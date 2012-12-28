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Происшествия
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47 минут назад
Семь отделений спасателей тушат крупный пожар в Матырском
Площадь возгорания — 900 квадратных метров.
«Трактор провел опашку, угроза отсутствует. Сейчас уже идёт локализация. На месте работают семь отделений пожарной техники», — отметили в пресс-службе.
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