56-летнего водителя будут судить за наезд на несовершеннолетнюю

Превысив скорость водитель сбил девушку на пешеходном переходе.

В Грязинском районе завершено расследование уголовного дела о ДТП, в котором пострадала 16-летняя девушка.15 ноября прошлого года 56-летний мужчина, управляя автомобилем «Шевроле», ехал с превышением скорости по улице Гагарина в сторону улицы Хлебозаводская в городе Грязи и сбил подростка на нерегулируемом пешеходном переходе.В результате аварии девушка получила тяжкие травмы и была госпитализирована.Водителю предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью). Уголовное дело передано в суд для дальнейшего рассмотрения. Максимальное наказание по статье — до двух лет лишения свободы.