный сезон.
За нарушение правил пожарной безопасности физлицам грозит штраф от 5 до 15 тысяч рублей, должностным лицам — до 30 тысяч, предпринимателям — до 50 тысяч, юридическим лицам — до 400 тысяч. При наличии отягчающих обстоятельств штрафы увеличиваются.
0
1
0
2
0
Комментарии (1)