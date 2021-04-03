Общество

вчера, 16:51

Статистика: ожидаемая продолжительность жизни липчан сократилась на 2,7 года

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#продолжительность жизни #демография
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Статистика: ожидаемая продолжительность жизни липчан сократилась на 2,7 года

Пандемия коронавирусной инфекции забрала у липчан больше двух лет жизни.  

Ожидаемая продолжительность жизни липчан в пандемическом 2020 году сократилась на 2,7 года, сообщает Росстат – она снизилась с 73,3 года в 2019 году до 70,6 года.  

В целом по стране ожидаемая продолжительность жизни по итогам 2020 года снизилась с 73,3 до 71,5 года, следует из предварительной оценки Росстата. На фоне пандемии коронавируса продолжительность жизни в стране в годовом выражении сократилась впервые с 2003 года.  

В Липецкой области ожидаемая продолжительность жизни снизилась до показателей 2014 года - тогда она также составляла 70,6 года. Сократилась она впервые с 2014 года (в 2013 году показатель был чуть выше, 70,66 года). Такие данные приводятся в отчете Липецкстата. Самый заметный провал после 1989-90 годов, когда ожидаемая продолжительность жизни в регионе составляла 70 лет, наблюдался в 1994 году (65,5 года – 59 лет для мужчин и 72,7 года для женщин).  

Ожидаемая продолжительность жизни показывает число лет, которое в среднем предстояло бы прожить одному человеку из поколения родившихся при условии, что на протяжении всей жизни этого поколения уровень смертности в каждом возрасте останется таким, как в годы, для которых вычислен показатель.  
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#продолжительность жизни #демография
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Комментарии (22)

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митьки

вчера, 23:43
Ожидаемая продолжительность жизни неожиданно сократилась и достигла смертности как в годы, когда Буденный с Тухачевских по Тамбовской области прошлись с конницей.
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Zunami

вчера, 22:39
Непонятно, но здОрово!
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слышал звон..

вчера, 21:34
Дерсу, .. в павловскую реформу ограбили только теневиков с чемоданами денег , для чего она и была проведена. * цеховиков, криминал, вровские общаки , подпольных миллионеров всем скопом разом. вначале поинтересуйтесь , как и с каким целями проводилась эта реформа.- при срочном обмене менялась сумма, котрая находилась на книжках или находилась на руках у подавляющей массы трудящихся. потом требовалось доказать происхождение денег. сказки про реформу потом придумывали гайдаро -чубайсята, когда Лили чернуху на СССР из каждого утюга, при разграблении ими страны.
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А.

вчера, 21:05
Повышения пенсионного возраста не хватило, давай сокращать жизнь. Денег-то нет
ответить

Липецк

вчера, 21:00
Это не пандемия сократила жизнь липчан а НЛМК который травит город, нам сказки рассказывают про невидимые фильтра очистки. Город АНКОЛОГИ и врачей опытных нет они все в Москве!!!
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А.

вчера, 20:56
Хотели по 0.5 года к пенсии прибавить каждый год, а получилось 2.7! Джекпот!
ответить

Дерсу

вчера, 20:16
Незаметно прошел юбилей-30 лет Павловской денежной реформе. Советских людей нехило ограбили. И многим такое государство стало нннужно.
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Ленин

вчера, 20:13
Предлагаю закон, Отличное предложение, браво!
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Созерцатель

вчера, 19:37
Предлагаю закон, отличное предложение! В Нидерландах именно так!
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Созерцатель

вчера, 19:36
Не может быть, а Вы ему ещё верите?!? Ну Вы, блин, даёте!!!
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