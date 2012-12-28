Липчанка попалась на трюк мошенников с легендой о финансировании терроризма

Испугавшись, что ее обвинят в уголовном преступлении, она отдала аферистам 2 миллиона рублей.

66-летней жительнице Липецка позвонили в мессенджере с поддельного аккаунта, представившись сотрудниками энергосбытовой компании. Её убедили, что нужно срочно записаться на поверку счетчиков, и выманили секретный код для «электронной очереди».Вскоре женщине перезвонил «сотрудник Центробанка» и сообщил, что её аккаунт на Госуслугах взломали, а все сбережения перевели на счета «террористической ячейки». Затем лжесотрудник ФСБ заявил, что пенсионерку обвиняют в пособничестве террористам, и для того, чтобы избежать уголовного дела, он потребовал задекларировать имущество.Поддавшись давлению, женщина рассказала мошенникам о своих сбережениях - 1,2 млн рублей и 3 тыс. долларов, после чего перевела эти деньги на «безопасные счета». Этого оказалось мало — аферисты заставили её продать автомобиль за 500 тыс. рублей и также перевести вырученные средства.От потери квартиры пенсионерку спасло лишь внезапное сомнение — после недели общения с мошенниками она прекратила контакт и обратилась в полицию. Но почти 2 миллиона рублей она перевела киберпреступникам.— Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». Расследование продолжается, — сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.