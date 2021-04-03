Общество
сегодня, 10:18
Дон затопил Набережную за 79 млн рублей
Паводковые воды уже поднялись на сцену смотровой площадки.
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Весенний паводок продолжает царить в Данкове. Уровень воды в реке Дон поднялся настолько, что уже затопило сцену смотровой площадки новой городской Набережной.
Благоустройство Набережной в Данкове завершилось только в январе 2021 года. Обновление общественного пространства провели за счет гранта Минстроя России в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда». Проект Набережной получил грант в 45 млн рублей. Его общая стоимость составила 79 млн рублей, сообщало управление жилищно-коммунального хозяйства Липецкой области. Новая набережная условно разбита на несколько пространств. Так, так появились прогулочная и культурная зоны с амфитеатром, сценой и площадками для проведения мероприятий.
Большая вода пришла в Данков вечером в четверг, 1 апреля. Паводок на Дону затопил временный пешеходный мост. К утру пятницы уровень воды в реке поднялся почти на 3 метра. Официальных данных об уровне воды на утро субботы не поступило, но о развитии событий можно судить по снимкам, сделанным 2 и 3 апреля (фото выше).
Набережная Данкова 2 апреля
Обновлено в 11:22. Смотровая площадка установлена на берегу, в непосредственной близости к реке, поэтому даже при незначительном выходе Дона она подтапливается, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области.
Благоустройство Набережной в Данкове завершилось только в январе 2021 года. Обновление общественного пространства провели за счет гранта Минстроя России в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда». Проект Набережной получил грант в 45 млн рублей. Его общая стоимость составила 79 млн рублей, сообщало управление жилищно-коммунального хозяйства Липецкой области. Новая набережная условно разбита на несколько пространств. Так, так появились прогулочная и культурная зоны с амфитеатром, сценой и площадками для проведения мероприятий.
Большая вода пришла в Данков вечером в четверг, 1 апреля. Паводок на Дону затопил временный пешеходный мост. К утру пятницы уровень воды в реке поднялся почти на 3 метра. Официальных данных об уровне воды на утро субботы не поступило, но о развитии событий можно судить по снимкам, сделанным 2 и 3 апреля (фото выше).
Набережная Данкова 2 апреля
Обновлено в 11:22. Смотровая площадка установлена на берегу, в непосредственной близости к реке, поэтому даже при незначительном выходе Дона она подтапливается, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области.
Комментарии (68)
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социализм был эффективней капитализма
что сказать то хотели?
советское значит отличное
благополучные 80е, и нищета 90х
Ирина
Иван
48
48
Картина маслом
советское значит отличное