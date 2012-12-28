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сегодня, 17:54
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Вячеслав Щеглеватых ушел в отставку

Это был старейшина среди областных чиновников чиновников. Его глубоко уважали губернаторы Михаил Наролин, Олег Королев и Игорь Артамонов.

Сегодня 70-летний заместитель губернатора Липецкой области — министр финансов Вячеслав Щеглеватых в своем телеграм-канале сообщил о принятии решения о завершении трудовой деятельности:

«Хочу выразить искреннюю благодарность каждому, с кем мне довелось работать: Правительству Липецкой области, органам местного самоуправления, депутатам, руководителям и работникам предприятий, организаций, учреждений, а также общественных организаций. Без вашей поддержки, профессионализма и ответственного подхода ни один проект, ни одна инициатива не смогли бы быть реализованы. Конечно, отдельно хотелось бы отметить мою команду и в целом финансистов Липецкой области. Спасибо за ваш профессионализм, преданность делу и умение принимать решения в самых сложных ситуациях. Нам удавалось находить баланс между экономической стабильностью и социальной ориентированностью бюджета, поддерживать ключевые отрасли, внедрять современные финансовые инструменты и обеспечивать устойчивое развитие региона. Особые слова благодарности — губернатору Липецкой области Артамонову Игорю Георгиевичу за доверие и возможность работать в команде».

В первый раз в отставку Вячеслава Щеглеватых слухи провожали в марте 2021 года, когда вице-губернатору было 66 лет. Однако тогда в комментарии GOROD48 заместитель главы региона заявил, что слухи о его уходе сильно преувеличены. Оказалось, что он получил разрешение Минфина на работу до конца действий губернаторского срока полномочий Игоря Артамонова. А когда в сентябре 2024 года Игоря Артамонова во второй раз избрали главой региона, Щеглеватых было уже 69 лет.

Отставника глубоко уважали как губернатор Олег Королев, так и Игорь Артамонов. Это — старейший высокопоставленный чиновник региона. Он был назначен начальником управления финансов администрации Липецкой области еще в 1993 году вторым губернатором региона Михаилом Наролиным, а в январе 2009-го при Олеге Королеве стал совмещать сразу две должности заместитель главы администрации Липецкой области — начальника управления финансов Липецкой области. В декабре 2019-го с подачи губернатора Игоря Артамонова депутаты областного Совета вновь назначили Вячеслава Щеглеватых на эту двойную должность.

Примечательно, что еще на прошлой неделе Игорь Артамонов своим указом упразднил должность замгубернатора по финансам.
кадры
правительство области
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Комментарии (7)

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Как гость
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Сначала новые
интересно
1 минуту назад
сколько в Липецке чиновников?
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Гость
24 минуты назад
Прекрасный специалист. Здоровья и благополучия.
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Понятненько
31 минуту назад
Тут больше рыбы нет!
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Правда
35 минут назад
Всё угробили,можно со спокойной совестью уходить.
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Макс
31 минуту назад
Что угробили-то? У него все супер!
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Ответработник
38 минут назад
И нашим и вашим. И споем и спляшем!
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Гость
сегодня, 18:03
Я че так рано? Еще лет 10-20
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