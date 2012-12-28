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193
48 минут назад
5

Липчанка попалась на трюк мошенников с легендой о финансировании терроризма

Испугавшись, что ее обвинят в уголовном преступлении, она отдала аферистам 2 миллиона рублей.

66-летней жительнице Липецка позвонили в мессенджере с поддельного аккаунта, представившись сотрудниками энергосбытовой компании. Её убедили, что нужно срочно записаться на поверку счетчиков, и выманили секретный код для «электронной очереди».

Вскоре женщине перезвонил «сотрудник Центробанка» и сообщил, что её аккаунт на Госуслугах взломали, а все сбережения перевели на счета «террористической ячейки». Затем лжесотрудник ФСБ заявил, что пенсионерку обвиняют в пособничестве террористам, и для того, чтобы избежать уголовного дела, он потребовал задекларировать имущество.

Поддавшись давлению, женщина рассказала мошенникам о своих сбережениях - 1,2 млн рублей и 3 тыс. долларов, после чего перевела эти деньги на «безопасные счета». Этого оказалось мало — аферисты заставили её продать автомобиль за 500 тыс. рублей и также перевести вырученные средства.

От потери квартиры пенсионерку спасло лишь внезапное сомнение — после недели общения с мошенниками она прекратила контакт и обратилась в полицию. Но почти 2 миллиона рублей она перевела киберпреступникам.

— Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». Расследование продолжается, — сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
мошенничество
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Комментарии (5)

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Сначала новые
Александр Н.
9 минут назад
Издержки цифролизации.
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коля
18 минут назад
какое счастье что гол как сокол.да и капить некуда.если только на остров в океане.но там дорого.
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Надо
19 минут назад
Срочно увеличить пенсии.
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Лола
22 минуты назад
Да, жалко женщину. Дело открыто, но в милиции наверное уже пылятся горы папок с такими делами. А потом и попросят ещё дело закрыть, типа ну что оно проста так лежать будет, ведь все равно их уже не найти.
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Лиза
25 минут назад
Ну зачем люди отвечают на звонки с незнакомых номеров???????!!!!!!!!!!! Им что, делать нечего???!!!
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