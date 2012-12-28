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345
сегодня, 13:38
6

Якорь Холла установили в Задонске

Он стал элементом памятника всем морякам Задонщины.

В Тюнинском сквере Задонска установили 150-килограмовый якорь Холла. Он стал элементом памятника всем морякам Задонского района. Его установкой занимались задонские ветераны флота.

Якорь разместили на плитке, с 4-метровой якорной цепью. Рядом – кнехты, которые изготовил местный мастер.

Якорь Холла ветеранам подарили в федеральном агентстве речного и морского транспорта. 

Привезли его в Задонск в феврале.





Скриншот: vk.com/zadonskmycity
памятник морякам
якорь
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Комментарии (6)

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Как гость
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Сначала новые
Партработник
19 минут назад
Любят современные эффективные менеджеры по любому поводу памятники стааить.
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в Задонске есть море ?
сегодня, 13:59
Интересно.
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Гость
51 минуту назад
Океян)
Ответить
Историк
39 минут назад
Океян) Памятник установили задонским морякам, которые служили на флоте
Ответить
Гость
25 минут назад
Памятник установили задонским морякам, которые служили на флоте Так и я в моря ходил, ставьте в Липецке!)
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Сперли уже
5 минут назад
Так и я в моря ходил, ставьте в Липецке!) Хороший, годный якорь в 1980-х - 1990-х лежал за выставочным залом у д.9 по ул.Ленина. В елочках. К настоящему времени, и уже давно, перестал там лежать...
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