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53 минуты назад
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56-летнего водителя будут судить за наезд на несовершеннолетнюю
Превысив скорость водитель сбил девушку на пешеходном переходе.
15 ноября прошлого года 56-летний мужчина, управляя автомобилем «Шевроле», ехал с превышением скорости по улице Гагарина в сторону улицы Хлебозаводская в городе Грязи и сбил подростка на нерегулируемом пешеходном переходе.
В результате аварии девушка получила тяжкие травмы и была госпитализирована.
Водителю предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью). Уголовное дело передано в суд для дальнейшего рассмотрения. Максимальное наказание по статье — до двух лет лишения свободы.
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