Дон-батюшка показывает характер

Некогда полноводная, но в последнее время обмелевшая дальше некуда река, вдруг продемонстрировала крутой нрав - вышла из берегов и затопила несколько переправ.





В былое время Данков на половодье особо и не среагировал бы. Но в этом году как назло в городе началась реконструкция моста, и Дон внес свои коррективы в жизнь разделенного рекой города - временная пешеходная переправа через реку к вечеру 1 апреля полностью ушла под воду. Глава района Валерий Фалеев тут же



Въехав в город с трассы «Липецк –Данков» по прямой, мы особого, как говорится, ажиотажа не увидели. Данков живет той же жизнью, что и прежде – спокойной и размеренной. Но по мере приближения к уже демонтированному старому мосту через Дон, все же видно некоторое оживление – данковчане кучками и поодиночке спешат в сторону реки, несмотря на баннеры предупреждающие о том, что пешеходная переправа закрыта. Как выяснилось, на городской набережной, построенной совсем недавно, целое массовое мероприятие – народ пришел посмотреть на разлив Дона, и всенепременно снимает поднимающуюся реку на телефоны.



















































Без мобилок в руках на смотровой площадке неподалеку трое пожилых людей. По их беседе понятно, что они видели и не такое. Да и с нами воспоминаниями охотно делятся.



- Вооон, на той стороне видите дома? – говорит 81-летний Игорь Шашолин. – В 1972-м году вода дошла до них!







И правда, расстояние впечатляет – метров сто до домов от Дона если не побольше. Неужели и впрямь так далеко река разливалась.







- Да не раз на моей памяти! – говорит Игорь Алексеевич. – А в этот раз… Я вчера был здесь где-то в час дня, вода еще не доходила до переправы, а вечером уже кидают знакомые фотки – затопило! Ну, конечно, перекрыли, власть сразу как-то людей начала успокаивать, мол, объезд бесплатный организуем. Да вы сами съездите в объезд, через Куликовку, это до главного въезда в город сворачиваете налево и всё…



Едем в объезд. Как сегодня утром















Правда, вынужденный коммунизм будет продолжаться всего лишь до понедельника. Валерий Фалеев



На обратном пути заезжаем посмотреть каких дел натворила река в соседнем с Данковом селе Ново-Никольское. В этом селе через реку проложены несколько деревянных мостков к скалистой круче Дона – Аниному Верху, названному так в честь Анки-разбойницы, которая в старину отсюда выслеживала купеческие суда (вот таким был Дон, судоходным!), а затем их грабила. Оказывается, что натворил – смыл все мостки. Одна мостушка, уцепившись за затопленный куст держалась, решив не сдаваться стихии. Но унесет полноводная быстрина и её!











Пока объезжали Данковский район, от ГУ МЧС пришло сообщение, что подтоплена переправа неподалеку, в Лебедянском районе, между селами Большое Попово и Калиновкой. По данным МЧС толща воды над переправой - десять сантиметров.



Когда мы подъехали к переправе, увидели, что десятью сантиметрами дело не обошлось – уже образовался настоящий порог и Дон бурлит как Енисей! Вся грунтовая переправа под водой. На противоположной стороне с фотоаппаратом фиксирует произошедшее местный краевед, писатель и журналист Николай Скуратов. Пообщаться с ним совершенно не удается, бурлящий порог заглушает все посторонние для него звуки.















Приходится связываться через соцсети, писатель уже разместил на своих страницах некий сигнал «SOS»: «Опять и снова размыт низководный насыпной мост на Дону в селе Большое Попово Лебедянского района. Разговоры о капитальном мосте ведутся много лет при всяких царях, режимах, диктаторах, демократах…



Мост в селе Большое Попово нужнее, чем в прочих точках Липецкой области, потому что по нему идёт оживлённое движение транспорта. Он очень нужен для подвоза огромной массы свёклы на сахарный завод, необходим аграриям и простым жителям. Эта горе-переправа связывает Большое Попово с Лебедянью и Лебедянь с Задонском по короткому маршруту, дублирует шоссе Данков – Липецк, и даже разгружает автомагистраль Москва – Ростов»…







Так переправа в Калиновку выглядела накануне...







Так выглядит сейчас



Оперативная же обстановка на реках и водоемах Липецкой области к полудню сегодняшнего дня, по данным ГУ МЧС выглядела так: подтопление участка дороги в населенном пункте Красная Заря Данковского района – уровень воды над полотном дороги составляет 35 сантиметров; подтопление участка дороги в селе Ратчино Добровского района – 40 сантиметров. У села Черепянь также подтоплен участок дороги – над ним 30 сантиметров воды.



В районе села Володаровка Воловского района вода начинает спадать, за сутки ее уровень уменьшился вполовину и составляет пять сантиметров. В Долгоруковском районе, у села Русская Казинка, вода спала на 20 сантиметров и ее уровень составляет 25 сантиметров. На 45 сантиметров спала вода у Пятницкого в Измалковском районе, там сейчас уровень воды над переправой – десять сантиметров.









