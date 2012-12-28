Один беспилотник сбит силами ПВО в Липецкой области

За минувшую ночь над территорией России сбили 49 БПЛА.

За прошедшую ночь дежурными средствами ПВО в небе над Россией уничтожены и перехвачены 49 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.В том числе один БПЛА сбит над Липецкой областью.