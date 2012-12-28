Семь отделений спасателей тушат крупный пожар в Матырском

Площадь возгорания — 900 квадратных метров.

В вашем браузере отключен JavaScript

Очевидцы сообщают о большом пожаре в Матырском. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области, площадь возгорания составила 900 квадратных метров.«Трактор провел опашку, угроза отсутствует. Сейчас уже идёт локализация. На месте работают семь отделений пожарной техники», — отметили в пресс-службе.