Большой воды в этом году никто и не ждал. К ней все были готовы, но надеялись – пронесёт, не придется бороться со стихией в полную силу. А Дон вчера после обеда начал преподносить сюрпризы – в Данкове он понялся сначала на 1,3 метра, затем еще на 1,5 метра.В былое время Данков на половодье особо и не среагировал бы. Но в этом году как назло в городе началась реконструкция моста, и Дон внес свои коррективы в жизнь разделенного рекой города - временная пешеходная переправа через реку к вечеру 1 апреля полностью ушла под воду. Глава района Валерий Фалеев тут же сообщил о случившемся в своем аккаунте в Инстаграм и пообещал, что общественный транспорт будет возить людей в объезд бесплатно три дня. Как данковчане среагировали на весенние проделки батюшки Дона, и повлияло ли это как-то на их жизнь решили узнать журналисты GOROD48.Въехав в город с трассы «Липецк –Данков» по прямой, мы особого, как говорится, ажиотажа не увидели. Данков живет той же жизнью, что и прежде – спокойной и размеренной. Но по мере приближения к уже демонтированному старому мосту через Дон, все же видно некоторое оживление – данковчане кучками и поодиночке спешат в сторону реки, несмотря на баннеры предупреждающие о том, что пешеходная переправа закрыта. Как выяснилось, на городской набережной, построенной совсем недавно, целое массовое мероприятие – народ пришел посмотреть на разлив Дона, и всенепременно снимает поднимающуюся реку на телефоны.Без мобилок в руках на смотровой площадке неподалеку трое пожилых людей. По их беседе понятно, что они видели и не такое. Да и с нами воспоминаниями охотно делятся.- Вооон, на той стороне видите дома? – говорит 81-летний Игорь Шашолин. – В 1972-м году вода дошла до них!И правда, расстояние впечатляет – метров сто до домов от Дона если не побольше. Неужели и впрямь так далеко река разливалась.- Да не раз на моей памяти! – говорит Игорь Алексеевич. – А в этот раз… Я вчера был здесь где-то в час дня, вода еще не доходила до переправы, а вечером уже кидают знакомые фотки – затопило! Ну, конечно, перекрыли, власть сразу как-то людей начала успокаивать, мол, объезд бесплатный организуем. Да вы сами съездите в объезд, через Куликовку, это до главного въезда в город сворачиваете налево и всё…Едем в объезд. Как сегодня утром рассказал журналистам GOROD48 глава района Валерий Фалеев, путь не долгий, минут 15, не больше. Тем более никаких пробок в городе нет. И уже на другом берегу, почти в самом центре Данкова убедились, что автобусы возят людей бесплатно. Пассажиры маршрутки №4 чуть ли не хором подтвердили, что денег с них не берут.Правда, вынужденный коммунизм будет продолжаться всего лишь до понедельника. Валерий Фалеев уже написал в Инстаграм , что по истечении трех дней данковчанам придется за проезд платить. А сколько продлится паводок – неизвестно. Потом еще потребуется какое-то время на восстановление переправы. Одним словом данковчанам демонстрация своего характера Доном-батюшкой принесла некоторые неудобства.На обратном пути заезжаем посмотреть каких дел натворила река в соседнем с Данковом селе Ново-Никольское. В этом селе через реку проложены несколько деревянных мостков к скалистой круче Дона – Аниному Верху, названному так в честь Анки-разбойницы, которая в старину отсюда выслеживала купеческие суда (вот таким был Дон, судоходным!), а затем их грабила. Оказывается, что натворил – смыл все мостки. Одна мостушка, уцепившись за затопленный куст держалась, решив не сдаваться стихии. Но унесет полноводная быстрина и её!Пока объезжали Данковский район, от ГУ МЧС пришло сообщение, что подтоплена переправа неподалеку, в Лебедянском районе, между селами Большое Попово и Калиновкой. По данным МЧС толща воды над переправой - десять сантиметров.Когда мы подъехали к переправе, увидели, что десятью сантиметрами дело не обошлось – уже образовался настоящий порог и Дон бурлит как Енисей! Вся грунтовая переправа под водой. На противоположной стороне с фотоаппаратом фиксирует произошедшее местный краевед, писатель и журналист Николай Скуратов. Пообщаться с ним совершенно не удается, бурлящий порог заглушает все посторонние для него звуки.Приходится связываться через соцсети, писатель уже разместил на своих страницах некий сигнал «SOS»: «Опять и снова размыт низководный насыпной мост на Дону в селе Большое Попово Лебедянского района. Разговоры о капитальном мосте ведутся много лет при всяких царях, режимах, диктаторах, демократах…Мост в селе Большое Попово нужнее, чем в прочих точках Липецкой области, потому что по нему идёт оживлённое движение транспорта. Он очень нужен для подвоза огромной массы свёклы на сахарный завод, необходим аграриям и простым жителям. Эта горе-переправа связывает Большое Попово с Лебедянью и Лебедянь с Задонском по короткому маршруту, дублирует шоссе Данков – Липецк, и даже разгружает автомагистраль Москва – Ростов»…Оперативная же обстановка на реках и водоемах Липецкой области к полудню сегодняшнего дня, по данным ГУ МЧС выглядела так: подтопление участка дороги в населенном пункте Красная Заря Данковского района – уровень воды над полотном дороги составляет 35 сантиметров; подтопление участка дороги в селе Ратчино Добровского района – 40 сантиметров. У села Черепянь также подтоплен участок дороги – над ним 30 сантиметров воды.В районе села Володаровка Воловского района вода начинает спадать, за сутки ее уровень уменьшился вполовину и составляет пять сантиметров. В Долгоруковском районе, у села Русская Казинка, вода спала на 20 сантиметров и ее уровень составляет 25 сантиметров. На 45 сантиметров спала вода у Пятницкого в Измалковском районе, там сейчас уровень воды над переправой – десять сантиметров.