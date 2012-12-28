«Еще не знаю, испугалась ли я ночью от взрыва в моем доме. Но я осталась в свои 72 года без крыши над головой»
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Во время красного уровня воздушной опасности в Липецке коммунальщики на тракторах затеяли странный перформанс
Общество
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38 минут назад
Во время красного уровня воздушной опасности в Липецке коммунальщики на тракторах затеяли странный перформанс
Работающим по ночам на уборке города трактористам бояться БПЛА не положено, но зачем они точат отвалы об асфальт?
«Вы вообще издеваетесь? Это все происходит во время красного уровня! Вы снег чистите? Или для чего эти трактора очищают асфальт? Спать не возможно!», — написали в редакцию жители одного из домов в районе Кольца Трубного, которые и сняли видео с двумя тракторами, ехавшими по асфальту опустив отвалы и издавая жуткий скрежет.
В Липецке уже не раз снимали таких трактористов, точащих ковши об асфальт. Часто – ночью. Зачем они это делают – загадка.
В 2022 году с таким трактористом в мэрии Липецка уже проводили беседу.
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