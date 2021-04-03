Общество

сегодня, 10:51

В Липецке начали переделывать дорожные ремонты 2019 года

29 1886
#ремонт #дороги
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В Липецке начали переделывать дорожные ремонты 2019 года

Один из объектов делали в рамках федеральной программы "Безопасные качественные автомобильные дороги"

Дороги, которые делали два года назад в Липецке, вновь обзавелись ямами.

Так, на дефект на проезжей части по улице Яна Фабрициуса обратил внимание липчанин Вадим. На своей странице в социальной сети он выложил видео, в котором рассказал, что на проезжей части ровно через два года после ремонта появилась яма. 

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На месте мы обнаружили большую яму в окружении более мелких. В ночное время ее плохо видно, поэтому она могла привести к поломкам автомобилей. В светлое время суток водители ее объезжали, в том числе - по обочине, чем растаскивали по проезжей части грязь.

Информация была передана в В МБУ «Управление благоустройства Липецка». Сотрудники выехали на место и сразу отремонтировали проезжую часть, которая является внутриквартальным проездом.

- Дорожный дефект не соответствовал нормативам, поэтому сразу был сделан ямочный ремонт, - уточнили в пресс-службе администрации Липецка. - Вопрос о более основательном ремонте дороги прорабатывается специалистами.

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А вот проезжая часть улицы Титова ремонтировалась в том же 2019 году в рамках федеральной программы "БКАД". Но уже сейчас там появились отдельные ямы и разрушаются стыки между слоями асфальта. Картина с проездом во дворы еще хуже.

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Как сообщили в пресс-службе мэрии Липецка, подрядчику ООО «Дорожник» уже направлена претензия в рамках гарантийных обязательств. Дорожники подтвердили, что намерены выйти на ремонт в ближайшие недели после установления теплой погоды.

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- Также наши специалисты проработают вопрос с ремонтом тротуара, который после зимы оказался затопленным, - дополнили в пресс-службе Администрации Липецка.

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29 1886
#ремонт #дороги
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Комментарии (29)

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Wert

13 минут назад
А что значит дорога на гарантии? То, что в случае появления ямы эта горе-контора * , заляпает яму такой же некачественной смесью, которая через год опять развалится? Я считаю, дорожная фирма должна рублем отвечать за брак. Половину стоимости дороги обратно в казну - вот тогда экономить на материалах они не будут. И к властям тоже вопросы имеются. Пусть публично в сеть выложат по этим гарантийным дорогам что пришли в негодность результаты испытаний образцов асфальта в лаборатории. На основании чего они дороги принимали.
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Справедливости! Здесь и сейчас!

58 минут назад
А в Пипецке всё так, т.е. через 5-ую точку! Не город, а просто фильм ужасов!
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Ох

сегодня, 14:48
Ушинского вообще как только после бомбёшки ляпнули несколько лепёшек и готово,а там скорые едут и как
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Какому

сегодня, 14:40
Ленин, Байдену?
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007

сегодня, 14:18
свежеблагоустроенные нижний парк и парк победы, затопило с февраля ещё. люди обходят пешеходные дорожки по засраным газонам
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Ленин

сегодня, 14:13
Надо все фото собрать с комментариями, да президенту отправить
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Гость

сегодня, 13:27
Утром деньги - Вечером Стулья!Вначале пусть построят дороги, а деньги потом, если эти дороги выдержат хотя-бы год, имхо
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Жители улиц города

сегодня, 13:19
Все это не помешало тов. Кононович А ( Нач отдела дорог УГС города , который ремонтировал эти дороги) пойти на повышения и возглавить областную организацию по ремонту дорог . А ямы это эго фирменный стиль. Что бы мы как говорится видели работу автора.
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Логика

сегодня, 13:17
Нашли чему удивляться. Если бы показали нормальный асфальт, то можно было бы ахать. Баумана когда делали? Помнится только осенью закончили работу. Так сейчас там огромная борозда вдоль дороги.
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Конституция

сегодня, 13:05
Руководство Липецка, люди все видят и нет вам доверия и уважения. Где меры (увольнения, штрафы, посадки) за плохое качество ремонтов???
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