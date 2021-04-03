Общество

сегодня, 10:18

Дон затопил Набережную за 79 млн рублей

68 3713
#паводок
10
Дон затопил Набережную за 79 млн рублей

Паводковые воды уже поднялись на сцену смотровой площадки.

Загрузка плеера
Весенний паводок продолжает царить в Данкове. Уровень воды в реке Дон поднялся настолько, что уже затопило сцену смотровой площадки новой городской Набережной.

Благоустройство Набережной в Данкове завершилось только в январе 2021 года. Обновление общественного пространства провели за счет гранта Минстроя России в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда». Проект Набережной получил грант в 45 млн рублей. Его общая стоимость составила 79 млн рублей, сообщало управление жилищно-коммунального хозяйства Липецкой области. Новая набережная условно разбита на несколько пространств. Так, так появились прогулочная и культурная зоны с амфитеатром, сценой и площадками для проведения мероприятий.

Большая вода пришла в Данков вечером в четверг, 1 апреля. Паводок на Дону затопил временный пешеходный мост. К утру пятницы уровень воды в реке поднялся почти на 3 метра. Официальных данных об уровне воды на утро субботы не поступило, но о развитии событий можно судить по снимкам, сделанным 2 и 3 апреля (фото выше).

2f0869e7-5427-4d35-b419-7e6b41a9a606.jpg
Набережная Данкова 2 апреля

Обновлено в 11:22. Смотровая площадка установлена на берегу, в непосредственной близости к реке, поэтому даже при незначительном выходе Дона она подтапливается, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области.
68 3713
#паводок
10

Комментарии (68)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

социализм был эффективней капитализма

27 минут назад
советское значит отличное, .. вы правы. все до сих пор с благодарностью вспоминают СССР. страшно представить, какая сегодня была разруха, если после войны за восстановление взялись Гайдар с Чубайсом. мы бы до сих пор руинах жевачкой торговали и собирали металлолом.
ответить

что сказать то хотели?

сегодня, 14:33
48, .. когда нет аргументов, сиди на горшке смирно.
ответить

советское значит отличное

сегодня, 14:32
советские дамбы и паводкозащитные соотружеения на р. Воронеже отлично служат до сих пор. страна бетона не жалела и советские инженерные кадры это не тупые хипстеры гнилого капитализма, паразитирубщие на созданном в СССР. .вся инфраструктура была создана в СССР, после которого ничего не было.
ответить

благополучные 80е, и нищета 90х

сегодня, 14:22
48, .. в нулевых хипстеров не было. были только бандиты и безработные. самостмйцы стремились стать рэкетрирами и проститутками. появились новые профессии киллеров, наркокурьров и пр. ,весьма востребованные при капитализме. трудящийся считался неудачником. хипстеров понародали позже, когда в тупые мозги, промытые жидкостью * промывки радиаторов вживили капитализм, как истину в последней инстанции.хипстеры должны принимать желудочные инстинкты и корысть ради наживы как единственную цель своего существования посреди дерь.. а. тупому хипсиеру знания не нужны. Сталин * , а СССР развалили из за дефицита туалетной бумаги, - это все, что надо знать хипсиеру.
ответить

Ирина

сегодня, 14:18
Сколько сколько стоит набережная????Совсем людей за дебилов держите???!!!!
ответить

Иван

сегодня, 14:08
Чиновники, согласен.
ответить

48

сегодня, 14:05
советское значит отличное, что ты несёшь, какие хипстеры? Ты в нулевых застрял своим мышлением?
ответить

48

сегодня, 14:01
советское значит отличное, ну и живи воспоминаниями как при совке было хорошо, кто мешает? К счастью это в прошлом.
ответить

Картина маслом

сегодня, 13:24
Слово на букву "П".
ответить

советское значит отличное

сегодня, 13:24
48, .. глупые хипстеры привыкли жить посреди загаженого дерь.. а в хлеву гниющего капитализма. даже Варламов сказал что Липецк процветал только во времена СССР, при буржуях превратившись в убогое, денрадирующее захолустье, по уши погрязшее в грязи, лапоть.
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

Аналитики: в Липецкой области падает промышленное производство
#рейтинг #промышленность
3
Аналитики: в Липецкой области падает промышленное производство

13 минут назад

Общество
Региональная администрация не будет отвечать за банкротство «Липецкой ипотечной корпорации»
#ЛИК #дольщики #банкротство
Региональная администрация не будет отвечать за банкротство «Липецкой ипотечной корпорации»

29 минут назад

Общество
Контрафактная «Свинка Пеппа» подложила свинью липчанам
#контрафакт #торговля
7
Контрафактная «Свинка Пеппа» подложила свинью липчанам

сегодня, 13:21

Общество
Набережная в Данкове должна выдержать натиск Дона
#половодье #паводок #Данков
9
Набережная в Данкове должна выдержать натиск Дона

сегодня, 13:05

Общество
В Липецке начали переделывать дорожные ремонты 2019 года
#ремонт #дороги
29
В Липецке начали переделывать дорожные ремонты 2019 года

сегодня, 10:51

Общество
Движение по мосту в Ельце перекроют на 15 ночей
#мост #ремонт #реконструкция
1
Движение по мосту в Ельце перекроют на 15 ночей

сегодня, 10:05

Общество