В полицию поступило заявление о преследовании мужчиной двух 11-летних девочек в районе ЛТЗ

В соцсетях рассказывают и об избиении подростка мужчиной.

Сегодня в соцсетях опубликовали фото мужчины, который, якобы, приставал к девочкам и избил подростка.«Вот это чучело сегодня преследовало мою дочь и ее подругу. Потом на остановке начал бить какого то мальчика. Девочкам по 11 лет. Говорят что из кармана достал острый предмет, начал преследование от пруда на 3 участке. На остановке они сели в автобус и уехали на другую остановку. Прошу, будьте аккуратнее и предупредите своих детей. Видать весна в голову ударила».В комментариях одна из женщин рассказала: «Этот мужик пошел на остановку и начал бить подростка, который стоял ждал автобус после школы. А этот момент я ехала в автобусе и стала свидетелем этого всего».Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, о ситуации в полиции уже известно. От отца одной из девочек поступило соответствующее заявление в правоохранительные органы.