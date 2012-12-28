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Погода в Липецке
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сегодня, 17:00
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Циклон пришел в Липецкую область с дождями и ночными заморозками
В ближайшие трое суток через территорию Липецкой области с запада на восток будет смещаться циклон с центром над севером Украины: он принесет осадки различной интенсивности – преимущественно в виде дождя.
Среднесуточные температуры воздуха составят 3-10 градусов тепла, они будут стремиться к климатической норме, а 8 апреля будет ниже нормы на 1-3 градуса.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 6 апреля в Липецкой области будет облачно, небольшие, днем местами умеренные дожди. Ветер южный, 8-13 м/сек. Температура ночью – от +3 до +8 градусов, днем – от +10 до +15 градусов.
В Липецке облачно, ночью небольшой, днем умеренный дождь. Температура ночью будет от +5 до +7 градусов, днем – от +13 до +15 градусов.
День 6 апреля стал самым теплым в Липецке в 1986 году, тогда в городе было +19. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1944 году – 13 градусов мороза.
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