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Общество
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сегодня, 13:38
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Якорь Холла установили в Задонске
Он стал элементом памятника всем морякам Задонщины.
Якорь разместили на плитке, с 4-метровой якорной цепью. Рядом – кнехты, которые изготовил местный мастер.
Якорь Холла ветеранам подарили в федеральном агентстве речного и морского транспорта.
Привезли его в Задонск в феврале.
Скриншот: vk.com/zadonskmycity
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