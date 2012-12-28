Более десятка домов в Липецке остались без воды из-за необходимости ремонта на сетях водоснабжения

Отключены некоторые дома на новых микрорайонах и улице Папина.

Как сообщили в «РВК – Липецк», в связи с необходимостью проведения ремонтных работ временно, до окончания производства работ, ограничена подача холодной воды по следующим адресам:- ул. Бехтеева, 4, 1, 3, 5, 10;- ул. Славянова, 1, 2, 3;- ул. Папина, 39, 37, 31а.Подвоз воды организован по адресам: ул. Бехтеева, 6, ул. Славянова, 3, а также по заявкам потребителей.