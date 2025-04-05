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сегодня, 12:11
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Сухая трава горит возле Южного обхода Липецка

Пал возник на территории Двуреченского сельсовета, где вчера уже тушили подобное возгорание. 

Возле дороги Юный обход Липецка возник масштабный пал сухой травы. Она горит на территории Двуреченского сельсовета. 

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Напомним, вчера подобный пожар возник в самих Двуречках: трава разгорелась на площади с несколько гектаров, после того, как местный житель решил сжечь растительный мусорсо своего участка. 

С 26 марта в Липецкой области объявлен пожароопасный сезон.

За нарушение правил пожарной безопасности физлицам грозит штраф от 5 до 15 тысяч рублей, должностным лицам — до 30 тысяч, предпринимателям — до 50 тысяч, юридическим лицам — до 400 тысяч. При наличии отягчающих обстоятельств штрафы увеличиваются.
пожар
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Комментарии (1)

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никола из някольского
53 минуты назад
так вродя дождь идя вязде
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