Желтый уровень воздушной угрозы отменен

Липчане провели вторую тревожную ночь.

Желтый уровень воздушной угрозы в Липецкой области отменены. Опасность полностью миновала.За вечер 4 апреля в Липецкой области вводился желтый уровень воздушной опасности, в Липецке и в Липецком муниципальном районе два раза – красный, сопровождавшийся звуковыми сигналами воздушной тревоги. Слышались взрывы.