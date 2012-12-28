Во время красного уровня воздушной опасности в Липецке коммунальщики на тракторах затеяли странный перформанс
Для жильцов еще одного дома в микрорайоне «Взлетный» совет спуститься в убежище звучит как команда «Погружение!»
Более десятка домов в Липецке остались без воды из-за необходимости ремонта на сетях водоснабжения
Происшествия
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сегодня, 16:30
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Для жильцов еще одного дома в микрорайоне «Взлетный» совет спуститься в убежище звучит как команда «Погружение!»
Подвал дома, служащий убежищем от экстренных случаев, залит водой и канализационными стоками.
Жильцы дома №2 по улице Фурсова также говорят, что их подвал – убежище. Только вот укрыться в нем во время «красного уровня» невозможно, так как там полно воды и канализационных стоков.
Такие же жалобы поступают с Фурсова,6.
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