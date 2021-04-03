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сегодня, 10:51
В Липецке начали переделывать дорожные ремонты 2019 года
Один из объектов делали в рамках федеральной программы "Безопасные качественные автомобильные дороги"
Дороги, которые делали два года назад в Липецке, вновь обзавелись ямами.
Так, на дефект на проезжей части по улице Яна Фабрициуса обратил внимание липчанин Вадим. На своей странице в социальной сети он выложил видео, в котором рассказал, что на проезжей части ровно через два года после ремонта появилась яма.
На месте мы обнаружили большую яму в окружении более мелких. В ночное время ее плохо видно, поэтому она могла привести к поломкам автомобилей. В светлое время суток водители ее объезжали, в том числе - по обочине, чем растаскивали по проезжей части грязь.
Информация была передана в В МБУ «Управление благоустройства Липецка». Сотрудники выехали на место и сразу отремонтировали проезжую часть, которая является внутриквартальным проездом.
- Дорожный дефект не соответствовал нормативам, поэтому сразу был сделан ямочный ремонт, - уточнили в пресс-службе администрации Липецка. - Вопрос о более основательном ремонте дороги прорабатывается специалистами.
А вот проезжая часть улицы Титова ремонтировалась в том же 2019 году в рамках федеральной программы "БКАД". Но уже сейчас там появились отдельные ямы и разрушаются стыки между слоями асфальта. Картина с проездом во дворы еще хуже.
Как сообщили в пресс-службе мэрии Липецка, подрядчику ООО «Дорожник» уже направлена претензия в рамках гарантийных обязательств. Дорожники подтвердили, что намерены выйти на ремонт в ближайшие недели после установления теплой погоды.
- Также наши специалисты проработают вопрос с ремонтом тротуара, который после зимы оказался затопленным, - дополнили в пресс-службе Администрации Липецка.
Так, на дефект на проезжей части по улице Яна Фабрициуса обратил внимание липчанин Вадим. На своей странице в социальной сети он выложил видео, в котором рассказал, что на проезжей части ровно через два года после ремонта появилась яма.
На месте мы обнаружили большую яму в окружении более мелких. В ночное время ее плохо видно, поэтому она могла привести к поломкам автомобилей. В светлое время суток водители ее объезжали, в том числе - по обочине, чем растаскивали по проезжей части грязь.
Информация была передана в В МБУ «Управление благоустройства Липецка». Сотрудники выехали на место и сразу отремонтировали проезжую часть, которая является внутриквартальным проездом.
- Дорожный дефект не соответствовал нормативам, поэтому сразу был сделан ямочный ремонт, - уточнили в пресс-службе администрации Липецка. - Вопрос о более основательном ремонте дороги прорабатывается специалистами.
А вот проезжая часть улицы Титова ремонтировалась в том же 2019 году в рамках федеральной программы "БКАД". Но уже сейчас там появились отдельные ямы и разрушаются стыки между слоями асфальта. Картина с проездом во дворы еще хуже.
Как сообщили в пресс-службе мэрии Липецка, подрядчику ООО «Дорожник» уже направлена претензия в рамках гарантийных обязательств. Дорожники подтвердили, что намерены выйти на ремонт в ближайшие недели после установления теплой погоды.
- Также наши специалисты проработают вопрос с ремонтом тротуара, который после зимы оказался затопленным, - дополнили в пресс-службе Администрации Липецка.
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