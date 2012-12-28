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Во время красного уровня воздушной опасности в Липецке коммунальщики на тракторах затеяли странный перформанс
Во время красного уровня воздушной опасности в Липецке коммунальщики на тракторах затеяли странный перформанс
Происшествия
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36 минут назад
Желтый уровень воздушной угрозы отменен
Липчане провели вторую тревожную ночь.
За вечер 4 апреля в Липецкой области вводился желтый уровень воздушной опасности, в Липецке и в Липецком муниципальном районе два раза – красный, сопровождавшийся звуковыми сигналами воздушной тревоги. Слышались взрывы.
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