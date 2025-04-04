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Происшествия
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26 минут назад
В Двуречках тушили сухую траву: селяне говорят о поджигателе
По словам очевидцев, односельчанин расчищал свой участок от сухой поросли, а потом решил всё сжечь в поле за домом.
— Площадь пожара навскидку гектаров пять, но это совсем приблизительно. Пожарные приехали довольно быстро, но огромный вклад в тушение огня внёс тракторист, который ещё до приезда пожарных окопал место, после которого начинались уже жилые строения. Не первый раз, кстати, он спасает нас в таких ситуациях! — рассказал житель села.
В пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области посоветовали в таких случаях жаловаться или в территориальный надзорный орган, или через сайт Главного управления МЧС по Липецкой области, кликнув на кнопку «Обращение граждан». На место приедет представитель надзорного органа и проведёт проверку по факту нарушений.
В Липецкой области сейчас действует пожароопасный сезон.
С начала весны составлено более 70 протоколов за нарушение правил использования открытого огня и разведения костров.
Для предотвращения палов сухой травы инспекторы Госпожнадзора ежедневно патрулируют населённые пункты, составляя протоколы по статье 20.4 КоАП РФ («Нарушение требований пожарной безопасности»).
По ней гражданам грозит штраф от 5 до 15 тысяч рублей, должностным лицам – до 30 тысяч, предпринимателям – до 50 тысяч, юридическим лицам – до 400 тысяч. При наличии отягчающих обстоятельств штрафы увеличиваются.
По случаю в Двуречках сотрудники пожнадзора начнут проверку.
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