Статистика: ожидаемая продолжительность жизни липчан сократилась на 2,7 года

Пандемия коронавирусной инфекции забрала у липчан больше двух лет жизни.





Ожидаемая продолжительность жизни липчан в пандемическом 2020 году сократилась на 2,7 года, сообщает Росстат – она снизилась с 73,3 года в 2019 году до 70,6 года.



В целом по стране ожидаемая продолжительность жизни по итогам 2020 года снизилась с 73,3 до 71,5 года, следует из предварительной оценки Росстата. На фоне пандемии коронавируса продолжительность жизни в стране в годовом выражении сократилась впервые с 2003 года.



В Липецкой области ожидаемая продолжительность жизни снизилась до показателей 2014 года - тогда она также составляла 70,6 года. Сократилась она впервые с 2014 года (в 2013 году показатель был чуть выше, 70,66 года). Такие данные приводятся в отчете Липецкстата. Самый заметный провал после 1989-90 годов, когда ожидаемая продолжительность жизни в регионе составляла 70 лет, наблюдался в 1994 году (65,5 года – 59 лет для мужчин и 72,7 года для женщин).



Ожидаемая продолжительность жизни показывает число лет, которое в среднем предстояло бы прожить одному человеку из поколения родившихся при условии, что на протяжении всей жизни этого поколения уровень смертности в каждом возрасте останется таким, как в годы, для которых вычислен показатель.

