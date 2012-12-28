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388
36 минут назад

Желтый уровень воздушной угрозы отменен

Липчане провели вторую тревожную ночь.

Желтый уровень воздушной угрозы в Липецкой области отменены. Опасность полностью миновала.

За вечер 4 апреля в Липецкой области вводился желтый уровень воздушной опасности, в Липецке и в Липецком муниципальном районе два раза – красный, сопровождавшийся звуковыми сигналами воздушной тревоги. Слышались взрывы.
уровни опасности
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