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Более десятка домов в Липецке остались без воды из-за необходимости ремонта на сетях водоснабжения
Общество
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сегодня, 16:49
Более десятка домов в Липецке остались без воды из-за необходимости ремонта на сетях водоснабжения
Отключены некоторые дома на новых микрорайонах и улице Папина.
- ул. Бехтеева, 4, 1, 3, 5, 10;
- ул. Славянова, 1, 2, 3;
- ул. Папина, 39, 37, 31а.
Подвоз воды организован по адресам: ул. Бехтеева, 6, ул. Славянова, 3, а также по заявкам потребителей.
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