Общество

вчера, 16:12

Дон-батюшка показывает характер

11 5443
#паводок #Дон #Данков
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Дон-батюшка показывает характер

Некогда полноводная, но в последнее время обмелевшая дальше некуда река, вдруг  продемонстрировала крутой нрав  - вышла из берегов и затопила несколько переправ.

Большой воды в этом году никто и не ждал. К ней все были готовы, но надеялись – пронесёт, не придется бороться со стихией в полную силу. А Дон вчера после обеда начал преподносить сюрпризы – в Данкове он понялся сначала на 1,3 метра, затем еще на 1,5 метра.

В былое время Данков на половодье особо и не среагировал бы. Но в этом году как назло в городе началась реконструкция моста, и Дон внес свои коррективы в жизнь разделенного рекой города - временная пешеходная переправа через реку к вечеру 1 апреля полностью ушла под воду.  Глава района Валерий Фалеев тут же сообщил о случившемся в своем аккаунте в Инстаграм и пообещал, что общественный транспорт будет возить людей в объезд бесплатно три дня. Как данковчане среагировали на весенние проделки батюшки Дона, и повлияло ли это как-то на их жизнь решили узнать журналисты GOROD48.

Въехав в город с трассы «Липецк –Данков» по прямой, мы особого, как говорится, ажиотажа не увидели. Данков живет той же жизнью, что и прежде – спокойной и размеренной. Но по мере приближения к уже демонтированному старому мосту через Дон, все же видно некоторое оживление  – данковчане кучками и поодиночке спешат в сторону реки, несмотря на баннеры предупреждающие  о том, что пешеходная переправа закрыта. Как выяснилось, на городской набережной, построенной совсем недавно, целое массовое мероприятие – народ пришел посмотреть на разлив Дона, и всенепременно снимает поднимающуюся реку на телефоны. 

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Без мобилок в руках на смотровой площадке неподалеку трое пожилых людей.  По их беседе  понятно, что они видели и не такое. Да и с нами воспоминаниями охотно делятся.

- Вооон, на той стороне видите дома? – говорит 81-летний Игорь Шашолин. – В 1972-м году вода дошла до них!

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И правда, расстояние впечатляет – метров сто до домов от Дона если не побольше. Неужели и впрямь так далеко река разливалась.

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- Да не раз на моей памяти! – говорит Игорь Алексеевич. – А в этот раз… Я вчера был здесь где-то в час дня, вода еще не доходила до переправы, а вечером уже кидают знакомые фотки – затопило! Ну, конечно, перекрыли,  власть сразу как-то людей начала успокаивать, мол, объезд бесплатный организуем. Да вы сами съездите в объезд, через Куликовку, это до главного въезда в город сворачиваете налево и всё…

Едем в объезд. Как сегодня утром рассказал журналистам GOROD48 глава района Валерий Фалеев, путь не долгий, минут 15, не больше. Тем более никаких пробок в городе нет.  И уже на другом берегу, почти в самом центре Данкова убедились, что автобусы возят людей бесплатно. Пассажиры маршрутки  №4 чуть ли не хором подтвердили, что денег с них не берут.

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Правда, вынужденный коммунизм будет продолжаться всего лишь до понедельника. Валерий Фалеев уже написал в Инстаграм, что по истечении трех дней данковчанам придется за проезд платить. А сколько продлится паводок – неизвестно. Потом еще потребуется какое-то время на восстановление переправы. Одним словом данковчанам демонстрация своего характера Доном-батюшкой принесла некоторые неудобства.

На обратном пути заезжаем посмотреть каких дел натворила река в соседнем с Данковом селе Ново-Никольское. В этом селе  через реку проложены несколько деревянных мостков к скалистой круче Дона  – Аниному Верху, названному так в честь Анки-разбойницы, которая в старину отсюда выслеживала купеческие суда (вот таким был Дон, судоходным!), а затем их грабила. Оказывается, что натворил – смыл все мостки. Одна мостушка, уцепившись за затопленный куст держалась, решив не сдаваться стихии. Но унесет полноводная быстрина и её!

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Пока объезжали Данковский район, от ГУ МЧС пришло сообщение, что подтоплена переправа неподалеку, в Лебедянском районе, между селами Большое Попово и Калиновкой.  По данным МЧС толща воды над переправой  - десять сантиметров. 

