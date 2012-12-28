«Еще не знаю, испугалась ли я ночью от взрыва в моем доме. Но я осталась в свои 72 года без крыши над головой»
Мэрия поможет одинокой пенсионерке, чей дом лишился крыши во время отражения ночной атаки БПЛА
Во время красного уровня воздушной опасности в Липецке коммунальщики на тракторах затеяли странный перформанс
Во время красного уровня воздушной опасности в Липецке коммунальщики на тракторах затеяли странный перформанс
Выходные в Липецке: громкое начало футбольного сезона, фестиваль блюза и субботники под музыку
Происшествия
990
50 минут назад
2
Один беспилотник сбит силами ПВО в Липецкой области
За минувшую ночь над территорией России сбили 49 БПЛА.
В том числе один БПЛА сбит над Липецкой областью.
1
0
2
2
1
Комментарии (2)