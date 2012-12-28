Вячеслав Щеглеватых ушел в отставку

Это был старейшина среди областных чиновников чиновников. Его глубоко уважали губернаторы Михаил Наролин, Олег Королев и Игорь Артамонов.

Сегодня 70-летний заместитель губернатора Липецкой области — министр финансов Вячеслав Щеглеватых в своем телеграм-канале сообщил о принятии решения о завершении трудовой деятельности:«Хочу выразить искреннюю благодарность каждому, с кем мне довелось работать: Правительству Липецкой области, органам местного самоуправления, депутатам, руководителям и работникам предприятий, организаций, учреждений, а также общественных организаций. Без вашей поддержки, профессионализма и ответственного подхода ни один проект, ни одна инициатива не смогли бы быть реализованы. Конечно, отдельно хотелось бы отметить мою команду и в целом финансистов Липецкой области. Спасибо за ваш профессионализм, преданность делу и умение принимать решения в самых сложных ситуациях. Нам удавалось находить баланс между экономической стабильностью и социальной ориентированностью бюджета, поддерживать ключевые отрасли, внедрять современные финансовые инструменты и обеспечивать устойчивое развитие региона. Особые слова благодарности — губернатору Липецкой области Артамонову Игорю Георгиевичу за доверие и возможность работать в команде».В первый раз в отставку Вячеслава Щеглеватых слухи провожали в марте 2021 года, когда вице-губернатору было 66 лет. Однако тогда в комментарии GOROD48 заместитель главы региона заявил, что слухи о его уходе сильно преувеличены. Оказалось, что он получил разрешение Минфина на работу до конца действий губернаторского срока полномочий Игоря Артамонова. А когда в сентябре 2024 года Игоря Артамонова во второй раз избрали главой региона, Щеглеватых было уже 69 лет.Отставника глубоко уважали как губернатор Олег Королев, так и Игорь Артамонов. Это — старейший высокопоставленный чиновник региона. Он был назначен начальником управления финансов администрации Липецкой области еще в 1993 году вторым губернатором региона Михаилом Наролиным, а в январе 2009-го при Олеге Королеве стал совмещать сразу две должности заместитель главы администрации Липецкой области — начальника управления финансов Липецкой области. В декабре 2019-го с подачи губернатора Игоря Артамонова депутаты областного Совета вновь назначили Вячеслава Щеглеватых на эту двойную должность.Примечательно, что еще на прошлой неделе Игорь Артамонов своим указом упразднил должность замгубернатора по финансам.