Когда мы подъехали к переправе, увидели, что десятью сантиметрами дело не обошлось  – уже образовался настоящий порог и Дон бурлит как Енисей! Вся грунтовая переправа под водой. На противоположной стороне с фотоаппаратом фиксирует произошедшее местный краевед, писатель и журналист Николай Скуратов.  Пообщаться с ним совершенно не удается, бурлящий порог заглушает все посторонние для него звуки.

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Приходится связываться через соцсети, писатель уже разместил на своих страницах некий сигнал «SOS»: «Опять и снова размыт низководный насыпной мост на Дону в селе Большое Попово Лебедянского района. Разговоры о капитальном мосте ведутся много лет при всяких царях, режимах, диктаторах, демократах…

Мост в селе Большое Попово нужнее, чем в прочих точках Липецкой области, потому что по нему идёт оживлённое движение транспорта. Он очень нужен для подвоза огромной массы свёклы на сахарный завод, необходим аграриям и простым жителям. Эта горе-переправа связывает Большое Попово с Лебедянью и Лебедянь с Задонском по короткому маршруту, дублирует шоссе Данков – Липецк, и даже разгружает автомагистраль Москва – Ростов»…

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Так переправа в Калиновку выглядела накануне...

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Так выглядит сейчас

Оперативная же обстановка на реках и водоемах Липецкой области к полудню сегодняшнего дня, по данным ГУ МЧС выглядела так: подтопление участка дороги в населенном пункте Красная Заря Данковского района – уровень воды над полотном дороги составляет 35 сантиметров; подтопление участка дороги в селе Ратчино Добровского района – 40 сантиметров.  У села Черепянь также подтоплен участок дороги – над ним 30 сантиметров воды.

В районе села Володаровка Воловского района вода начинает спадать, за сутки ее уровень уменьшился вполовину и составляет пять сантиметров. В Долгоруковском районе, у села Русская Казинка, вода спала на 20 сантиметров и ее уровень составляет 25 сантиметров. На 45 сантиметров спала вода у Пятницкого в Измалковском районе, там сейчас уровень воды над переправой – десять сантиметров. 




11 5443
#паводок #Дон #Данков
4

Комментарии (11)

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Алоизий

вчера, 22:09
По 9-11 метров Батюшка поднимался, но всё считалась нормой. А сейчас от 2 метров "эффективные" забздели!
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как коммуняки пытали русский народ

вчера, 21:21
Большая Козлинка тоже ушла под воду. А люди там накупили участков - теперь подмыты фундаменты и постройки падают
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Николай

вчера, 21:14
Мост всем очень сильно нужен, но выделить деньги на него никто не хочет. Я понимаю руководство района - лишних денег в муниципальной казне нет - надо и что-то сделать и себя не обделить (баньку новую, Camry какую-нибудь якобы бумаги возить и т.д.). Но сахарный завод - вы же бизнес, вам же прибыль нужна. Производители свеклы ворочают миллиардами, а выделить десяток миллионов для строительства нужного им моста почему-то не могут или не хотят! Для них это капля в море, новогодняя премия регионального директора по развитию. Кто там говорил о социальной ориентированности и ответственности бизнеса?
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Николай

вчера, 21:06
Бывалый, купи букварь и иди в школу - вагон ошибок.
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Бывалый

вчера, 19:35
Село Черепянь как прыщь на попе, там тоже люди живут и старенькие и молодые вот бы к ним с провизией по локти в грязи из чиновников пришол бы спросил бы как вам паводок хорошо сдесь, а неседели бы в своих мягких кресла тёплых кобинетах
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Нн

вчера, 18:40
Самое время перед паводком главный мост на ремонт отправить! У нас вообще все вовремя делают : в марте мост разбирают, в июле пляж на ремонт закрывают, на все лето в лес заходить запрещают, в парках атракционы убирают, недаром эффективные менеджеры у нас правят
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Вениамин Пухов

вчера, 18:32
Снега навалило, а половодья не ждали!
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ё

вчера, 17:43
Половодье - не знаем, не ведаем. Долго готовились и вот опять.
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12

вчера, 17:11
вовремя мост разобрали ...
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цирк

вчера, 16:30
сколько разного рода бездельников спасателей -предсказателей наштамповали нелегитимные чинуши ,а толку от них, как от козла молока -142 проц
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